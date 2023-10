Rynki uważnie obserwują sytuację na Bliskim Wschodzie

Październik 10, 2023 16:39

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek rano, a analitycy rynkowi i inwestorzy próbują ocenić potencjalny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na dostawy energii. Rynki akcji w Azji wzrosły, otrząsając się po ostaniej sesji.

W poniedziałek wstrząsy na Bliskim Wschodzie spowodowały wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach - surowiec odrobił straty z poprzedniego tygodnia. Cena ropy Brent wzrosła o 4%, do 89 USD za baryłkę, podczas gdy inwestorzy dodawali więcej tak zwanych aktywów "bezpiecznej przystani" do swoich portfeli.

Część analityków rynkowych sugeruje, że amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) może ponownie ocenić wszelkie potencjalne rozważania dotyczące podwyżek stóp, aby uniknąć recesji, a nawet przyspieszyć obniżki stóp w 2024 roku. Według narzędzia CME FedWatch, prawdopodobieństwo, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie podczas listopadowego posiedzenia zarządu wzrosło do 89%.

Raport o inflacji CPI w Niemczech

W środę rano Destatis opublikuje wrześniowy raport o inflacji CPI. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja zasadnicza pozostała na niezmienionym poziomie 4,5% i 0,3% odpowiednio w ujęciu rocznym i miesięcznym. Ostatni raz niższą stopę inflacji odnotowano w lutym 2022 r., tuż przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie.

Wiadomości napływające z rynku niemieckiego nie są jednak szczególnie pozytywne. Analitycy ING zauważyli, że najpopularniejszy wskaźnik biznesowy w kraju, indeks Ifo, spadł piąty miesiąc z rzędu, odnotowując najniższy odczyt od 2018 roku.

Niemiecki indeks przemysłowy PMI wyniósł w sierpniu 39,1, co jest drugim najniższym odczytem od maja 2020 r., Podczas gdy spadek zamówień fabrycznych o ponad 4% przekroczył oczekiwania ekonomistów.

OPEC podnosi długoterminową prognozę produkcji ropy naftowej

W swoim raporcie World Oil Outlook 2023, OPEC stwierdził, że oczekuje, iż globalny popyt osiągnie 116 milionów baryłek dziennie do 2045 roku, czyli o 6 milionów baryłek więcej niż przewidywano w ubiegłym roku. W raporcie OPEC stwierdzono, że fundusze inwestycyjne na pokrycie wzrostu produkcji mogą zbliżyć się do 14 bilionów dolarów.

Sekretarz generalny OPEC Haitham al-Ghais zauważył: „Ostatnie wydarzenia skłoniły zespół OPEC do ponownej oceny tego, co każda energia może zapewnić, z naciskiem na pragmatyczne i realistyczne opcje i rozwiązania. Wezwania do wstrzymania inwestycji w nowe projekty naftowe są błędne i mogą doprowadzić do chaosu energetycznego i gospodarczego. Historia obfituje w liczne przykłady zawirowań, które powinny służyć jako ostrzeżenie przed tym, co dzieje się, gdy decydenci polityczni nie uznają przeplatającej się złożoności energii”.

Wiceprezes EBC De Guindos apeluje o ostrożność

Wiceprezes EBC Luis De Guindos powiedział w poniedziałek, że uczestnicy rynku powinni zachować ostrożność ze względu na rosnące ceny konsumpcyjne. De Guindos zauważył, że otoczenie makroekonomiczne podlega „ogromnej niepewności”.

De Guindos wyraził jednak przekonanie, że inflacja znajduje się na trajektorii spadkowej pomimo wysokich cen ropy naftowej, deprecjacji euro w stosunku do dolara amerykańskiego i rosnących kosztów pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.