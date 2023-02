RBA podnosi poziom stóp procentowych, przemówienie Powella na celowniku inwestorów

Luty 07, 2023 12:52

Bank Rezerwy Australii (RBA) podniósł koszty pożyczek o 0,25%, zgodnie z oczekiwaniami analityków rynkowych. Ekonomiści sugerują, że bank centralny Australii prawdopodobnie ponownie podniesie stopy proc. w marcu.

Ceny ropy wzrosły we wtorek, pomógł w tym optymizm dotyczący ożywienia popytu ze strony Chin - największego importera ropy na świecie. Arabia Saudyjska podniosła w poniedziałek po raz pierwszy od sześciu miesięcy ceny ropy naftowej dla azjatyckich nabywców, spodziewając się zwiększonego popytu. Jak wynika z raportu BP, firma ta odnotowała rekordowe roczne zyski - ponad dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym.

Konkurencja na rynku AI została podkręcona po ogłoszeniu przez Google eksperymentalnej usługi BARD, która jest podobna do ChatGPT. W Chinach akcje Baidu wspięły się na 11-miesięczny szczyt po ogłoszeniu, że firma zamierza uruchomić własny chatbot ze sztuczną inteligencją o nazwie „Ernie bot”.

RBA podnosi poziom stóp procentowych

Zgodnie z oczekiwaniami, zarząd RBA ogłosił kolejną podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Główna stopa procentowa wynosi teraz 3,35% i jest to najwyższy od 11 lat poziom. Jest to czwarta z rzędu podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez RBA i dziewiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych po okresie pandemii.

Ekonomiści zauważają, że pomimo polityki zacieśniania polityki monetarnej przez RBA, inflacja nie wykazuje oznak spowolnienia. W oświadczeniu po posiedzeniu gubernator RBA Philip Lowe powiedział, że „oczekuje się spadku inflacji w tym roku zarówno z powodu czynników globalnych, jak i wolniejszego wzrostu popytu krajowego”. Lowe dodał, że RBA prognozuje, że inflacja wyniesie 4% w 2023 r. i 3,5% w 2024 r.

Komunikat RBA podniósł wartość dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego - australijska waluta zyskała 0,68%.

Czy wystąpienie Jerome Powella wesprze dolara amerykańskiego?

Późnym wieczorem spodziewane jest wystąpienie prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powella przed Economic Club of Washington. W ubiegłym tygodniu komentarze Powella na temat dezinflacji skłoniły inwestorów do kupna akcji i zignorowania szans na kolejną podwyżkę stóp procentowych przez bank centralny. Uczestnicy rynku wydają się bardziej skupiać na spadających danych o inflacji niż na słabych raportach o zarobkach i przewidywanych podwyżkach stóp.

Janet Yellen nie widzi na horyzoncie recesji

Tymczasem sekretarz skarbu USA Janet Yellen wypowiadając się dla ABC powiedziała, że gospodarka kraju pozostaje odporna. Była przewodnicząca Fed zauważyła, że recesja „nie występuje przy najniższej od 53 lat stopie bezrobocia”. Komentując wzrost cen, Yellen zauważyła, że inflacja jest wysoka, ale dane są w fazie spadkowej i dodała, że jest pewna, że USA znajdzie ścieżkę, na której inflacja znacząco spadnie, a gospodarka pozostanie silna.

Czy Bank Anglii przystąpi do kolejnych podwyżek stóp procentowych?

Funt szterling spadł w poniedziałek do jednomiesięcznego minimum w stosunku do dolara amerykańskiego, mimo że jeden z decydentów zarządu BoE przekonywał, że bank centralny powinien kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej. W swoim wystąpieniu Catherine Mann stwierdziła, że błędem byłoby zaprzestanie podnoszenia kosztów pożyczkowych już teraz.

Komentując politykę monetarną BoE, zauważyła: Jeśli inflacja rzeczywiście będzie bardziej trwała, to stopy procentowe po pauzie będą musiały ponownie wzrosnąć, by później nastąpiło odwrócenie. Moim zdaniem zbyt szybkie przechodzenie od podnoszenia do obniżania stóp procentowych jest zbyt karkołomne, aby okazało się skuteczną polityką monetarną.

