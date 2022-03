Złoto zmierza do najwyższego poziomu w historii, a akcje nadal pozostają pod presją

Marzec 09, 2022 14:15

W poniedziałek złoto spot przebiło poziom ponad 2000 USD po raz pierwszy od sierpnia 2020 r., a wczoraj kontynuowało wspinaczkę, ponieważ coraz więcej inwestorów szuka schronienia przed niepewnym rynkiem w bezpiecznych aktywach.

Złoto zamknęło wczorajszą sesję z zyskiem ponad 2,5%, zwiększając swoje roczne zyski do 12%, tym samym metal szlachetny zbliża się do maksimum wszech czasów.

Podczas gdy towary takie jak złoto i ropa naftowa rosną, rynek akcji nadal odczuwa ciężar inflacji, napięcia geopolitycznego i oczekiwanych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, która zbiera się w przyszłym tygodniu na posiedzenie w sprawie swojej polityki.

Wczoraj główne indeksy na Wall Street zamknęły się niżej po raz czwarty z rzędu, a Nasdaq Composite, Dow Jones i S&P 500 spadły odpowiednio o 0,28%, 0,56% i 0,73%.

Po tej stronie Atlantyku brytyjskie indeksy FTSE 100 i FTSE 250 zakończyły wczorajszą sesję z umiarkowanym wzrostem odpowiednio o 0,06% i 0,25%. Dziś rano oba indeksy otworzyły się wyżej - FTSE 100 wzrósł o około 2%, a FTSE 250 o ponad 2,5%.

W kończącym się sezonie wyników, dziś rano spółka Legal & General, należąca do indeksu FTSE 100, ogłosiła dobre wyniki za cały rok 2021.

Brytyjski gigant w dziedzinie zarządzania aktywami po raz pierwszy odnotował zysk po opodatkowaniu w wysokości ponad 2 mld funtów, co oznacza wzrost o 28% rok do roku oraz zysk na akcję (EPS) w wysokości 34,19p, co oznacza wzrost o 72% rok do roku.

W odpowiedzi na te pozytywne wyniki, cena akcji Legal & General zyskała dziś rano ponad 4%, choć jak dotąd w tym roku spadła o około 14%.

Akcje Legal & General są notowane na tych samych poziomach od ponad pięciu lat i dlatego mogą nie przypaść do gustu inwestorom szukającym wyłącznie potencjału wzrostu. Jednak tym, co może być atrakcyjne dla inwestorów pasywnych, jest rzetelna historia wypłat dywidendy.

Z wyjątkiem roku 2020, kiedy to dywidenda pozostała na niezmienionym poziomie, spółka Legal & General stale podnosiła dywidendę każdego roku od 2009 roku, kiedy to została zmuszona do jej obniżenia po krachu na rynku finansowym w 2008 roku.

Dywidenda za cały rok 2021 wyniosła 18,45 pensów na akcję, co według wczorajszego kursu zamknięcia oznacza stopę dywidendy w wysokości 7,5%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Legal & General, wykres dzienny. Zakres dat: 4 listopada 2020 - 9 marca 2022. Data sporządzenia: 9 marca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Legal & General, wykres tygodniowy. Zakres dat: 6 września 2015 - 9 marca 2022. Data sporządzenia: 9 marca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Inwestuj z Admirals

Posiadając rachunek Invest.MT5 od Admirals, możesz kupować akcje Legal & General oraz ponad 4300 innych spółek notowanych na 15 największych giełdach świata. Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: