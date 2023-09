Handel brazylijskim realem: co warto wiedzieć

Wrzesień 25, 2023 14:02

Brazylia jest popularna ze względu na różne rzeczy, takie jak piłka nożna, samba itp., ale mniej osób może wiedzieć, że jest to jeden z największych rynków wschodzących na świecie. Brazylijski real (BRL), oficjalna waluta kraju, również nie jest tak znany, mimo że należy do jednej z największych gospodarek w Ameryce Łacińskiej (LATAM).

Z artykułu dowiesz się o kilku interesujących informacjach dotyczących handlu brazylijskim realem oraz brazylijskiej gospodarki i tego, jak postrzegają ją analitycy.

Przegląd brazylijskiej gospodarki

Brazylia jest jednym z najważniejszych rynków wschodzących i członkiem grupy BRICS. Brazylijska gospodarka jest trzecią co do wielkości na kontynencie amerykańskim i największą na półkuli południowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) umieścił Brazylię na dziesiątym miejscu pod względem wielkości produktu krajowego brutto (PKB) na świecie.

Najnowsze Światowe Prognozy Gospodarcze IMF, opublikowane w lipcu 2023 r., sugerują, że brazylijska gospodarka może wzrosnąć o 2,1% w 2023 r., co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z kwietniową prognozą, która mówiła o 1,2% tempie wzrostu w tym roku. Przyszłoroczna prognoza została również zrewidowana przez analityków IMF, którzy obecnie spodziewają się tempa ekspansji na poziomie 1,2%, podczas gdy w kwietniu prognozowali, że gospodarka skurczy się o 0,3%.

IMF wyraził swoje poparcie dla reform gospodarczych w kraju w raporcie opublikowanym w maju: „Wzmocnienie brazylijskich ram fiskalnych, poszerzenie bazy podatkowej i zajęcie się sztywnością wydatków zwiększyłoby stabilność i wiarygodność. Pracownicy IMF zalecają bardziej ambitny wysiłek fiskalny, który będzie kontynuowany po 2026 r., aby wprowadzić zadłużenie na zdecydowanie malejącą ścieżkę, przy jednoczesnej ochronie wydatków socjalnych i inwestycyjnych”.

Doniesienia medialne powołujące się na raport banku centralnego Brazylii (Banco Central do Brasil-BCB) (dostępny tutaj w języku portugalskim) wskazują, że bank spodziewa się obecnie wzrostu PKB o 2,2% w 2023 r., co stanowi znaczną poprawę w stosunku do poprzedniej prognozy.

Brazylijski real i cyfrowy real!

Rozwijając temat brazylijskiego banku centralnego, warto wspomnieć, że został on założony w grudniu 1964 roku. Według strony internetowej banku, „do głównych zadań Banco Central do Brasil (BCB) należy realizacja polityki monetarnej, walutowej i kredytowej, a także polityki stosunków finansowych z zagranicą; regulacja i nadzór nad Krajowym Systemem Finansowym (SFN) oraz zarządzanie i obsługa Brazylijskiego Systemu Płatniczego (SPB) i podaży pieniądza”.

Brazylijski real zastąpił cruzeiro real prawie 30 lat temu i jest 19. najczęściej wymienianą walutą na świecie według Triennial Central Bank Survey publikowanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Wartość brazylijskiej waluty podlegała w przeszłości znacznym wahaniom, raz tracąc na wartości, a innym razem umacniając się pod wpływem polityki gospodarczej poszczególnych rządów.

Należy jeszcze zauważyć, że Brazylia wydaje się być pionierem w dziedzinie walut cyfrowych, ponieważ jest na dobrej drodze do wyemitowania pierwszej cyfrowej waluty banku centralnego (CDBC) w 2023 roku. IMF pochwalił lokalny bank centralny, mówiąc: „Brazylijski bank centralny jest liderem innowacji finansowych. Celem CBDC jest zapewnienie bezpiecznej platformy dla sektora prywatnego do tworzenia innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących nowe technologie”.

Handel brazylijskim realem i jego wyniki

Jak widać na poniższym miesięcznym wykresie handlowym, real brazylijski wahał się między 3,6 a 4,4 BRL w stosunku do dolara amerykańskiego w 2018 i 2019 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD BRL – wykres miesięczny. 1 września 2017 r. do 22 września 2023 r. Utworzono: 22 września 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Jednak w ciągu następnych 12 miesięcy brazylijska waluta osłabiła się w stosunku do swojego amerykańskiego odpowiednika, a kurs wymiany osiągnął 5,7 BRL w październiku 2020 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD BRL wykres dzienny od: 7 czerwca 2023 r. do 22 września 2023 r. Utworzono: 22 września 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kurs wahał się w 2021 r. powyżej poziomu 5,0 BRL, podczas gdy w połowie 2022 r. brazylijski real zyskał nieco na wartości, osiągając poziom 4,6 BRL w stosunku do dolara amerykańskiego. Polityka pieniężna banku centralnego pomogła brazylijskiemu realowi umocnić się od początku 2023 r., co widać na powyższym wykresie dziennym.

Jakie są prognozy analityków dotyczące brazylijskiego reala?

Brazylijski bank centralny obniżył swoją referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych 20 września, jak zasygnalizował w zeszłym miesiącu, i zasugerował, że w przyszłości mogą nastąpić dalsze obniżki tej samej wielkości.

Bank rozpoczął cykl łagodzenia polityki monetarnej od podzielonej decyzji w sierpniu i kontynuował obniżkę stóp w tym miesiącu, gdy komitet ustalający stopy procentowe, zwany Copom, jednogłośnie zagłosował za obniżeniem referencyjnej stopy Selic do 12,75%. W komunikacie Copom zauważono również, że „jeśli chodzi o scenariusz krajowy, aktywność gospodarcza wykazała większą odporność niż wcześniej oczekiwano, ale Komitet nadal spodziewa się spowolnienia gospodarczego w kolejnych kwartałach. Zgodnie z oczekiwaniami, dwunastomiesięczna inflacja konsumencka wzrosła w ostatnim okresie. Różne miary inflacji bazowej ostatnio spadły, ale pozostają powyżej celu inflacyjnego”.

Ekonomiści Commerzbanku napisali w raporcie, że silny poziom brazylijskiego reala jest na razie uzasadniony. „Stopa inflacji w Brazylii wzrosła w sierpniu zgodnie z oczekiwaniami, ale miesięczna inflacja była nieco niższa od oczekiwań. W świetle tych wydarzeń nawet najwięksi sceptycy powinni wybaczyć Banco Central do Brasil (BCB) rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w zeszłym miesiącu zaskakująco ostrym cięciem o 50 punktów bazowych. Co więcej, biorąc pod uwagę, że inflacja ma pozostać na razie poniżej 5%, oczekiwane dalsze luzowanie o 50 punktów bazowych na każdym z pozostałych trzech posiedzeń w tym roku do poziomu 11,75% na koniec roku jest naszym zdaniem dalekie od agresywnego. W związku z tym nadal uważamy, że silny poziom reala brazylijskiego jest na razie uzasadniony” - zauważyli.

Bank of America podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Brazylii, powołując się na spadające stopy procentowe, prężny rynek pracy i poprawiający się klimat inwestycyjny. Bank zrewidował swoją prognozę dotyczącą tempa wzrostu PKB w 2023 r. do 3% z 2,3%, twierdząc, że rosnące płatności socjalne pomogły konsumentom znieść rosnące koszty finansowania zewnętrznego. W 2024 r. brazylijska gospodarka może rozwinąć się o 2,2%, czyli więcej niż przewidywano w poprzedniej prognozie na poziomie 1,8%.

Handel realem brazylijskim i ograniczanie ryzyka

Brazylijska gospodarka wydaje się mieć potencjał ze względu na swoje cechy i jest jedną z najważniejszych w grupie krajów rynków wschodzących. W związku z tym brazylijski real może również wzrosnąć dzięki odpornej lokalnej gospodarce. Początkujący inwestorzy, którzy chcieliby handlować brazylijskim realem w stosunku do głównych walut, takich jak dolar amerykański lub funt brytyjski, powinni zachować ostrożność, ponieważ handel parami Forex wiąże się z potencjalnym ryzykiem. Niewłaściwe lub źle skalkulowane ruchy mogą przynieść straty.

Jak możesz tego uniknąć jako początkujący trader? Odpowiedź brzmi: są dwa sposoby. Po pierwsze, możesz korzystać z materiałów edukacyjnych dostarczanych przez brokerów i przygotowanych przez doświadczonych traderów. E-booki, przewodniki, blogi, webinary i filmy to z pewnością dobry początek dla początkujących traderów, którzy chcą poprawić swoje techniki handlowe.

Innym sposobem na zmniejszenie ryzyka podczas handlu realem brazylijskim jest przyjęcie podejścia do zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem nie oznacza, że powinieneś unikać handlu niektórymi instrumentami finansowymi, ale obejmuje specjalne zautomatyzowane narzędzia handlowe, które pomagają ograniczyć stratę, gdy rynki zmieniają się wbrew twoim planom. Zlecenie stop-loss jest popularnym narzędziem do zarządzania ryzykiem, ale istnieje wiele innych, które mogą pomóc inwestorom. Dowiedz się, jak z nich korzystać i poprawić swoje doświadczenie handlowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.