Zniżkujące ceny ropy i obawy o spowolnienie w Chinach

Grudzień 07, 2022 13:39

Jeszcze latem ceny ropy naftowej wynosiły 122 USD za baryłkę. W chwili pisania tego tekstu kurs surowca zmierza w kierunku 70 USD. Gdy weźmiemy pod uwagę wojnę na Ukrainie i niepewność co do dostaw energii, jest to dość nieoczekiwany zwrot akcji. Niższe ceny ropy wspierają za to wysiłki w odbudowywaniu światowej gospodarki po pandemii COVID-19.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły o 12,58 mln baryłek w tygodniu kończącym się 25 listopada. Nowe dane pojawią się jeszcze dziś, a konsensus widzi spadek o 3,305 mln baryłek w tygodniu kończącym się 2 grudnia. Wydaje się to wskazywać na zdrowy popyt i dostępną podaż. Czy po trzech kwartałach zmienności na rynkach energii dochodzimy do punktu, w którym popyt i podaż osiągają równowagę?

Chiny luzują obostrzenia COVID-19

Wiele zależy od drugiej co do wielkości gospodarki świata - Chin. Po prawie trzech latach zerowej tolerancji COVID okazało się, że rząd Chin złagodził dziś restrykcje, rezygnując z wymogu przedstawiania negatywnych testów, aby podróżować po kraju. Lokalna produkcja zostanie zablokowana tylko w przypadku wysokiego ryzyka, co oznacza, że wydajność przemysłu prawdopodobnie wzrośnie w krótkim i średnim okresie.

Poprawa produkcji przemysłowej w Chinach będzie wspierać oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i może również wpłynąć na inflację w tym kraju. Wgląd w sytuację poznamy w czwartek, kiedy to opublikowany zostanie wskaźnik inflacji w Chinach za listopad. Wcześniej na poziomie 2,1%, konsensus widzi najnowsze wyniki na poziomie 1,6% w ujęciu rocznym. W przeciwieństwie do gospodarki amerykańskiej, gospodarka Chin nie przegrzała się w wyniku pandemii z powodu blokady kluczowych regionów przemysłowych, co oznacza, że inflacja jest nadal stosunkowo niska. Z drugiej strony, zanim Chiny powrócą do normalnego tempa wzrostu, czeka je jeszcze sporo pracy.

Dane dotyczące cen producentów w Chinach (PPI) są kolejnym kluczowym wydarzeniem w czwartek. PPI za listopad jest prognozowany na poziomie minus 1,4% w tym roku wobec poprzedniego poziomu minus 1,3% w ujęciu rocznym. W piątek zobaczymy z kolei PPI z USA w ujęciu rocznym. Widziana na poziomie 7,2% w listopadzie tego roku, a wcześniej na poziomie 8% w 2021 roku, inflacja energetyczna zasilała ceny producentów w USA.

Podsumowując, mamy do czynienia z większą niepewnością co do przyszłego wzrostu globalnego i kontrastującymi wynikami dwóch największych gospodarek świata. Pogląd ten podkreśla Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), który niedawno stwierdził, że trwa globalne spowolnienie. MFW obniżył ostatnio prognozę globalnego wzrostu w 2022 roku o 0,4% do 3,2% oraz o 0,9% do 2,7% w 2023 roku.

„Chociaż ten poziom bazowy jest obarczony wyjątkową niepewnością, ryzyko jest ważone mocno na minus, a obawy o recesję rosną”. -MFW na temat przewidywań dotyczących MENA (Middle East North Africa).

