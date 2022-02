Handel na złocie podczas możliwej fali wzrostowej po technicznym wybiciu

Po 78% wzroście na złocie, mającym miejsce pomiędzy sierpniem 2018 roku a sierpniem 2020 roku, notowania kruszcu weszły w półtoraroczną konsolidację, poruszając się w obrębie symetrycznego trójkąta.

W tej chwili notowania złota reagują dość mocno na dwa czynniki. Jednym z nich jest polityka Fedu związana ze stopami procentowymi, drugim traktowanie złota jako zabezpieczenia przed inflacją.

Ostatnie zmiany w obydwu z powyższych czynników mogą skutkować technicznym wybiciem na złocie i powrotem na szczyty. Oznacza to nawet 10% potencjał wzrostu.

Rynek: Złoto do USD Symbol dla Trade.MT5 / Trade.MT4: GOLD Data powstania pomysłu: 9 lutego 2022 roku Horyzont czasowy: 3-4 tygodnie Poziom wejścia: 1854 Poziom stop loss: 1780 Cel: 1950 Rozmiar pozycji na Trade.MT5 / Trade.MT4: Max 5% Poziom ryzyka: Wysoki

Rachunek Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD. To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Złoto to jeden z najstarszych środków płatniczych na świecie i wciąż jest ono niezwykle ważnym instrumentem finansowym, śledzonym przez instytucje finansowe i traderów na całym świecie. Powodów, dla których warto zainwestować w złoto, jest co najmniej kilka.

Złoto posiada status bezpiecznej przystani

Kruszec jest często kupowany podczas różnych napięć geopolitycznych i niepewności w gospodarkach. Warren Buffet stwierdził kiedyś, że „złoto to długa pozycja na strachu”.

Od początku tego roku na rynkach akcji nastąpiła seria wyprzedaży. Zwróciło to oczy wielu inwestorów właśnie w kierunku złota. Kruszec osiągnął status bezpiecznej przystani, ponieważ jego podaż jest ograniczona, a dzięki dużej płynności tego surowca nie ma problemów z jego kupnem i sprzedażą.

Złoto jako zabezpieczenie przed inflacją

Badania World Gold Council wyraźnie wskazują, że złoto działa jako zabezpieczenie przed inflacją w długim terminie. Inflacja w ostatnim okresie znajduje się na rekordowych poziomach. Oczekuje się, że w reakcji na to Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe aż pięć razy w tym roku.

Bank inwestycyjny UBS twierdzi, że istnieje „podwyższony popyt [na złoto] służący jako hedge dla portfeli”. Obawy wynikają z tego, że wyższe stopy procentowe negatywnie wpłyną na wzrost gospodarczy. Średnia prognozowana cena złota podawana przez bank wynosi 1925 dolarów.

Złoto jako inwestycja długoterminowa

Wielu inwestorów wybiera inwestowanie w złoto za pomocą ETF-ów. Są to fundusze śledzące bazową cenę złota, na które mają ekspozycję poprzez przechowywanie fizycznego złota w skarbcach lub poprzez zakup kontraktów futures na ten szlachetny metal.

Najważniejsze informacje o tym, jak inwestować w ETF-y znajdziesz w naszym artykule.

Inną formą inwestowania w złoto jest wybór akcji powiązanych z wydobyciem kruszcu. Teoretycznie wyższa wycena złota pozytywnie wpływa na tego rodzaju akcje. Jednak w przypadku akcji spółek dochodzi sporo innych czynników i samo złoto nie odpowiada za finalną wycenę.

W Admirals możesz zainwestować zarówno w kontrakty futures na złoto, spółki powiązane z wydobyciem surowca, jak i przechowywać złoto w portfelu Admirals Wallet Gold nie ponosząc żadnych kosztów utrzymania.

Złoto jako spekulacja krótkoterminowa

Notowania złota bywają dość zmienne, dlatego część traderów używa tego metalu do realizowania krótkoterminowych spekulacyjnych pozycji. Można to robić za pomocą kontraktów CFD, pozwalającym zarabiać zarówno podczas wzrostów jak i spadków. Nieco więcej o strategiach inwestycyjnych można znaleźć w artykule na naszej stronie.

Prognozy cenowe złota na 2022 rok

Patrząc od strony technicznej, notowania złota poruszają wewnątrz symetrycznego trójkąta. Formacja ta charakteryzuje się serią niższych szczytów z opadającą linią oporu i wyższych dołków z wzrostową linią wsparcia – patrz wykres.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. GOLD – wykres tygodniowy od 15 kwietnia 2018 r. do 8 lutego 2022. Utworzono 8 lutego 2022 r. o 13:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich pięciu lat: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.

Jak do tej pory kruszec nie wydostał się poza ten trójkąt, chociaż było do tego kilka podejść. Jednak zbliżamy się teraz do końca tej formacji i wybicie staje się coraz bardziej realne – zwłaszcza że w tym roku złoto może być ponadprzeciętnie aktywne.

Przykład, kiedy można założyć pozycję na CFD na Złoto

Kupno złota po wybiciu z trójkąta po 1854 dolarów

Ustawienie poziomu stop loss na dole ostatniej tygodniowej świecy - 1780 dolarów

Ustawienie zamknięcia pozycji na poziomie kolejnego ważnego oporu - 1950 dolarów

Maksymalne ryzyko powinno wynosić 5% wartości rachunku

Horyzont czasowy = 3 – 4 tygodnie

Jeżeli otworzysz pozycję o wielkości 0,1 lota: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 96 dolarów Jeżeli pozycja zamknie się na SL, strata wyniesie 74 dolary



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena złota wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Do obliczenia potencjalnych zysków i strat przydaje się nasz kalkulator inwestora:

Źródło: Kalkulator Inwestora Admirals

Podczas handlu na spadki warto jeszcze brać pod uwagę koszty kontraktów CFD. Należą do nich:

Spready . Różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży instrumentu. Typowy spread na złoto w Admirals to 0,2 USD.

. Różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży instrumentu.

Prowizja. Koszt ponoszony przez inwestora dokonującego transakcji kupna lub sprzedaży. W handlu na rachunku Trade.MT4 w Admirals koszt prowizji dla sprzedaży lub kupna kontraktów CFD na złoto.

Koszt ponoszony przez inwestora dokonującego transakcji kupna lub sprzedaży.

Swapy. Opłata za przetrzymanie pozycji przez noc. Aktualna opłata swap dla kontraktu CFD na złoto dla rachunku Trade.MT4 to -16,17 dla pozycji długich i -14,92 dla pozycji krótkich.

Opłata za przetrzymanie pozycji przez noc.

Więcej szczegółów uzyskasz na stronie specyfikacji instrumentów Admirals.

Jak handlować na złocie w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź GOLD i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że złoto będzie miało inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora. Jeżeli uważasz, że złoto będzie wyceniany niżej, możesz założyć na nim krótką pozycję. Kontrakty CFD na naszym rachunku tradingowym pozwalają zarabiać podczas zarówno podczas wzrostów jak i spadków.

Zastanawiasz się jak inwestować w złoto?

Admirals oferuje dodatkowo Admirals Wallet Gold, odzwierciedlający zachowanie złota przy zerowych kosztach utrzymania.

Aby skorzystać z tej opcji, przelej swój kapitał inwestycyjny (dolary amerykańskie, euro, funty brytyjskie itp.) na rachunek złota z Gabinetu Inwestora. W każdej chwili możesz dokonać ponownego przewalutowania.

