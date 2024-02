Raporty o brytyjskim PKB i sprzedaży detalicznej będą analizowane przez BoE

Luty 14, 2024 15:43

Raport o brytyjskim PKB, a także raporty o sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych będą w centrum uwagi inwestorów i traderów przez resztę tego tygodnia.

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii pozostała niezmieniona w styczniu i wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym. Bazowy wskaźnik CPI spadł do 5,1%, a agencja S&P Global Ratings stwierdziła, że „napięta podaż pracy podtrzymuje wysoki wzrost płac, a tym samym presję inflacyjną, zwłaszcza w usługach”.

W Stanach Zjednoczonych inflacja CPI okazała się wyższa niż oczekiwano, osiągając w styczniu 3,1% w ujęciu rocznym, zgodnie z danymi amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS). Analitycy rynkowi stwierdzili, że wskaźnik inflacji CPI został wzmocniony przez ceny domów, które stanowią około jednej trzeciej indeksu.

PKB Wielkiej Brytanii w grudniu 2023 r.

W piątek Office for National Statistics (ONS) opublikuje grudniowy raport o wzroście PKB. Analitycy rynkowi prognozują, że stopa wzrostu wyniesie -0,2% w ujęciu miesięcznym, spowalniając z poziomu 0,3% odnotowanego w listopadzie ubiegłego roku.

Badanie obejmie wstępne dane dotyczące PKB za czwarty kwartał, które prawdopodobnie wyniosą 0,1%, spadając z 0,3% odnotowanych w 3. kwartale 2023 r. Gospodarka Wielkiej Brytanii stanęła na skraju recesji w ubiegłym roku, ponieważ wysokie stopy procentowe i dane o inflacji zaszkodziły produktywności.

Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR) stwierdził w nocie, że „ogólny obraz spadku produkcji w Wielkiej Brytanii, który obserwujemy już od prawie dwóch lat, utrzymuje się”. NIESR był bardziej optymistyczny co do 2024 r. i przewidywał, że gospodarka wzrośnie w tym roku o 0,9%, podczas gdy sugerował, że inflacja spadnie do 1,5% do kwietnia w wyniku spadku cen energii.

Sprzedaż detaliczna w USA, styczeń 2024 r.

US Census Bureau opublikuje w czwartek raport dotyczący sprzedaży detalicznej za styczeń. Ponieważ raporty o sprzedaży detalicznej pokazują, jak konsumenci reagują na wahania cen, służą one jako źródło informacji branych pod uwagę przez Rezerwę Federalną.

Ekonomiści prognozowali, że sprzedaż detaliczna spadła o 0,1% w ujęciu miesięcznym. Badanie przeprowadzone przez Consumer News and Business Channel/National Retail Federation (NRF) Retail Monitor wykazało, że sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 2,4% w ujęciu rocznym, ale podkreślono, że na początku roku odnotowano spadek o 0,16%.

Sprzedaż detaliczna w UK, styczeń 2024 r.

Kolejną ważną publikacją danych z Wielkiej Brytanii będzie styczniowy raport sprzedaży detalicznej, który według prognoz wykaże wzrost o 1,5% w ujęciu miesięcznym, ale także spadek o 1,2% w ujęciu rocznym. W miarę jak gospodarka Wielkiej Brytanii boryka się z trudnościami, sprzedaż detaliczna podlega wahaniom, ponieważ konsumenci starają się zaspokoić swoje potrzeby.

Wartość sprzedaży detalicznej wzrosła w styczniu o 1,2% w ujęciu rocznym, podało we wtorek Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (BRC). „Słaby popyt konsumencki doprowadził do spowolnienia wzrostu sprzedaży detalicznej. Podczas gdy styczniowe wyprzedaże pomogły zwiększyć wydatki w pierwszych dwóch tygodniach, nie utrzymało się to przez cały miesiąc”, zauważono w raporcie.

OPEC: Popyt na ropę nie spada

Decyzja Arabii Saudyjskiej o ograniczeniu planów rozbudowy mocy wydobywczych ropy naftowej wywołała niepokój o przyszłość branży naftowej. Sekretarz generalny OPEC, Haitham Al Ghais, starał się zapewnić inwestorów, że tak się nie stanie, zauważając, że „przede wszystkim chcę mieć jasność, że nie mogę komentować decyzji Saudyjczyków ... ale w żaden sposób nie należy tego błędnie interpretować jako poglądu, że popyt spada”.

Dwa tygodnie temu saudyjski państwowy koncern naftowy Aramco ogłosił decyzję o obniżeniu docelowej maksymalnej trwałej zdolności produkcyjnej do 12 milionów baryłek dziennie (bpd), czyli o 1 milion bpd poniżej celu ogłoszonego w 2020 roku i mającego zostać osiągniętym w 2027 roku. Źródła Agencji Reutera zasugerowały, że ruch ten był omawiany przez co najmniej sześć miesięcy i był wynikiem nadmiernej produkcji ropy naftowej, która nie została spieniężona tak, jak powinna.

