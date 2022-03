Previsão Semanal do Mercado: Non-Farm Payrolls dos EUA em destaque

Março 28, 2022 23:36

Embora a maioria das notícias económicas com maior impacto de março já tenham passado, todas as atenções estão viradas para o relatório Non-Farm Payrolls dos EUA na sexta-feira. O dólar americano moveu-se em duas direções nas últimas semanas, com os traders a concentrarem-se no posicionamento do mercado e no aproveitamento de 'safe havens', como o iene japonês.

No entanto, esta semana provavelmente será mais sobre o dólar americano e os mercados de ações dos EUA com o relatório ADP Non-Farm Employment Change na quarta-feira, Unemployment Claims na quinta-feira, Non-Farm Payrolls e o relatório Manufacturing PMI na sexta-feira.

Fonte: Calendário Forex da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader – Non-Farm Payrolls dos EUA

Na sexta-feira, 1 de abril, às 13:30 BST, o Bureau of Labor Statistics divulgará os últimos números de Ganhos por Hora Médio, Mudança de Emprego Não Agrícola e Taxa de Desemprego. Esses são todos os principais anúncios económicos que influenciam a decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro e política monetária.

A saúde da economia dos EUA também pode ser um sinal da saúde da economia global. A Fed recentemente chocou os analistas ao afirmar que fará “o que for necessário” para esfriar a inflação. Os aumentos de sete pontos e meio nas taxas de juro agora estão precificados com a expectativa de que as taxas de juro dos EUA sejam de 2,25% até o final do ano.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de abril de 2005 a 27 de março de 2022, realizado em 27 de março de 2022 às 19:00 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico mensal de preços do índice do dólar americano mostrado acima destaca a faixa de negociação de longo prazo que se desenvolveu entre as duas linhas horizontais pretas que representam a resistência horizontal e os níveis de preço de suporte horizontal.

O aumento do preço a partir do fundo da faixa destaca a força recente do dólar americano desde meados do ano passado. Enquanto o dólar americano foi misto na semana passada, é claro que no longo prazo ainda há força.

Os traders podem esperar que o dólar americano volte ao topo da faixa de negociação em torno de $103,00. Os traders podem participar da força potencial do dólar americano vendendo pares de moedas como EURUSD ou GBPUSD, entre outros.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

A volatilidade nos índices do mercado de ações global foi muito menor na semana passada do que nas semanas anteriores. Os índices europeus foram os piores com pequenas quedas nos índices DAX 40 e CAC 40. No entanto, os índices dos EUA se saíram melhor, com o índice S&P 500 e o Nasdaq 100 terminando na semana passada no verde.

Foi um rali impressionante nas últimas semanas, mas agora o verdadeiro teste começa a ver quantos compradores ainda restam no mercado. Os comerciantes podem procurar os índices dos EUA para, eventualmente, voltarem aos novos níveis de preços mais altos de todos os tempos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo de dados: de 10 de setembro de 2020 a 27 de março de 2022, realizado em 27 de março de 2022 às 18h30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

A venda no índice do mercado de ações S&P 500 nos últimos meses parece ter estagnado em meados de março, com o preço registrando um padrão de ação de preço de fundo duplo. Esta é a falha do preço em fazer novos mínimos de oscilação, destacando a exaustão dos vendedores.

Desde então, os compradores assumiram o controle e agora nos encontramos com um ciclo de preços mais alto e o preço negociado acima das principais médias móveis de longo prazo. Se o impulso continuar, novos recordes podem estar à vista se o preço conseguir superar obstáculos como a próxima grande alta no nível de preço de 4.591,00.

