Czego możemy spodziewać się po Tesli w 2022 roku?

Grudzień 30, 2021 14:02

Przez ostatnich kilka lat najbardziej znany producent elektryków dość często gościł na pierwszych stronach gazet. Czasami jest to zasługą olbrzymich wzrostów na rynku akcji, a czasem uwagę przykuwa ekscentryczny właściciel firmy Elon Musk. Jedno jest pewne, o Tesli mówi się naprawdę sporo.

W tym roku Tesla nie błyszczała już tak, jak w 2020 r., kiedy jej walory wzrosły o ponad 743%. Co prawda w tym roku producent EV wzrósł jedynie o 54%, ale i tak jest to prawie dwa razy tyle, co w przypadku S&P 500, który w tej chwili notuje roczną stopę zwrotu na poziomie 27,6%.

Tesla może pochwalić się niesamowitą kapitalizacją przekraczającą 1 bilion dolarów. Jest to 6 największa firma na świecie pod tym względem. Warto dodać, że wycena ta jest czterokrotnie większa od kolejnego największego producenta samochodów – Toyoty.

Po tak oszałamiających wynikach ze strony Tesli, warto zastanowić się, co dalej z jej akcjami? Czy możliwe jest dalsze bicie rekordów w 2022 roku?

W tej chwili możemy jedynie prognozować, czy Tesla jest w stanie utrzymać takie tempo wzrostu 3 rok z rzędu. W tym tygodniu analityk Wall Street Dan Ives przedstawił 12-miesięczną prognozę ceny akcji, wynoszącą 1400 dolarów, a jego najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada dojście do nawet 1800 dolarów. Ostrożny scenariusz zakłada zatem kolejne wzrosty o blisko 29% - patrząc na wczorajszą cenę zamknięcia. Skąd ten optymizm?

Tesla jest obecnie w dobrym położeniu, ponieważ popyt na produkty firmy znacznie przewyższa podaż. To oznacza, że Tesla będzie musiała poradzić sobie ze zwiększeniem produkcji, aby większy popyt przełożył się na wyższą sprzedaż. Czy plany te uda się zrealizować w nadchodzącym roku? Ives twierdzi, że tak.

W 2020 r. Tesla dostarczyła prawie 500 000 elektryków. W obecnym roku liczba ta ma wynieść 750 000 samochodów. Pod koniec trzeciego kwartału okazało się, że brakuje im około 122 500 pojazdów do osiągnięcia tego celu i choć oficjalne dane dotyczące sprzedaży w czwartym kwartale nie są jeszcze dostępne, analitycy przewidują, że Tesla znacznie przekroczy swój cel.

Ives uważa, że zdolność produkcyjna będzie dalej rosła w przyszłym roku i szacuje, że do końca 2022 roku firma powinna mieć możliwość produkowania 2 milionów pojazdów elektrycznych rocznie. Spora część przewidywanego wzrostu produkcji ma być pokryta przez nowe fabryki w Berlinie i Teksasie, ale będzie to zależało od tego, jak sprawnie rozpocznie się produkcja w nowych miejscach.

Jeśli Tesla będzie w stanie znacząco zwiększyć produkcję, jak przewiduje Ives, to akcje Tesli może czekać kolejny imponujący rok. Jeśli jednak nauczyliśmy się czegoś w ciągu ostatnich dwóch lat, to tego, że świat jest nieprzewidywalny, a zatem potencjalni inwestorzy powinni sami rozważyć wszystkie za i przeciw przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Źródło Admiral MetaTrader 5. Tesla – wykres dzienny od 30 kwietnia 2021 r. do 29 grudnia 2021 r. Utworzono 30 grudnia 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Źródło Admirals MetaTrader 5 - Tesla – wykres tygodniowy od 14 czerwca 2015 r. do 29 grudnia 2021 r. Utworzono 30 grudnia 2021 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

