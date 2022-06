Trzy jastrzębie przemówienia bankierów centralnych w atmosferze niepewności

Czerwiec 29, 2022 12:50

Czy obecne nerwowe nastroje na rynkach poradzą sobie z trzema jastrzębimi wystąpieniami bankierów centralnych w ciągu jednego dnia, w okresie zwiększonej niepewności gospodarczej?

Przekonamy się o tym, ponieważ dziś po południu przemówienia wygłoszą prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell, prezes Banku Anglii Andrew Bailey i prezes EBC Christine Lagarde. Wystąpienia te mogą uspokoić obawy związane z zapewnieniem, że bankierzy centralni mają plan radzenia sobie z inflacją, wywołać bardziej niedźwiedzi sentyment związany z obawami o recesję lub - w zależności od kontekstu - zrobić obie te rzeczy naraz.

Kluczowa retoryka w drugim kwartale

EBC jest "zdeterminowany", aby "trwale" zwalczać inflację.

Rezerwa Federalna jest "skoncentrowana" na ograniczaniu inflacji.

Bank Anglii: decydenci polityczni "muszą podjąć działania niezbędne" do przywrócenia inflacji do normalnego poziomu.

Zgodnie z oczekiwaniami, we wczorajszym wystąpieniu Christine Lagarde zasygnalizowała, że europejski bank centralny będzie działał w sposób "zdecydowany i trwały" w celu okiełznania inflacji, zwiększając oczekiwania, że na kolejnym posiedzeniu 21 lipca dojdzie do podwyżki głównej stopy procentowej. Tym samym EBC dołączył do jastrzębich banków centralnych z Wielkiej Brytanii i USA, co prawdopodobnie wpłynie na kurs EURUSD i EURGBP w krótkim i średnim terminie.

Jak dotąd w tym roku EUR było słabsze w stosunku do USD, co odzwierciedlało rozbieżności między polityką pieniężną w USA i strefie euro. Może się to zmienić w trzecim kwartale, w zależności od wielkości podwyżki stóp procentowych przez EBC i rozwoju sytuacji ze strony Rezerwy Federalnej.

W pozostałych wiadomościach handlowych USA podadzą wyniki PKB za I kwartał w ujęciu rocznym, oczekiwane na poziomie 1,5 proc. Dziś również poznamy wstępne roczne zharmonizowane dane o inflacji CPI w Niemczech, która ma wzrosnąć z 8,7 proc. do 8,8 proc. w czerwcu. Ponieważ inflacja jest bardzo ważnym wskaźnikiem w obecnej gospodarce, wszelkie niespodzianki w danych o niemieckim CPI mogą wpłynąć na notowania euro.

Wreszcie, jutro wcześnie rano Chiny opublikują swoje dane. Oczekuje się, że wskaźnik PMI dla przemysłu NBS w czerwcu pozostanie na niezmienionym poziomie 49,6, co z technicznego punktu widzenia nadal będzie oznaczać ujemny wzrost. Oczekuje się, że wskaźnik PMI dla przemysłu nieprodukcyjnego w czerwcu wyniesie 52,5, wzrastając z 47,8 w maju. Oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego w Chinach mają kluczowy wpływ na ceny ropy naftowej, a wszelkie nieoczekiwane zmiany mogą wpłynąć na rynki energii.

