Perspectiva Semanal do Mercado: NFP, BOC e RBA em destaque

Fevereiro 28, 2022 22:05

Embora os principais destaques do mercado financeiro e a volatilidade do mercado desta semana se resumam à atual crise Rússia-Ucrânia, também estão a ser divulgadas algumas notícias económicas importantes.

Os bancos centrais ocupam o centro do palco com o RBA Rate Statement na terça-feira, o Bank of Canada Rate Statement na quarta-feira e vários discursos do presidente do Fed, Jerome Powell, na quarta e quinta-feira.

A semana termina com o anúncio da US Non-Farm Payroll na sexta-feira. Este pode ser um ponto de viragem importante para o dólar americano, que experimentou alguns movimentos abruptos nas últimas semanas, mas sem uma direção clara de longo prazo.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornecida pela Admirals.

Radar do Trader - Anúncio de Taxa de Juro do Banco do Canadá

Na quarta-feira, 2 de março, às 15:00 GMT, o Banco do Canadá (BOC) divulgará o seu comunicado oficial relativamente à taxa de juro, que será seguida por uma conferência de imprensa com o governador do BOC, Tiff Macklem. É esperado que o banco aumente as taxas de juro em 25 pontos base para 0,50%.

Embora possa haver a probabilidade de um aumento duplo da taxa devido à inflação acima do esperado no relatório de janeiro, esta probabilidade é pequena devido ao protesto dos camionistas que pode ter impacto na economia canadiana, bem como a crise Rússia-Ucrânia que provavelmente afetará os mercados de energia.

O dólar canadiano tem estado instável nas últimas semanas, assim como a maioria das principais moedas do G-7. Isto deve-se em grande parte à volatilidade do mercado e aos fluxos de entrada e saída de moedas 'safe haven' e moedas de commodities.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDCAD, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de novembro de 2013 a 27 de fevereiro de 2022, realizado em 27 de fevereiro de 2022 às 19:00 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de preços mensal de longo prazo do USDCAD é mostrado acima. Atualmente, o preço está numa faixa de negociação entre as duas linhas de suporte e resistência horizontais pretas em torno de 1,2043 e 1,4690.

Desde junho de 2021, o preço subiu para um pouco abaixo do nível 1,2950, ​​que é uma resistência intermediária dentro do intervalo de longo prazo. Desde que atingiu este nível de preço, o par de moedas permaneceu numa faixa muito menor. A influência das políticas de taxas de juro dos EUA e do Canadá e dos mercados globais de energia afetou a direção de longo prazo do par.

No entanto, esta semana pode ser um ponto de viragem com anúncios tanto para o dólar americano como também para o dólar canadiano. Se o preço ultrapassar o nível de preço de 1,2950, ​​isto pode confirmar a força dos compradores no mercado.

Uma quebra abaixo do mínimo do mês passado, em torno de 1,2450, pode fazer com que o par de moedas seja negociado de volta ao fundo da faixa de negociação de longo prazo.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Os índices globais do mercado de ações foram atingidos duplamente por vários pontos de pressão. Primeiro, os aumentos agressivos das taxas de juro previstos pelo Fed causaram uma liquidação nos mercados de ações no início do ano. Em segundo lugar, a invasão russa da Ucrânia também causou um ambiente de risco.

É provável que o preço suba ou desça com base nas notícias e nos desenvolvimentos da atual crise Rússia-Ucrânia. Portanto, a gestão de risco é fundamental para gerir a volatilidade do mercado neste momento.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervalo de dados: de 11 de agosto de 2021 a 27 de fevereiro de 2022, realizado em 27 de fevereiro de 2022 às 18h30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

Durante a tendência de alta de longo prazo do índice do mercado de ações S&P 500 em 2020 e 2021, o preço permaneceu acima – e até saltou mais alto – das médias móveis exponenciais de 50 dias e 100 dias (linhas vermelha e verde no gráfico, respectivamente).

Na recente liquidação do mercado de ações, o preço rompeu estas médias móveis antes de testá-las novamente no início do mês. A ação do preço do índice S&P 500 ainda não ultrapassou o principal nível de suporte horizontal em torno de 4.268,00.

O preço tentou romper este nível várias vezes, mas lutou para permanecer abaixo. Se os vendedores puderem voltar abaixo desse nível de preço, é outro sinal de baixa que pode levar a preços mais baixos. No entanto, como o preço rejeitou esse nível de preços na semana passada, alguns traders procurarão pistas sobre se os compradores podem ou não construir a partir dessa posição.

O uso de ferramentas de análise técnica, como formações de ciclos, padrões de ação de preços e indicadores técnicos, pode ajudar a identificar quem está no controle do mercado.

