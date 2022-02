Ações em ambos os lados do Atlântico recuperam à medida que tensões diminuem

Fevereiro 16, 2022 21:49

Na segunda-feira, as ações globais caíram, enquanto os preços do petróleo subiram à medida que as tensões pareciam aumentar entre a Rússia e a Ucrânia. Ontem, vimos o cenário exatamente oposto.

A Rússia anunciou na terça-feira que havia retirado algumas das suas tropas da fronteira com a Ucrânia e, embora os EUA e a NATO tenham dito que ainda não viram evidências dessa retirada, parece ser suficiente para tranquilizar os mercados.

O petróleo Brent, que parecia estar nos $100 por barril, caiu do seu máximo de sete anos para fechar ontem em queda de 2,4%, embora tenha recuperado algumas dessas perdas esta manhã.

Por outro lado, os índices de ações de ambos os lados do Atlântico tiveram sessões positivas, recuperando após as perdas do dia anterior.

O FTSE 100, IBEX 35 e DAX 40 ganharam 1,03%, 1,68% e 1,98%, respectivamente, e continuaram a subir esta manhã.

Em Wall Street, as ações de tecnologia impulsionaram os três principais índices, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq ganhando 1,22%, 1,58% e 2,53%, respectivamente.

Enquanto isso, o período de resultados está a terminar com 370 das empresas do S&P 500 já com resultados publicados.

Ontem à noite, no fecho do mercado, o Airbnb divulgou os resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas e previam outro forte desempenho no primeiro trimestre.

A empresa registou receita de $1,53 bilião e lucro por ação (EPS) de 8 centavos, em comparação com os $1,46 bilião e 4 centavos previstos por analistas de Wall Street.

Embora o Airbnb tenha sido inicialmente atingido pela pandemia, este tirou benefício de uma mudança na procura dos clientes que não estão restritos a trabalhar apenas em escritório. Como o número de pessoas que trabalham em casa disparou desde o início da pandemia, o Airbnb notou um aumento nos clientes que reservam apartamentos mais próximos de casa, onde ficam por períodos mais longos para trabalhar remotamente.

O Airbnb encontra-se numa posição única para beneficiar-se dessa nova categoria de viagem. Além disso, à medida que as restrições de viagens internacionais são aliviadas e o setor de turismo começa a recuperar, o Airbnb também pode tirar vantagem dos turistas que ainda não se sentem à vontade para se misturar com outros hóspedes em hotéis, preferindo o seu próprio espaço devido a questões de saúde.

O Airbnb anunciou ainda que as reservas para o trimestre atual devem exceder significativamente os níveis pré-pandemia pela primeira vez desde o início da pandemia e prevêem receita entre $1,41 bilião e $1,48 bilião, significativamente superior ao consenso do mercado de $1,24 bilião.

Em resposta a estes resultados positivos – as ações do Airbnb, que já haviam valorizado 6,14% durante a sessão de ontem – subiram mais 3,10% nas negociações pré-mercado.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Diário do Airbnb. Período: 10 de dezembro de 2020 – 15 de fevereiro de 2022. Data da captura: 16 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

