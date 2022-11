Inflacja w USA, silny rynek pracy i obawy o recesję

Gospodarka amerykańska znajduje się w kluczowym momencie, wahając się między wysoką inflacją i obawami o recesję a powrotem do wzrostu wydajności i silnego rynku pracy. W miarę jak największa gospodarka świata podnosi się po pandemii, jeden z tych trendów będzie dominował do końca roku.

Obawy o recesję

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w trzecim kwartale do 2,6 procent, wyciągając amerykańską gospodarkę z technicznej recesji, która miała miejsce w pierwszych dwóch kwartałach roku. Część tego wzrostu można przypisać silnemu rynkowi pracy. W miarę jak pandemia stopniowo odchodzi w przeszłość, aktywność zawodowa coraz szybciej odbija. Nadal istnieją jednak obawy o recesję, jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez Rezerwę Federalną.

Badanie Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS) dotyczące kredytów bankowych z października 2022 r. ujawnia, że większość banków szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia łagodnej lub umiarkowanej recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy na 40% lub więcej.

Z powodu rosnących stóp procentowych i ograniczeń kredytowych w trzecim kwartale nastąpiło zaostrzenie standardów kredytowych. Jak wynika z badania, osłabił się popyt na kredyty komercyjne i przemysłowe dla przedsiębiorstw oraz nieruchomości komercyjnych.

Inflacja w październiku

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na raport o inflacji w USA za październik – te dane poznamy w czwartek 10 listopada. W ujęciu rok do roku inflacja znajdowała się wcześniej na poziomie 8,2%. Konsensus rynkowy oczekuje, że spadnie ona teraz do 8%.

Z kolei inflacja bazowa, będąca niezwykle ważnym wskaźnikiem dla Rezerwy Federalnej, ma według prognoz spaść do 6,5% z 6,6% rok do roku. Jeśli tak się nie stanie i zamiast tego inflacja wzrośnie, może to mieć spory wpływ na pary walutowe z dolarem amerykańskim – uczestnicy rynku mogą wtedy znowu oczekiwać dużych podwyżek stóp procentowych przez Fed.

Gospodarka Wielkiej Brytanii i funt

Z każdą podwyżką stóp USD umacnia się w stosunku do innych walut. Funt nie pozostaje tutaj wyjątkiem. Przed nami jednak ważne dane z Wielkiej Brytanii, mogące wpłynąć na walutę tego kraju.

W piątek poznamy PKB za 3 kwartał i ma on spaść według prognoz do 2,1% z 4,4% ostatnio rok do roku. Z kolei miesiąc do miesiąca oczekuje się spadku z -0,3% do -0,4%. W ujęciu kwartalnym również oczekuje się spadku, w tym wypadku z -0,2% do -0,5%. Jeśli dane się potwierdzą, stawia to brytyjską gospodarkę o krok bliżej od technicznej recesji, a GBP może się dalej osłabiać. Lepsze od prognoz dane powinny z kolei wesprzeć walutę UK.

