Ropa rośnie, podczas gdy akcje spadają w obliczu rosnącego napięcia w Europie

Luty 15, 2022 11:11

W poniedziałek w Europie Wschodniej utrzymywało się wysokie napięcie, a Biały Dom oświadczył, że rosyjska inwazja na Ukrainę może rozpocząć się w każdej chwili.

Wiele krajów zaleciło swoim obywatelom opuszczenie Ukrainy, a wczoraj Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar przeniesienia swoich pozostałych ambasad ze stolicy kraju, Kijowa, do Lwowa – najbardziej wysuniętego na zachód dużego miasta Ukrainy.

W odpowiedzi na trwającą niepewność, ceny ropy naftowej poszybowały jeszcze wyżej, a kontrakty terminowe na ropę Brent zdają się zbliżać do poziomu 100 dolarów za baryłkę.

Z drugiej strony, akcje zakończyły wczorajszy dzień na minusie, a większość głównych indeksów giełdowych na świecie spadła w trakcie sesji. Najbardziej ucierpiały indeksy europejskie, gdzie FTSE 100, DAX 40 i IBEX 35 spadły odpowiednio o 1,69%, 2,02% i 2,55%.

Jednak wbrew ogólnemu trendowi, w poniedziałek Tesla była jedną z najlepiej zachowujących się spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, zyskując 1,83% i kontynuując wzrost w handlu po zamknięciu sesji.

Wczorajsze wzrosty nastąpiły pomimo doniesień Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych, według których Tesla sprzedała w styczniu 59 845 pojazdów wyprodukowanych w Chinach, co oznacza spadek o ponad 15% w porównaniu z 70 847 w poprzednim miesiącu.

Niemniej jednak rynek pozytywnie zareagował na fakt, że analityk Piper Sandler, Alexander E. Potter, podniósł docelową cenę akcji producenta samochodów elektrycznych z 1300 do 1350 USD. Ten poprawiony cel jest o ponad 50% wyższy niż wczorajsza cena zamknięcia wynosząca 875,76 USD.

Potter oczekuje, że Tesla dostarczy łącznie 1,58 mln pojazdów elektrycznych w 2022 roku, co stanowiłoby wzrost o 69% w stosunku do ubiegłorocznych dostaw. Jeśli te prognozy są trafne, to w 2022 roku Tesla może zanotować kolejny udany rok.

Jednakże, ciągłe niedobory chipów i problemy z łańcuchem dostaw będą się utrzymywać jako potencjalne przeszkody dla wyników Tesli w najbliższej przyszłości.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres dzienny. Zakres dat: 15 czerwca 2021 - 14 lutego 2022. Data sporządzenia: 14 lutego 2022. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Tesla, wykres tygodniowy. Zakres dat: 26 lipca 2015 - 14 lutego 2022. Data sporzadzenia: 14 lutego 2022 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

