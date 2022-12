Dlaczego stopy procentowe wpływają na rynki akcji?

Grudzień 02, 2022 13:51

Giełda na Wall Street zamknęła listopad w imponującym stylu, a wszystkie trzy główne indeksy kończą drugi miesiąc z rzędu na zielono. Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq zamknęły środową sesję z dziennymi zyskami wynoszącymi odpowiednio 2,18%, 3,09% i 4,41%.

Zwyżkę na Wall Street wywołały komentarze dotyczące perspektyw dla amerykańskiej gospodarki przewodniczącego Fed Jerome'a Powella podczas wystąpienia w waszyngtońskim Brookings Institute.

Inwestorzy z uwagą słuchali wszelkich wskazówek dotyczących kolejnych ruchów Rezerwy Federalnej przed jej posiedzeniem, które odbędzie się za kilka tygodni. Jak widać nie zostali oni rozczarowani.

Powell oznajmił, że „sensowne jest umiarkowanie tempa podwyżek stóp, ponieważ zbliżamy się do poziomu, który będzie wystarczający do obniżenia inflacji”, po czym dodał: „Czas na umiarkowanie tempa podwyżek stóp może nadejść już na grudniowym posiedzeniu”.

Choć komentarze te były w dużej mierze zgodne z wcześniejszymi uwagami płynącymi z Fed w ostatnich tygodniach, inwestorzy przyjęli gołębi ton bardzo optymistycznie. Reakcja na Wall Street była niemal natychmiastowa - wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy zaczęły gwałtownie rosnąć krótko po tym, jak na scenę wkroczył Powell.

Dlaczego jednak inwestorzy tak bardzo przejmują się podwyżkami stóp procentowych? Jak i dlaczego wpływają one na giełdę?

Źródło : TradingView - Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Inflacja, stopy procentowe i rynek akcji

Stopy procentowe są najważniejszym narzędziem, jakim dysponuje bank centralny w walce z inflacją. Gdy inflacja jest wysoka, co ma miejsce obecnie, banki centralne zwykle podnoszą stopy, próbując obniżyć inflację do poziomu docelowego, czyli około 2%.

Wyższe stopy procentowe zasadniczo ograniczają konsumpcję i inwestycje, co z kolei wywiera presję na obniżenie cen. Wyższe stopy procentowe walczą z rosnącymi cenami na kilka sposobów:

Zwiększają one koszty pożyczek, co zniechęca do zaciągania nowych pożyczek na większe zakupy, takie jak dom czy samochód.

Wyższe stopy procentowe zwiększają również koszty obsługi istniejącego zadłużenia, co zmniejsza dochody konsumentów. Mniejszy dochód = mniejsze wydatki, szczególnie na rzeczy nieistotne.

Konsumenci zarabiają więcej z odsetek na lokatach oszczędnościowych, co zachęca do oszczędzania pieniędzy, a nie ich wydawania czy inwestowania.

Jak pokazaliśmy powyżej, zmiany stóp procentowych mają również wpływ na rynek akcji.

Ogólnie rzecz biorąc, występuje tutaj odwrotna relacja. Kiedy stopy procentowe rosną, rynek akcji ma tendencję do zniżkowania i odwrotnie. Ale jaka jest logika, która za tym stoi?

Podwyżki stóp procentowych a ceny akcji

Powyżej pokazaliśmy, dlaczego wyższe stopy procentowe zmniejszają konsumpcję i w konsekwencji wywierają presję na spadek cen. Patrzyliśmy na to głównie z perspektywy konsumenta, ale stopy procentowe wpływają na wszystkich, także na firmy.

Wzrost stóp procentowych - a co za tym idzie, wzrost kosztów pożyczek - wpływa na przedsiębiorstwa na wiele sposobów:

Zwiększa koszty operacyjne

Zmniejsza dostępny kapitał na przyszły rozwój

Wpływa na gorszą sprzedaż z powodu mniejszych dochodów wśród konsumentów

Przyjrzyjmy się tym czynnikom nieco dokładniej.

Zwiększone koszty operacyjne

Zdecydowana większość firm posiada jakiś poziom zadłużenia w swoich księgach. Rosnące stopy proc. zwiększają koszty obsługi tego zadłużenia, podnosząc koszty operacyjne, a w konsekwencji zmniejszając rentowność firmy.

Zmniejszenie dostępnego kapitału na przyszły rozwój

Spadek zysków oznacza mniej pieniędzy do zainwestowania z powrotem w firmę i jej przyszły wzrost. Ponadto, ze względu na zwiększony koszt pożyczania, przedsiębiorstwo może być mniej skłonne do zwiększenia kredytu na cele inwestycyjne.

Spadek sprzedaży

Rosnące stopy procentowe oznaczają, że konsumenci mają mniej pieniędzy do wydania, co przekłada się na ich wydatki. Kto ponosi tego konsekwencje? Przedsiębiorstwa.

Mniejsza konsumpcja w naturalny sposób przekłada się na mniejszą sprzedaż, co z kolei prowadzi do zmniejszenia przychodów, a w konsekwencji do zmniejszenia zysków. Wzmacnia to efekt opisany powyżej. Poza zwiększonymi kosztami operacyjnymi, obciążającymi zyski, negatywny wpływ wywiera również spadek sprzedaży, przez co jeszcze mniej kapitału jest dostępne na inwestycje w przyszły rozwój.

Co z tego wynika?

Niższy zysk i mniejsze inwestycje w przyszły rozwój zmniejszają szacowane przez firmę przyszłe przepływy pieniężne. Przy wszystkich innych czynnikach, czyni to spółkę mniej atrakcyjną inwestycyjnie. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zacząć sprzedawać swoje udziały, a potencjalni inwestorzy zaczynają lokować swój kapitał w innych miejscach, co powoduje spadek cen akcji.

Rynek akcji dość szybko przewiduje kolejne scenariuszu i odpowiednio się do nich dostosowuje.

Z tego powodu każdy sygnał mówiący o tym, że nastąpi zmiana stóp procentowych przekłada się na reakcję na rynkach akcji. Dlatego widzieliśmy na Wall Street bardzo pozytywną reakcję na przemówienie Powella.

Chociaż stopy procentowe najwyraźniej będą nadal rosły, to fakt, że wzrost będzie bardziej umiarkowany niż poprzednio wystarczył, aby poprawić nastroje wśród inwestorów.

Inwestuj z Admirals

Dzięki rachunkowi Invest.MT5 w Admirals inwestorzy mogą nabywać akcje ponad 4 500 spółek i ponad 200 ETF-ów z całego giełd świata! Kliknij baner poniżej, aby dowiedzieć się więcej:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki ZACZNIJ INWESTOWAĆ

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.