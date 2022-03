Aumento de taxa nos EUA apoia setor financeiro

Março 17, 2022 21:04

Como esperado, a Reserva Federal aumentou a sua principal taxa de juro de 0,25% para 0,50% em março, com base em maiores números no emprego e inflação alta. A decisão apoia as ações financeiras e bancárias nos EUA e acalma os receios recentes de estagflação e incerteza.

A alteração das taxas de juro afeta o setor bancário, seguradoras e corretoras de Wall Street, que possuem uma grande oferta global de produtos e serviços. Os touros de Wall Street farejaram o ar e as ações financeiras avançaram com a expectativa de maiores rendimentos com taxas de juro mais altas e um potencial de lucros crescentes após um longo período de taxas de juro baixas a negativas.

Futuros do mercado de ações globais, como o S&P 500, FTSE e Nikkei, apontaram para cima com a alteração do banco central dos EUA – que sinaliza vários outros aumentos de juros este ano em direção a uma meta de 1,9%. O primeiro aumento da taxa de juro nos EUA desde 2018 pode influenciar as decisões de outros bancos centrais globais nos próximos meses.

Além do aumento da taxa, a Reserva Federal espera reduzir o QE (Quantitative Easing).

“O Comité espera começar a reduzir as suas participações em Títulos do Tesouro e agências de dívida numa próxima reunião.” Reserva Federal.

Inflação deve subir

Os riscos estão à frente do setor bancário, pois a pandemia de COVID-19 ainda não acabou e os problemas geopolíticos continuam na Europa. O impacto do conflito na Ucrânia na economia dos EUA é "altamente incerto" e o banco central espera que isso afete o sentimento económico e pressione a inflação para cima, disse.

À medida que os investidores avaliavam a orientação da Reserva Federal, o índice do dólar americano perdeu parte do terreno ganho durante o período que antecedeu o anúncio da Reserva Federal, enquanto os preços spot do ouro subiam.

