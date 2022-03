Ações da Shell e BP caem, apesar de altos preços da energia

Março 01, 2022 22:09

Na segunda-feira, o mercado de ações russo permaneceu fechado após o fim de semana, com a moeda do país a cair para um mínimo histórico.

Nas primeiras horas da semana, o rublo russo caiu até 30% em relação ao dólar americano, antes que o banco central da Rússia mais que duplicasse a sua taxa de juro para 20% e ordenasse os exportadores de energia que convertessem a maioria da suas participações em moeda estrangeira em rublos.

Como resultado, o rublo conseguiu recuperar algumas das suas perdas, com o par de moedas USDRUB a fechar o dia com um ganho de 14%.

Enquanto isso, apesar dos altos preços da energia, as gigantes da energia BP e Shell fecharam a sessão de Nova Iorque em queda de 4,95% e 3,36%, respectivamente.

As quedas ocorreram quando o mercado reagiu à notícia de que ambas as empresas estariam a desfazer-se dos seus interesses comerciais russos.

A Shell anunciou ontem que pretende sair das suas joint ventures com a empresa de energia russa Gazprom, incluindo a sua participação de 27,5% na instalação de gás natural Sakhalin-II e a sua participação de 50% na Salym Petroleum Development e no empreendimento de energia Gydan. Juntas, estas participações contribuíram com cerca de $700 milhões para o lucro líquido da Shell em 2021.

Além disso, a Shell também encerrará o seu envolvimento no oleoduto Nord Stream 2, no qual detinha uma participação de 10% no valor estimado de $1 bilião. A Shell informou ainda que, no final de 2021, tinha cerca de “$3 biliões em ativos não circulantes” nestes empreendimentos russos.

A declaração da Shell seguiu uma declaração semelhante da BP no fim de semana, que anunciou no domingo que deixaria a sua participação na Rosneft, uma empresa petrolífera russa na qual detinha uma participação de 19,75% desde 2013.

A Rosneft responde por cerca de metade das reservas de petróleo e gás da BP e um terço da sua produção, e a BP, que é o maior investidor estrangeiro na Rússia, afirmou que a mudança teria um custo de $25 biliões.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – BP Plc Gráfico Diário. Período: 30 de junho de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. Data da captura: 28 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – BP Plc Gráfico Semanal. Período: 30 de agosto de 2015 – 28 de fevereiro de 2022. Data da captura: 28 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

