Previsão Semanal do Mercado: BCE, BOE e FOMC em destaque

Vem aí uma grande semana, com declarações úteis de quatro grandes bancos centrais nesta semana, que incluem a Federal Reserve, o Banco Central Europeu (BCE), Banco de Inglaterra (BOE) e o Banco Nacional da Suíça. Os ministros das finanças do G7 também se reuniram virtualmente esta semana para discutir o aumento da inflação em todo o mundo.

É provável que haja uma grande volatilidade no mercado de câmbio esta semana devido a estas declarações. O dólar dos EUA tem sido a moeda mais forte nas últimas semanas, visto que a economia dos EUA está a desenvolver-se bem, resultante do afastamento da Fed relativamente às suas políticas promulgadas durante a pandemia.

No entanto, há mais incerteza em torno da economia do Reino Unido e da Europa e o que os respectivos bancos centrais estão a pensar atualmente. A economia europeia está a ter dificuldades enquanto a inflação dispara - uma combinação complicada para o trabalho de um banco central.

Os traders estavam a avaliar o Banco de Inglaterra para ser o primeiro banco central a aumentar as taxas de juro antes do seu governador fazer uma grande reviravolta, resultando numa forte venda da libra. No entanto, se alguns membros do banco central mudarem de tom esta semana, pode haver outra reviravolta em cima da mesa.

Radar do Trader - Conferência de imprensa do FOMC (Federal Open Market Committee)

Na quarta-feira, 16 de dezembro, às 19:30 GMT, ocorrerá a conferência de imprensa do FOMC (Federal Open Market Committee) - trinta minutos após a divulgação da sua última decisão sobre as taxas de juro. Embora não seja esperada qualquer alteração nas taxas de juro, uma mudança no gráfico de pontos da Fed poderia ser interessante.

A economia dos EUA está geralmente a ir muito bem nos últimos meses, levando o presidente da Fed, Jerome Powell, a anunciar uma redução nas compras de ativos (uma medida política de emergência usada para fornecer confiança ao mercado durante a pandemia). Alguns bancos centrais querem que essa redução seja concluída a um ritmo muito mais rápido.

Os traders estão a acompanhar de perto os votos dos diferentes membros do banco. Atualmente, o mercado está a avaliar uma probabilidade de mais de 70% de aumento das taxas de juro em maio. Embora o dólar americano tenha disparado nas últimas semanas - um tema que já destacámos muitas vezes no ano passado - quanto de positivo já está cotado?

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo: de 6 abril 2014 a 11 dezembro 2021, registado a 11 dez 2021 às 19:00 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico semanal do índice do dólar americano mostrado acima indica que o movimento recente de alta a partida da linha de suporte horizontal inferior, o mínimo de uma faixa de negociação de longo prazo, perdeu força no suporte anterior que se tornou nível de resistência (a linha preta do meio do gráfico).

Se o preço puder ficar acima desse nível de preços durante os anúncios de notícias desta semana, isso pode levar a uma maior alta. No entanto, se o preço rejeitar este nível, podemos ver alguma realização de lucro do movimento de alta, que é bastante esticada.

Chega em um momento interessante, já que EURUSD e GBPUSD estão em níveis de suporte de longo prazo e também têm notícias de alto impacto esta semana.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Após a recente queda nos índices globais do mercado de ações devido à reação da variante Omicron, os investidores mais uma vez focaram-se na queda.

Dezembro também é um mês interessante do ponto de vista sazonal devido ao Santa Claus rally - tendência de alta da bolsa nos últimos cinco dias do ano.

Os índices dos EUA, em particular, parecem muito interessantes, já que o S&P 500, o Nasdaq 100 e o Dow Jones 30 estão todos negociando muito perto dos máximos históricos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: de 9 março 2021 a 11 dezembro 2021, registado a 11 dez 2021 às 6:30 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Performance da S&P 500 nos últimos cinco anos: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80;

Os investidores compraram na última queda entre as médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias (linhas vermelhas e verdes no gráfico acima). Agora que o mercado subiu, atualmente estamos muito mais longe nos ciclos de impulso da tendência de alta.

Os comerciantes podem olhar para os períodos de tempo mais baixos para encontrar os ciclos do mercado para negociar desde a alta recorde. Todos estarão observando se há impulso suficiente para atingir novos máximos e manter a tendência, de modo que seja algo a ser observado!

