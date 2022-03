Czy Tesla skorzysta na gwałtownym wzroście cen ropy?

Wczoraj przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wystąpił przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA. W tygodniu, w którym niepewność ogarnęła rynki finansowe, komentarze Powella pomogły uspokoić niektóre obawy inwestorów.

Przed wybuchem konfliktu w Europie Wschodniej wielu spodziewało się, że Fed na posiedzeniu w tym miesiącu agresywnie podniesie stopy procentowe, próbując w ten sposób ograniczyć inflację. Jednak we wczorajszym wystąpieniu Powell pozornie zbagatelizował ten pomysł, stwierdzając, że jest skłonny poprzeć podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Reakcja rynku była pozytywna. Po niższym zamknięciu we wtorek Wall Street zakończyła wczorajszy dzień zdecydowanie wyżej, a wszystkie trzy główne indeksy benchmarkowe odrobiły wtorkowe straty. Nasdaq Composite, Dow Jones i S&P 500 zakończyły sesję ze wzrostem odpowiednio o 1,62%, 1,79% i 1,86%.

Tymczasem ceny ropy naftowej nadal rosną.

Ropa Brent, która najwyraźniej nie była zadowolona z wczorajszego przebicia poziomu 110 USD za baryłkę, dziś rano po raz pierwszy od kwietnia 2012 r. przekroczyła poziom 120 USD za baryłkę.

Nieustanny wzrost cen ropy naftowej jest powodem do niepokoju, jeśli chodzi o światową inflację, która obecnie utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wysokie ceny ropy zwiększają koszty produkcji dla przedsiębiorstw, co z kolei zmusza je do podnoszenia cen dla konsumentów. To między innymi przyczynia się do ciągłej niepewności, jaką obserwujemy ostatnio na rynkach finansowych, a zwłaszcza na rynku akcji.

W tym tygodniu indeks S&P 500 nie zmieniał swojej wartości, a wczorajszy kurs zamknięcia sprawił, że tygodniowe zyski indeksu wyniosły 0,04%. W ramach indeksu istnieje jednak kilka spółek, które w tym tygodniu osiągnęły dobre wyniki, pomimo niepewności i zamieszania. Są to spółki Tesla i Chevron.

Są to dwie bardzo różniące się od siebie firmy, które reprezentują dwa różne sposoby patrzenia na perspektywę wzrostu cen ropy i jego wpływu na nasze zużycie energii.

Z jednej strony Tesla, bez wątpienia obecny król produkcji pojazdów elektrycznych. Podczas gdy indeks S&P 500 nie zmienił się w tym tygodniu, akcje Tesli zyskały 8,7%.

Można argumentować, że im wyższe będą ceny ropy naftowej i innych paliw kopalnych, tym bardziej atrakcyjne staną się dla konsumentów pojazdy elektryczne i tym więcej inwestycji zostanie skierowanych na czystsze źródła energii. Innymi słowy, wysokie ceny ropy naftowej mogą spowodować szybsze przejście na czystsze źródła energii. Czy jest to prawdopodobne?

Wysokie ceny ropy naftowej mogą wprawdzie spowodować wzrost popytu na pojazdy elektryczne, na czym skorzystają firmy takie jak Tesla, ale jednocześnie spowodują wzrost inwestycji w samą ropę naftową. Gdy ceny czarnego złota są wysokie, można więcej zarobić na wydobyciu, dlatego firmy naftowe zwykle zwiększają liczbę odwiertów i produkcję.

W historii wielokrotnie to się już zdarzało. Na rynku ropy naftowej panuje boom, produkcja wzrasta, co w końcu prowadzi do spadku cen, ponieważ podaż nadąża za popytem.

Dlatego też producenci ropy naftowej, tacy jak Chevron, którego cena akcji wzrosła w tym tygodniu o 9,8%, również mają szanse na dobre wyniki w obecnej sytuacji.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres dzienny. Zakres dat: 26 października 2020 - 2 marca 2022. Data sporządzenia: 3 marca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, Wykres tygodniowy. Zakres dat: 9 sierpnia 2015 - 2 marca 2022. Data sporządzenia: 3 marca 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

