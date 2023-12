Stopy procentowe a rynki finansowe

W tym tygodniu Rezerwa Federalna, Bank Anglii (BoE) i Europejski Bank Centralny (EBC) spotkały się, aby omówić politykę pieniężną po raz ostatni w 2023 roku.

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, wszystkie trzy banki centralne utrzymały stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ponieważ same decyzje były zgodne z oczekiwaniami, rynki były bardziej zainteresowane towarzyszącymi im komentarzami trzech instytucji, kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia obniżek stóp procentowych.

Podczas gdy trzy decyzje były takie same, sygnały dotyczące obniżek stóp były zróżnicowane.

Decyzje banków centralnych

Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) jednogłośnie zagłosowali w środę za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie, ale uderzyli w bardziej gołębi ton niż oczekiwano, sygnalizując możliwość obniżek o trzy czwarte punktu procentowego w 2024 roku.

W przeciwieństwie do Fed, decyzja o utrzymaniu stóp procentowych nie była jednomyślna wśród członków Komitetu Polityki Pieniężnej (RPP), przy czym trzech z dziewięciu członków uznało podwyżkę za właściwą.

Ponieważ samo głosowanie ujawniło, że jastrzębie w RPP najwyraźniej nie mają jeszcze dość podwyżek stóp, towarzyszący mu komunikat był również zdecydowanie jastrzębi. Bank Anglii odrzucił spekulacje na temat zbliżających się obniżek stóp procentowych, a gubernator Andrew Bailey stwierdził, że stopy procentowe muszą pozostać na wysokim poziomie przez „dłuższy” okres czasu, aby poradzić sobie z inflacją, która może okazać się bardziej uciążliwa w Wielkiej Brytanii niż w innych krajach.

EBC wyraził podobne stanowisko do swojego odpowiednika z UK. Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, w oświadczeniu banku możemy przeczytać: „stopy procentowe będą ustalane na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne”.

Podobnie jak w przypadku BoE, EBC zdawał się nie dawać żadnych wskazówek, że cięcia stóp procentowych nastąpią w najbliższym czasie. Prezes EBC Christine Lagarde stwierdziła, że kwestia cięcia stóp procentowych nie była nawet omawiana podczas spotkania.

Jak na to wszystko zareagowały rynki finansowe? Dla osób zaznajomionych z wpływem stóp procentowych na rynki, reakcja była być może do przewidzenia. Dla tych, którzy nie do końca rozumieją tego typu reakcje, wyjaśniamy to w dalszej części tekstu.

Rynek finansowy

Gdy Fed ogłosił w środę, że stopy procentowe pozostaną bez zmian i zasygnalizował potencjalne cięcia, Wall Street przyjęła te informacje z entuzjazmem. W godzinę po ogłoszeniu, Dow, S&P 500 i Nasdaq Composite wzrosły o ponad 1%.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – SP500 wykres M15. od 13 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. Utworzono: 14 grudnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Podobne zjawisko miało miejsce podczas otwarcia rynków europejskich w czwartek rano. Ogólnoeuropejski indeks Euro Stoxx 50 i brytyjski FTSE 100 otworzyły sesję ponad 1% wzrostami. Jednak w następstwie zapowiedzi BoE i EBC nie minęło wiele czasu, zanim oba indeksy zaczęły oddawać wcześniejsze zyski.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – FTSE 100 wykres M5. 14 grudnia 2023 r. Utworzono: 14 grudnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Tutaj możemy zaobserwować korelację między stopami procentowymi a cenami akcji. Ogólnie rzecz biorąc, obniżki stóp procentowych lub spekulacje na ich temat spotykają się z pozytywną reakcją na rynku akcji. Z drugiej strony, wyższe stopy procentowe wywierają presję na ceny akcji. Dlaczego tak się dzieje?

Stopy procentowe są jednym z narzędzi wykorzystywanych przez banki centralne do kontrolowania inflacji. Gdy inflacja jest wysoka, stopy procentowe są zazwyczaj podnoszone w celu jej ograniczenia. Podczas gdy wyższe stopy procentowe obniżają inflację, mogą mieć również negatywny wpływ na zyski przedsiębiorstw.

Wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, wyższe stopy procentowe zmniejszają dochody uznaniowe, co z kolei tłumi popyt konsumpcyjny. Jeśli ludzie kupują mniej rzeczy niż zwykle, będzie to miało negatywny wpływ na sprzedaż firmy, a tym samym na zyski. Po drugie, wyższe stopy procentowe oznaczają, że obsługa istniejącego zadłużenia staje się droższa dla firm, co dodatkowo wpływa na rentowność.

Ta logika wyjaśnia zatem, dlaczego rynki akcji zareagowały pozytywnie na środowe ogłoszenie Fed i negatywnie na czwartkowe ogłoszenia BoE i EBC. Oczywiście związek między akcjami a stopami procentowymi nie zawsze jest tak prosty i mogą nawet istnieć akcje, korzystają na rosnących stopach procentowych w określonych warunkach.

Forex

Zaobserwowaliśmy reakcję na rynku akcji na decyzje dotyczące stóp procentowych w tym tygodniu, ale co z rynkiem walutowym? Czy tutaj również występują podobne korelacje?

Po gołębim komunikacie Fedu, indeks dolara amerykańskiego, śledzący wartość dolara w stosunku do koszyka konkurencyjnych walut, spadł o 1% i kontynuował zniżkę w kolejnych godzinach. W rezultacie indeks znajduje się obecnie na najniższym poziomie od sierpnia.

Na spadkach dolara skorzystały GBPUSD i EURUSD. Później, gdy BoE i EBC oddaliły perspektywę obniżek stóp procentowych, obie pary walutowe ponownie otrzymały paliwo do wzrostów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD wykres M15. od 13 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. Utworzono: 14 grudnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

W tym przypadku możemy zidentyfikować prawie odwrotną reakcję do tej na rynku akcji. Ogólnie rzecz biorąc, wyższe stopy procentowe będą miały wpływ na wzmocnienie waluty, a niższe stopy będą ją osłabiać.

Wyjaśnienie jest prostsze niż w przypadku akcji. Mówiąc prościej, wyższe stopy procentowe mają tendencję do przyciągania zwiększonego poziomu inwestycji zagranicznych. Późniejszy wzrost popytu na walutę danego kraju skutkuje jej umocnieniem w stosunku do walut konkurencyjnych.

W przypadku GBPUSD i EURUSD, decyzje w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu miały podwójnie pozytywny skutek. Podczas gdy sygnał Fed, że cięcia stóp mogą wkrótce nadejść, osłabił USD, brak takiego sygnału ze strony BoE i EBC wzmocnił GBP i EUR.

