Akcje po obu stronach Atlantyku odbijają się od dna w miarę deeskalacji napięcia

Luty 16, 2022 13:47

W poniedziałek światowe akcje osuwały się, podczas gdy ceny ropy rosły, gdy napięcie między Rosją a Ukrainą wydawało się eskalować. Wczoraj byliśmy świadkami dokładnie odwrotnego scenariusza.

Rosja ogłosiła we wtorek, że wycofała część swoich wojsk z regionu przygranicznego Ukrainy i choć zarówno USA, jak i NATO stwierdziły, że nie widzą jeszcze dowodów tego wycofania, to wydaje się, że to wystarczyło, by uspokoić rynki.

Ropa Brent, która wydawała się zmierzać w kierunku 100 dolarów za baryłkę, spadła ze swojego siedmioletniego maksimum i zamknęła się wczoraj na poziomie niższym o 2,4%, choć dziś rano odrobiła część tych strat.

Z drugiej strony, indeksy giełdowe po obu stronach Atlantyku miały pozytywne sesje, odbijając się po stratach z poprzedniego dnia.

FTSE 100, IBEX 35 i DAX 40 zyskały odpowiednio 1,03%, 1,68% i 1,98% i kontynuowały wzrosty dziś rano.

Na Wall Street, akcje spółek technologicznych napędzały wzrost wszystkich trzech głównych indeksów - Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq zyskały odpowiednio 1,22%, 1,58% i 2,53%.

Tymczasem sezon wyników wchodzi w końcową fazę - 370 spółek z indeksu S&P 500 już opublikowało swoje raporty.

Wczoraj wieczorem, na zamknięciu rynku, Airbnb podało wyniki za czwarty kwartał, które przekroczyły oczekiwania i zapowiadają kolejne dobre rezultaty w pierwszym kwartale tego roku.

Spółka odnotowała przychody w wysokości 1,53 mld dolarów i zysk na akcję (EPS) w wysokości 8 centów, w porównaniu do 1,46 mld dolarów i 4 centów, które prognozowali analitycy z Wall Street.

Podczas gdy Airbnb początkowo mocno ucierpiał z powodu pandemii, skorzystał na zmianie popytu ze strony konsumentów, którzy nie są już zmuszeni do pracy w biurze. Ponieważ od początku pandemii wzrosła liczba osób pracujących w domu, Airbnb odnotowało wzrost liczby klientów rezerwujących mieszkania bliżej domu, gdzie zatrzymują się na dłużej, by pracować zdalnie.

Airbnb znajduje się w wyjątkowej pozycji, by czerpać korzyści z tej nowej kategorii podróży. Co więcej, w miarę jak międzynarodowe restrykcje dotyczące podróżowania zostaną złagodzone, a sektor turystyczny zacznie się odradzać, Airbnb może również skorzystać na turystach, którzy nie czują się jeszcze komfortowo w kontaktach z innymi gośćmi w hotelach, preferując własną przestrzeń ze względu na problemy zdrowotne.

Airbnb ogłosiło również, że w bieżącym kwartale spodziewane jest znaczne przekroczenie poziomu sprzed pandemii, po raz pierwszy od jej rozpoczęcia, a także prognozuje przychody na poziomie od 1,41 mld USD do 1,48 mld USD, czyli znacznie powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 1,24 mld USD.

W reakcji na te pozytywne wyniki - akcje Airbnb, które podczas wczorajszej sesji zyskały już 6,14% - w handlu przedsesyjnym wzrosły o kolejne 3,10%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Airbnb, wykres dzienny. Zakres dat: 10 grudnia 2020 - 15 lutego 2022. Data sporządzenia: 16 lutego 2022. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

