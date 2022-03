Previsão Semanal do Mercado: Orçamento do Reino Unido e PMIs da UE em destaque

Março 21, 2022 23:28

Com os anúncios e mudanças de política do Banco Central Europeu, da Reserva Federal e do Banco de Inglaterra concluídos, esta semana está mais calma no que conta a dados de mercado. No entanto, existem alguns anúncios importantes nos quais os traders estarão atentos.

Na quinta-feira, os números do PMI (purchasing managers index) de manufactura e serviços da Alemanha deverão ser divulgados. Isto poderia confirmar uma contração oficial e o potencial início de uma recessão que poderia pesar sobre o euro.

Na quarta-feira, os traders estarão focados na divulgação do orçamento anual do Reino Unido. Os cidadãos do Reino Unido já estão a enfrentar uma inflação recorde com contas d energia mais altas e um aumento de impostos do governo que pesaram na economia e na libra esterlina.

Após o salto da semana passada nos índices globais do mercado de ações, os investidores também estarão a procurar por mais impulso para o lado positivo - especialmente porque a maioria voltou aos níveis de suporte técnico de longo prazo.

Radar do Trader - Orçamento do Reino Unido e IPC

O Banco de Inglaterra aumentou as taxas de juro pela terceira reunião consecutiva na última quinta-feira. Mas, esta quarta-feira pode ser um dia decisivo para a tendência de longo prazo da libra esterlina. De manhã, o Office of National Statistics divulgará os números mais recentes do índice de preços do consumidor, com previsões de um grande aumento neste número.

Mais tarde, nesse dia, o HM Treasury divulgará a última versão do orçamento anual do Reino Unido. É aqui que o Chanceler do Tesouro, Rishi Sunak, delineará o orçamento do governo para o ano, que incluirá níveis de gastos e empréstimos e investimentos planeados.

O Tesouro está determinado a aumentar a taxa nacional de seguro, que é efetivamente um aumento de impostos. Isto ocorre num momento em que as contas de energia domésticas do Reino Unido aumentaram, fazendo com que muitos analistas antecipem um crescimento mais baixo para a economia.

O gráfico preços mensal do EURGBP mostrado acima destaca uma faixa de negociação de longo prazo que se desenvolveu entre os dois suportes horizontais pretos e as linhas de resistência de cerca de 0,9300 e 0,8265. Atualmente, o preço está a ser negociado na parte inferior do intervalo no suporte histórico.

Se o preço subir ou ultrapassar este nível, pode depender dos anúncios de dados europeus e do Reino Unido desta semana. Certamente é um mercado a ser observado para ver o viés direcional que pode desdobrar-se nesse nível de suporte horizontal.

Os traders podem olhar para os prazos mais baixos procurando pistas sobre como o mercado está a posicionar-se - mais alto ou mais baixo. Isso pode incluir a espera de indicadores como médias móveis para cruzamento ou a espera de formações de ciclo de alta ou baixa desdobrarem-se.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Embora os índices globais do mercado de ações tenham sido negociados de acordo com as notícias geopolíticas, as notícias de negociações e conversas entre os EUA e a China ajudaram a elevar o sentimento. Claro que isto o pode mudar a qualquer momento, mas a maioria dos índices do mercado de ações globais teve um desempenho impressionante na semana passada.

A maioria dos índices do mercado de ações tem sido negociado em torno de níveis históricos de suporte de longo prazo. Índices europeus, como o DAX 40 e o CAC 40, testaram novamente os máximos da pandemia na semana passada, enquanto muitos índices dos EUA testaram médias móveis mensais que historicamente elevaram os preços.

Enquanto o índice do mercado de ações S&P 500 teve um crossover fatal no gráfico diário, as médias móveis do gráfico semanal ainda estão otimistas, com o preço a rondar a média móvel exponencial de 50. Os traders estarão a procurar um impulso para construir a partir daqui, mas a ação do preço do gráfico diário precisará ficar acima de suas médias móveis primeiro, o que fornecerá um sinal de compromisso dos compradores no mercado para continuar a comprar a preços mais altos.

