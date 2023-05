Jak handlować akcjami Walmart po wynikach za 1 kwartał

Maj 24, 2023 15:01

Najwięksi detaliści w USA - Walmart, Home Depot i Target - mogą zaoferować ogromny wgląd w kondycję amerykańskiego konsumenta. W szczególności Walmart - największy detalista w USA - jest dobrym wskaźnikiem dla inwestorów i analityków.

Dowiedz się więcej o ostatnich wynikach Walmart, co analitycy prognozują dla akcji firmy i jak nimi handlować.

Akcje: Walmart Symbol dla rachunku Invest.MT5: WMT Data powstania pomysłu: 22 maja 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

155 USD Cel: 175 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Wyniki Walmart za pierwszy kwartał 2023 roku

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Walmart:

Zysk na akcję 1,47 USD vs prognozowane 1,32 USD

Przychody 152,3 mld USD vs prognozowane 148,76 mld USD

Dochód netto spadł do 1,67 mld USD z 2,05 mld USD rok wcześniej.

Sprzedaż w sklepach w USA z wyłączeniem paliwa wzrosła o 7,4%.

Sprzedaż e-commerce wzrosła o 27% rok do roku

Prognozowany zysk na akcję w II kw. wyniósł między 1,63 a 1,68 USD, czyli mniej niż oczekiwane 1,71 USD.

Na pierwszy rzut oka Walmart opublikował imponujące wyniki za pierwszy kwartał fiskalny 2023 roku. Spółka pobiła szacunki analityków zarówno pod względem zysku na akcję, jak i przychodów. Było to w dużej mierze spowodowane ogromnym wzrostem w sektorze spożywczym, który zrównoważył spadek sprzedaży w dziale odzieży i elektroniki.

Był to trend widoczny w zyskach innych dużych detalistów w zeszłym tygodniu. Konsumenci kupują mniej towarów, skupiając się bardziej na produktach pierwszej potrzeby. Około 60% rocznej sprzedaży Walmart w USA pochodzi ze sklepów spożywczych. Chociaż może to brzmieć dobrze, marże są znacznie niższe w sklepach spożywczych, co spowodowało spadek marży brutto firmy rok do roku.

Dyrektor finansowy John David Rainey powiedział, że trendy w wydatkach zaczęły słabnąć wraz z rozwojem kwartału, a w lutym nastąpił gwałtowny spadek. Wymienił takie powody, jak koniec rządowego finansowania na skutek pandemii i spadek zwrotów podatków.

Z tego powodu Walmart podał niższą niż oczekiwano prognozę zysku na akcję na następny kwartał. Ponadto Rainey stwierdził w rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych, że „uparta inflacja” powoduje dużą niepewność co do rozwoju sytuacji pod koniec roku. Dlatego też śledzenie danych gospodarczych z USA może dać lepszy wgląd w kierunek wzrostu Walmart.

Przewidywania analityków wobec akcji Walmart

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Walmart posiada obecnie 24 oceny „kupuj” i 5 oceny „trzymaj”. Nikt nie wydał oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 175 USD, a najniższy to 155 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 165,64 USD.

Źródło: TipRanks , 22 maja 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Walmart

Kupno akcji po wybiciu powyżej 155 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie poziomu 175 dolarów - nieco poniżej najwyższej wyceny analityków Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Walmart: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 200 dolarów: (175-155) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Walmart w 4 krokach

W Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje Walmart:

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę MetaTrader WebTrader.

W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Walmart i przeciągnij symbol do okna wykresu.

Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia, a następnie wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Walmart będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

