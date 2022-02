Perspectiva semanal do mercado: FOMC e dados de inflação em foco

Fevereiro 15, 2022 00:00

Depois dos números da inflação nos EUA da semana passada registar o nível mais alto desde 1982, todos os olhos estarão na reunião do FOMC da Federal Reserve na quarta-feira. O mercado de futuros de fundos do Fed agora está a refletir no preço uma maior probabilidade de um aumento de meio ponto na taxa em março.

O dólar americano deu um abanão nas notícias, mas acabou a encerrar a semana com apenas um pequeno aumento. Com o dólar americano a lutar para recuperar com boas notícias, esta semana será um bom teste da sua verdadeira força.

Como os números da inflação afetam a política do banco central, eles podem ser motores de mercado. É por isso que os números do IPC (índice de preços do consumidor) do Reino Unido e do Canadá de quarta-feira também serão amplamente observados pelos participantes do mercado.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader - Minutas da Reunião do FOMC dos EUA

Na quarta-feira, 16 de fevereiro, às 19:00 GMT, a Federal Reserve divulgará sua última ata da reunião do FOMC (Federal Open Market Committee). Este é um relatório detalhado da última reunião dos membros do FOMC que fornece informações sobre o desempenho da economia e o raciocínio por trás das suas decisões sobre onde definir as taxas de juro.

Os números da inflação da semana passada chegaram a 7,5%, o maior desde 1982. Isso fez com que o mercado reflectisse seis aumentos e meio de juros para o ano, com uma probabilidade muito alta de um aumento duplo em março.

No entanto, muitos analistas agora estão a prever que a economia dos EUA atingiu o pico à medida que as interrupções na oferta se normalizame o potencial de gastos do governo se tornarem mais limitados se os democratas perderem o Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro.

O índice do dólar americano foi muito mais variado este ano, já que outros bancos centrais também iniciam o processo de aumento das taxas de juros. O mercado também foi surpreendido por uma mudança na postura política do Banco Central Europeu, que ajudou o euro a subir mais, mas não obteve qualquer seguimento.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Weekly - Intervalo de dados: de 8 de abril de 2018 a 12 de fevereiro de 2022, realizado em 12 de fevereiro de 2022 às 19:00 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico semanal de preços do índice do dólar americano mostrado acima destaca uma faixa de negociação que se desenvolveu desde o final de novembro de 2021. Embora tenha havido alguns grandes movimentos para cima e para baixo, a ação do preço não conseguiu romper e tender.

Com outros bancos centrais também aumentando as taxas de juros, os investidores podem escolher onde podem se posicionar para o crescimento futuro. No entanto, a escolha não é clara e é por isso que muitos pares de moedas em dólares americanos são atualmente baseados em intervalos.

No entanto, se o preço puder ultrapassar o intervalo destacado acima entre as duas linhas horizontais pretas de novembro de 2021 até agora, poderemos estar em uma tendência de longo prazo.

Corporate Trading e Índices de Ações

A recente alta nos índices globais do mercado de ações parou na semana passada, com muitos fechando a semana no vermelho. O S&P 500 e o Dow Jones 30 pararam em torno do nível de retração de 50% em relação à queda mais recente no início do ano. Mesmo índices europeus como o CAC 40 apresentaram características semelhantes.

Isso agora significa que estamos em um ponto de virada crítico para os índices globais do mercado de ações. Essa poderia ser a máxima mais baixa que inicia um movimento maior para baixo ou o preço voltará a subir e continuará a registrar máximas?

A liquidação do mercado de ações no início do ano foi devido à ameaça que o aumento das taxas de juros trará aos custos de empréstimos corporativos e às margens de lucro. Com a maioria dos bancos centrais em todo o mundo começando a aumentar as taxas, pode ser um caminho difícil para os índices de ações.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo de dados: de 29 de abril de 2021 a 12 de fevereiro de 2022, realizado em 12 de fevereiro de 2022 às 18h30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

O índice do mercado de ações S&P 500, mostrado acima, destaca um padrão recente de ação de preço superior duplo, testando novamente a linha de suporte ascendente dos mínimos de 11 de maio de 2021 e 4 de outubro de 2021. O preço ultrapassou esse nível em janeiro de 2022 e agora testou novamente o mesmo nível que agora se tornou resistência.

No curto prazo, parece que os vendedores podem estar no controle, considerando a falha do preço em romper esse nível de resistência e fazer um ciclo de alta mais alto. No entanto, também sabemos que o preço saltou recentemente de um nível de suporte horizontal de longo prazo em torno de 4.280,00.

Portanto, a ação do preço agora está sendo negociada entre esses níveis de suporte e resistência de longo prazo. Uma quebra de ambos os lados pode ver uma tendência de longo prazo se desenvolver. Enquanto isso, os traders podem olhar para os prazos mais baixos em busca de pistas sobre quem está no controle do mercado como forma de ainda capitalizar sua volatilidade.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: