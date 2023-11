Jak handlować akcjami Starbucks po wynikach za IV kwartał

Listopad 08, 2023 18:25

Akcje spółek konsumenckich, takich jak Starbucks, są często wykorzystywane jako wskaźnik kondycji amerykańskiej gospodarki. Gdy gospodarka jest w dobrej kondycji, a bezrobocie niskie, konsumenci wydają więcej na dobra uznaniowe, takie jak kawa. W trudnych ekonomicznie czasach konsumenci mają tendencję do wstrzymywania się z takimi zakupami.

Dowiedz się więcej o wynikach finansowych Starbucks za czwarty kwartał, prognozach zarządu na ten rok oraz przewidywaniach analityków dotyczących akcji spółki.

Akcje: Starbucks Symbol dla rachunku Invest.MT5: SBUX Data powstania pomysłu: 7 listopada 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

104 USD Cel: 125 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Starbucks za czwarty kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Starbucks:

Zysk na akcję 1,06 USD vs prognozowane 0,97 USD

Przychody 9,37 mld USD vs prognozowane 9,29 mld USD

Dochód netto w wysokości 1,22 mld USD wzrósł z 878,3 miliona USD rok wcześniej.

Sprzedaż netto wzrosła o 11.4% do 9,37 mld USD.

Sprzedaż w sklepach wzrosła o 8% wobec oczekiwanych 6,8%.

Starbucks pokonał oczekiwania analityków w większości wskaźników, zwiększając zyski, przychody, sprzedaż i ruch konsumencki. Zarząd podkreślił, że większość wzrostu sprzedaży wynikała z większej liczby wizyt w sklepach.

Na drugim co do wielkości rynku Starbucks, w Chinach, ruch klientów wzrósł o 8%, ale średnia cena zamówienia spadła o 3%. Jest to wyraźny kontrast w porównaniu z ubiegłym rokiem, w którym sprzedaż w Chinach spadła o ponad 16% z powodu chińskich ograniczeń Covid.

CEO Laxman Narasimhan przypisał sukces Starbucks w dużej mierze nowemu planowi, który poprawił warunki pracy poprzez poprawę wynagrodzeń i godzin pracy oraz wymianę starego sprzętu. Plan zakładał „ożywienie kultury partnerskiej w Starbucks”.

Jednakże, podczas gdy plan Narasimhana dotyczący inwestowania w produktywność zaczął się opłacać, wiele z tego może być już wycenione w cenie akcji. Kwestia polega teraz na tym, czy ruch klientów będzie nadal wzrastał, gdy zbliżamy się do sezonu świątecznego, a ludzie koncentrują się na prezentach, a nie na osobistych rzeczach uznaniowych.

Mogą również pojawić się dalsze problemy dla konsumentów, które wpłyną na przychody Starbucks. Rezerwa Federalna stwierdziła już, że choć stopy procentowe mogą być obecnie utrzymywane na niezmienionym poziomie, to nadal istnieje możliwość ich podniesienia w przyszłości.

Wyższe koszty pożyczek mocno uderzyły w konsumentów, a pierwszymi rzeczami, na których ograniczyli wydatki, są takie produkty jak kawa.

Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z sytuacją makroekonomiczną i polityką banku centralnego, ponieważ mają one duży wpływ na zachowania konsumentów.

Przewidywania analityków wobec akcji Starbucks

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Starbucks posiada obecnie 7 ocen „kupuj”, 12 ocen „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 125 USD, a najniższy to 98 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 111,33 USD.

Źródło: TipRanks , 7 listopada 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Starbucks

Kupno akcji po wybiciu powyżej 104 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie poziomu 125 dolarów - najwyższa wycena analityków Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Starbucks: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 210 dolarów: (125-104) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Starbucks w 4 krokach

W Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje Starbucks:

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo. Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Starbucks - wykres miesięczny od stycznia 2018 roku do listopada 2023 roku. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Starbucks już dzisiaj!

Czy uważasz, że akcje Starbucks będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Starbucks będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

