Previsão Semanal do Mercado: Inflação dos EUA e PIB do Reino Unido em destaque

Fevereiro 07, 2022 21:14

Após os três grandes anúncios do banco central na semana passada, o calendário económico será relativamente leve esta semana. Os traders estarão focados no relatório do índice de preços do consumidor dos EUA na quinta-feira e no anúncio do PIB do Reino Unido na sexta-feira.

A Comissão Europeia também divulgará seu último relatório de Previsões Económicas da UE na quinta-feira. Na semana passada, o Banco Central Europeu surpreendeu o mercado com uma mudança no sentido de retirar as medidas de estímulo adoptadas durante a pandemia mais cedo do que o esperado, ajudando o euro a subir mais em toda a linha.

Calendário Semanal de Forex

Radar do Trader - Dados do IPC dos EUA

Na quinta-feira, 10 de fevereiro, às 13:30 GMT, o Bureau of Labor Statistics divulgará o último relatório do índice de preços do consumidor. Isso mostra a mudança no preço dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores. Os números da inflação são usados ​​pelos bancos centrais ao decidir a política de taxas de juro para que possam ser um motor do mercado.

O mercado está a prever que a taxa de inflação homóloga salte para 7,2% em janeiro, enquanto o valor mensal deve cair. Um número mais fraco do que o esperado significaria que a inflação está a começar a desacelerar, o que provavelmente ajudará o mercado de ações dos EUA, mas prejudicará o dólar americano.

No entanto, uma leitura melhor do que o esperado pode ajudar a elevar o dólar americano, que vem a subir desde junho do ano passado, mas tem sofrido algumas quebras neste mês até agora.

A partir do gráfico mensal de preços do índice do dólar americano mostrado acima, o índice da moeda está a ser negociado num interval de negociação de longo prazo entre 103,00 e 89,00. Desde junho do ano passado o índice do dólar tem vindo a subir, estando agora a meio meio do intervalo de negociação de longo prazo.

Nos últimos meses, o índice do dólar exibiu movimentos nas duas direções mas permanece relativamente baseado no intervalo. Atualmente, estamos a negociar em torno dos mesmos níveis de preços de novembro de 2021. Todos os olhos estarão no relatório de inflação desta semana para ver o dólar americano a mover-se novamente.

Novidades de Corporate Trading e Índice de Ações

A maioria dos índices do mercado global de ações desfrutou de um impressionante alívio nas últimas semanas. A maioria saiu dos principais níveis de suporte históricos. Com o período de ganhos a diminuir, os investidores estarão a procurar uma nova narrativa no mercado.

Os números da inflação desta semana podem ser fundamentais. Afinal, o aumento da inflação é o que levou o mercado a prever cinco subidas dos juros este ano pelo Fed. O possibilidade de custos de empréstimos mais altos é uma das razões para a recente venda no início do ano.

O índice do mercado de ações S&P 500 subiu em relação ao nível de suporte horizontal destacado no relatório de perspectivas de mercado da semana passada. O preço agora recuou 50% da recente venda e fica entre as médias móveis exponenciais de 50 e 100 períodos.

Se o preço puder romper a média móvel exponencial de 50 períodos, há uma forte probabilidade dos compradores permanecerem no controle até a um máximo. No entanto, um dólar mais forte proveniente do relatório de inflação pode pressionar as ações e forçar a um novo teste do nível de suporte horizontal.

