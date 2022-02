Perspectiva Semanal do Mercado: Bancos Centrais, Empregos e Ganhos nos EUA

Fevereiro 01, 2022 01:58

É uma grande semana pela frente com três grandes bancos centrais fornecendo suas últimas decisões sobre taxas de juro e perspectivas de política monetária. Começa com a Declaração do Banco da Reserva da Austrália (RBA) na terça-feira, depois o Relatório de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BOE) na quinta-feira, seguido pela conferência de imprensa do Banco Central Europeu (BCE) algumas horas depois.

O mercado espera um aumento da taxa de juro do Banco da Inglaterra nesta quinta-feira. Espere maior volatilidade nas ações da libra esterlina (GBP) e do Reino Unido. A perspectiva do banco central será a mais importante, pois os mercados esperam que as taxas de juros do Reino Unido estejam no nível mais alto desde 2009 até o final do ano.

A semana termina com o relatório Non-Farm Payroll dos EUA, que é a notícia mais ansiosamente esperada no calendário econômico mensal. Pode ser um motor para todos os mercados, portanto, certifique-se de praticar bons princípios de gerenciamento de risco esta semana.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma MetaTrader 5 oferecida pela Admirals.

Radar do Trader – Taxa Bancária Oficial do Banco da Inglaterra

Na quinta-feira, 3 de fevereiro, às 12h00 GMT, o Banco da Inglaterra (BOE) anunciará sua última decisão sobre a taxa de juros. Isso será seguido por um discurso do governador do BOE, Andrew Bailey, sobre a decisão e o relatório de política monetária que o acompanha.

Os mercados esperam que o banco central aumente as taxas de juros em 25 bps de 0,25% para 0,50%. A inflação está atualmente em níveis recordes no Reino Unido, o emprego é forte e a variante Omicron Covid teve menos impacto na economia do que o esperado. A força da economia é o motivo pelo qual os mercados acreditam que o banco central aumentará as taxas nesta semana.

No entanto, grande parte da expectativa já pode estar precificada. A libra esterlina esteve muito mais forte em relação às moedas de commodities, como o dólar australiano e o dólar neozelandês. O dólar americano tem sido ainda mais forte do que a libra esterlina devido à expectativa de que o Fed também aumente as taxas de juros.

Source: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, Monthly - Data range: from 1 Jul 2005 to 30 Jan 2022, performed on 30 Jan 2022 at 7:00 pm GMT. Please note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

O preço do GBPUSD está atualmente sendo negociado em torno do suporte horizontal entre 1,3400 e 1,3200. O preço do par de moedas voltou a esses níveis antes em 2018, 2019 e 2020.

Se os compradores permanecerem otimistas com as perspectivas da economia do Reino Unido, esses níveis podem servir como uma plataforma para eles se basearem. No entanto, uma quebra abaixo dos investidores que optam pelo dólar americano pode ver algumas desvantagens adicionais.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Os índices do mercado de ações globais tiveram um início de ano difícil, com a maioria deles caindo em quase dois dígitos. No entanto, a liquidação esfriou na semana passada, com a maioria dos índices de ações atingindo níveis técnicos de suporte horizontal.

Esta pode ser uma semana crítica para os índices de ações – especialmente com o relatório de empregos nos EUA divulgado na sexta-feira. Se o sentimento pode melhorar, então a maioria dos índices de ações está negociando em torno de níveis técnicos para os compradores se basearem. No entanto, uma quebra abaixo desses níveis técnicos pode levar a uma venda ainda mais profunda.

Os anúncios de ganhos desta semana incluem relatórios da Amazon, Alphabet, PayPal, Spotify, eBay, Shell, Ford e outros.

Source: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from 20 Jul 2020 to 30 Jan 2022, performed on 30 Jan 2022 at 6:30 pm GMT. Please note: Past performance is not a reliable indicator of future results. Past five-year performance of the S&P 500: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

A liquidação do índice do mercado de ações S&P 500 estagnou na semana passada no suporte horizontal, onde os compradores se voltaram antes, em torno do nível de preço de $4.272,00. O mercado já subiu no final da semana passada e será interessante ver se os compradores podem iniciar uma tendência de alta a partir daqui ou se o preço romperá para uma correção mais profunda.

