Wzrosty na złocie: analiza ostatnich wydarzeń

Kwiecień 11, 2023 14:51

W ciągu ostatnich kilku tygodni stopy procentowe, inflacja, a także rosnące ceny ropy i złota były ważnym wydarzeniami w świecie finansów. Ceny złota po raz pierwszy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły powyżej poziomu 2 tys. dolarów.

Czy możemy spodziewać się jeszcze wyższych cen na kruszcu? Co mają na ten temat do powiedzenia analitycy? W artykule sprawdzimy dokładnie, co ostatnio dzieje się z cenami złota i z czego może to wynikać.

Złoto przekracza poziom 2000 USD

Złoto rozpoczęło rok od poziomu 1854 dolarów za uncję, ale poziom ten nie utrzymał się zbyt długo - w lutym metal osiągnął już 1950 dolarów. W drugim miesiącu roku doszło na złocie również do sporej przeceny. 24 lutego ceny spadły do poziomu 1810 dolarów za uncję. Po pierwszych dziesięciu dniach marca, ceny metali szlachetnych rosły na fali niepewności na rynkach globalnych oraz zawirowań w sektorze bankowym w USA i Europie. Wzrosty doprowadziły cenę złota do ponad 2000 USD.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - XAU(100oz)USD dzienny wykres. od 25 listopada 2022 r. do 10 kwietnia 2023 r. Utworzono: 10 kwietnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Ostatni raz cena kruszcu przekroczyła tę granicę 7 sierpnia 2020 roku, widzieliśmy wtedy aż 2 074 USD za uncję.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - XAU(100oz)USD miesięczny wykres. od 1 lipca 2015 r. do 10 kwietnia 2023 r. Utworzono: 10 kwietnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Dlaczego ceny złota rosną?

Zawirowania w sektorze bankowym w USA i Europie (upadek SVB i przejęcie Credit Suisse przez UBS), wysoka inflacja i możliwość recesji działają na korzyść złota. Złoto jest często określane jako „bezpieczna przystań” – inwestorzy inwestują w złoto, gdy czują, że możliwe jest spowolnienie gospodarcze.

Oczywiście żadne aktywo nie jest „bezpieczne”, złoto pomaga jednak zdywersyfikować portfel i dzięki temu lepiej go zabezpiecza. Złoto może być również wykorzystywane jako zabezpieczenie przed inflacją. Bank Rezerw Federalnych w Chicago zauważył, że „wzrost inflacji lub oczekiwań inflacyjnych zwiększa zainteresowanie inwestorów zakupem złota, a tym samym napędza jego cenę; z kolei dezinflacja lub spadek oczekiwań inflacyjnych powoduje odwrotną sytuację”.

Najnowsze prognozy z rynku złota

Wzrost cen spot złota sprowokował banki i ekspertów rynkowych do aktualizacji swoich prognoz. Więcej na temat handlu złotem przeczytasz w naszym przewodniku. Sprawdźmy, jakie są najnowsze prognozy rynku złota. Należy oczywiście pamiętać, że przeszłe wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych zachowań.

ING prognozuje, że ceny złota znajdą się w pobliżu maksimów z sierpnia 2020 r.

Analitycy ING opublikowali raport sugerujący, że ceny złota mogą osiągnąć poziom 2 075 dolarów, co oznaczałoby trzyletnie maksimum. W raporcie ING możemy przeczytać: „Nie wydaje się jeszcze, aby narracja, że kryzys bankowy w USA osłabi walkę Fedu z wysoką i zakorzenioną inflacją, miała duże znaczenie. Z pewnością złoto - jako aktywo nieoprocentowane - radzi sobie dobrze w porównaniu z blisko 5-procentowymi stawkami dostępnymi na jednodniowych lokatach dolarowych. Rynki będą bacznie obserwować raport o zatrudnieniu w USA i to, czy wyniesie on rynek złota na historyczne szczyty 2075,47 USD ustanowione w sierpniu 2020 roku”.

Ekonomiści ING sugerują, że złoto może skorzystać na trendach związanych z zarządzaniem rezerwami walutowymi. „Coraz bardziej spolaryzowany świat geopolityczny - zaostrzony przez wojnę na Ukrainie - oznacza, że banki centralne BRICS+ będą utrzymywać większą część swoich rezerw międzynarodowych w złocie. To strukturalny pozytyw dla złota i strukturalny negatyw dla dolara” - dodają w swoim raporcie.

Credit Suisse: Ceny złota mogą dojść do 2300 dolarów

Raport Credit Suisse stwierdza, że złoto wykorzystało spadające rentowności obligacji i osłabienie dolara amerykańskiego. „Oczekujemy przetestowania długoterminowego oporu rekordowych maksimów 2.070/75 USD z lat 2020 i 2022. Opory powinny zadziałać, ale wyraźne i trwałe przełamanie maksimów oznaczałoby wejście w długoterminowy trend, który umożliwiłby dotarcie do 2300 dolarów” - napisano w raporcie.

Według CNBC, w korespondencji Credit Suisse do inwestorów zauważono, że „ceny złota skorzystały w ostatnich tygodniach z popytu na bezpieczną przystań w obliczu obaw dotyczących sektora bankowego, a także opinii, że prawdopodobieństwo recesji istotnie wzrosło. To z kolei doprowadziło do powstania poglądu, że Fed może potencjalnie przestawić się na cięcia stóp procentowych w najbliższym czasie. Niższe stopy, w połączeniu z inflacją wciąż znacznie powyżej celu 2%, byłyby pozytywne dla cen złota”.

ANZ: Złoto pozostaje blisko rekordowego poziomu z powodu podwyższonej inflacji

Ekonomiści ANZ podkreślają element wysokiej inflacji, który leży u podstaw wzrostu cen złota. Sugerują, że obawy o globalne spowolnienie gospodarcze i problemy banków, które pojawiły się w marcu, napędzają rajd na złocie.

Podkreślają jednak, że jeśli sytuacja w sektorze bankowym ustabilizuje się, to ceny złota mogą spaść. „Podczas gdy trwające problemy sektora bankowego pozostają ryzykiem wzrostowym, sądzimy, że ceny złota oddadzą zyski, jeśli kryzys osłabnie. Podtrzymujemy nasz pro-wzrostowy pogląd na złoto w dłuższej perspektywie, ponieważ Fed wstrzymuje podwyżki stóp procentowych, a dolar amerykański nadal będzie się obniżał przez resztę roku” - czytamy w raporcie ANZ.

Fitch Solutions rewiduje prognozę cen złota na 2023 r.

Fitch Solutions w ostatnich dniach marca zaktualizował swoją prognozę cen złota na 2023 rok. Ekonomiści sugerują, że ceny złota wyniosą średnio 1950 dolarów za uncję, o 100 dolarów więcej niż ich pierwotna prognoza. Raport podkreślił, że „wśród oczekiwań, że globalny wzrost PKB spowolni z 3,1% w 2022 roku do 2,1% w 2023 roku, zainteresowanie inwestorów statusem bezpiecznej przystani złota pozostanie silne”.

Czy istnieje sposób na zmniejszenie ryzyka podczas handlu złotem?

„Złoto jest bezpieczną przystanią” - to zdanie, które można wielokrotnie przeczytać na blogach i w artykułach informacyjnych. Jednak handel każdym aktywem wiąże się z ryzykiem. Zawsze istnieje możliwość poniesienia straty, gdy angażujemy się w działania takie jak handel i inwestowanie. Jeśli cena towaru takiego jak złoto porusza się przeciwnie do Twoich przewidywań możliwe, że poniesiesz stratę finansową.

Przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku przed wdrożeniem strategii handlowej jest niezbędne na rynkach finansowych. Ponadto należy zapoznać się z różnymi narzędziami zarządzania ryzykiem, które są oferowane przez brokera.

Mnóstwo materiałów edukacyjnych, które zostały opracowane przez licznych specjalistów z branży, jest dostępnych w Internecie. Bardzo ważne, aby nauczyć się odpowiednio zarządzać ryzykiem. Webinary, artykuły i blogi pisane przez doświadczonych traderów mogą pomóc w lepszym zrozumieniu, jak włączyć te elementy do swojej strategii i zmniejszyć ryzyko utraty środków.

