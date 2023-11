RBA podnosi stopy procentowe, dolar australijski spada

Listopad 07, 2023 14:27

Bank Rezerwy Australii (RBA) podniósł stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami rynku o 25 punktów bazowych. Pomimo podwyżki stóp, dolar australijski znalazł się pod znaczną presją, ponieważ zarząd RBA zasugerował, że „to, czy dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej jest konieczne, aby zapewnić powrót inflacji do celu w rozsądnych ramach czasowych, będzie zależeć od danych i zmieniającej się oceny ryzyka”.

W Wielkiej Brytanii ankieta przeprowadzona przez Bloomberg Economics wykazała 52% szans na to, że Wielka Brytania weszła w recesję w trzecim kwartale roku i jest na dobrej drodze, by skurczyć się jeszcze bardziej w bieżącym kwartale. Analitycy Bloomberga zasugerowali, że Bank Anglii (BoE) może zostać zmuszony do obniżenia stóp procentowych, jeśli inflacja również spadnie w wyniku presji recesyjnej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) podniósł swoje prognozy PKB dla Chin do 5,4% w 2023 r. i 4,6% w 2024 r. IMF zrewidował swoją prognozę, gdy chiński rząd zatwierdził emisję obligacji państwowych o wartości 1 biliona juanów (137 miliardów dolarów).

RBA podnosi stopy procentowe

Jak wspomnieliśmy wcześniej, rada zarządzająca RBA dokonała 13. podwyżki stóp procentowych od marca 2022 r., zgodnie z oczekiwaniami analityków rynkowych. W oświadczeniu wydanym po spotkaniu stwierdzono, że „inflacja w Australii przekroczyła swój szczyt, ale nadal jest zbyt wysoka i okazuje się bardziej trwała niż oczekiwano kilka miesięcy temu”, dodając, że nowe dane zebrane od sierpnia pokazują, że „waga tych informacji sugeruje, iż ryzyko utrzymania się wyższej inflacji przez dłuższy czas wzrosło”.

Analitycy HSBC powiedzieli dziennikarzom Financial Times, że RBA jest w trybie „kalibracji”, dodając, że podwyżka stóp w grudniu jest ich zdaniem mało prawdopodobna. Według tego samego raportu medialnego, Australijska Izba Handlu i Przemysłu podkreśliła, że powrót do zacieśniania polityki pieniężnej zwiększy „napięcie” dla firm, które starają się zarządzać zwiększonymi kosztami przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych cen.

Protokół z posiedzenia Banku Japonii: Cel stabilności cen nie został osiągnięty

W Japonii wrześniowy protokół BoJ ujawnił, że decydenci uważają, iż cel stabilności cen nie został osiągnięty, a większość członków zarządu sugeruje, że nie będzie potrzeby podejmowania dodatkowych kroków w zakresie operacji kontroli krzywej dochodowości (YCC), ponieważ stopy długoterminowe są stosunkowo stabilne.

Ekonomiści stwierdzili, że BoJ może kontynuować wdrażanie swojej ultra-akomodacyjnej polityki, która osłabia jena japońskiego w stosunku do jego konkurentów, takich jak dolar amerykański.

Commerzbank: Szwajcarski Bank Narodowy prawdopodobnie będzie faworyzował silnego franka

Raport opublikowany przez Commerzbank sugeruje, że dane o inflacji opublikowane w zeszłym tygodniu nie były niepokojące dla Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB).

Ekonomiści niemieckiego banku zasugerowali, że SNB może faworyzować silnego franka szwajcarskiego w celu kontrolowania inflacji. Ekonomiści zasugerowali: „najnowsze dane o inflacji nie dają powodów do obaw. Oczywiście istnieje ryzyko wzrostu inflacji, a SNB spodziewa się ponownego umiarkowanego wzrostu rocznej stopy w nadchodzących kwartałach, ale jest mało prawdopodobne, aby było to wystarczające do dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Zamiast tego SNB prawdopodobnie utrzyma jastrzębią komunikację w obliczu zwiększonej niepewności. W kontekście kryzysu na Bliskim Wschodzie, frank prawdopodobnie i tak pozostanie postrzegany jako bezpieczna przystań”.

