Jak inwestować w akcje Nike podczas nowej mody na Metaverse

Styczeń 20, 2022 13:19

Analitycy Goldman Sachs i Guggenheim uważają, że w długim terminie akcje Nike powinny rosnąć.

Goldman Sachs twierdzi, że możliwość kształtowania cen przez firmę (ang. pricing power) to zabezpieczenie przeciw stagflacji. Z kolei Guggenheim widzi długoterminowe korzyści w zaangażowaniu się Nike’a w metaverse.

Bez względu na to, który argument jest lepszy, ostatnie 21% spadki na akcjach giganta odzieżowego mogą być dobrym momentem na rozważenie długoterminowej inwestycji w tę spółkę.

Akcje: Nike Inc. Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: NKE Data powstania pomysłu: 19 stycznia 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia: 147 USD Cel: 187,60 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Dlaczego warto kupić akcje Nike?

Od dołków wywołanych pandemią Nike zyskał prawie 200%. Wiele przemawia za tym, że jest to w tej chwili dominujący producent sportowej odzież i obuwia na świecie. Odbicie tego widać w wynikach kwartalnych spółki. Ostatni raport wykazał lepszy od oczekiwań zysk na akcję oraz przychody.

Analitycy dostrzegają byczy potencjał akcji Nike’a w długim terminie - poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których tak jest.

Powód 1: Możliwość kształtowania cen produktów zabezpiecza firmę przed stagflacją

Goldman Sachs twierdzi, że spółki takie jak Nike powinny wyjść obronną ręką, jeżeli zrealizuje się scenariusz związany ze stagflacją. Dla przypomnienia, stagflacja to sytuacja, kiedy ceny produktów rosną, a gospodarka zwalnia.

Sytuacja taka jest dość problematyczna dla banków centralnych. Nie istnieje wiele narzędzi, które radzą sobie jednocześnie zarówno z rosnącą inflacją, jak i spowolnieniem ekonomicznym.

Nike może jednak poradzić sobie ze stagflacją – firma posiada zdolność kształtowania swoich cen, tzn. może je podwyższyć i utrzymywać na stałym poziomie bez względu na sytuację w gospodarce.

Skuteczna ochrona marży podczas spowolnienia w gospodarce to dobry argument dla inwestorów zainteresowanych walorami spółki.

Powód 2: Zaangażowanie się Nike’a w metaverse może przynieść wymierne rezultaty

Analitycy Guggenheim stwierdzili, że Nike to ich „najlepszy pomysł” na 2022 rok. Nie biorą oni jedynie pod uwagę ugruntowanej pozycji firmy w swoje branży, ale również cyfrową strategię Nike’a, mogącą ustawić firmę odzieżową na piedestale także w wirtualnym świecie.

Strategia cyfrowa spółki obejmuje wejście do metaverse oraz Web 3.0. Oznacza to zaangażowanie się w studio zajmujące się tworzeniem wirtualnych projektów np. cyfrowych butów, a potencjalnie nawet w gry video. Pod koniec roku Nike ogłosił pozyskanie tego typu studia – firmy RTFKT.

Nike nawiązał również współpracę z Roblox, aby stworzyć Nikeland – wirtualny świat, w którym użytkownicy mogą ubierać swoje awatary w produkty Nike.

Analitycy Guggenheim podnoszą prognozę zysku na akcję firmy w 2023 roku z 4,5 dolara na 4,85 dolara, a ich docelowa cena za akcję to 195 dolarów.

Przewidywania analityków wobec akcji Nike

Według analityków ankietowanych przez TipRanks, obecnie jest 17 ocen „kupuj” i 4 oceny „trzymaj”. Najwyższa cena docelowa wynosi 202 dolary według Morgan Stanley, a najniższa cena analityków to 170 dolarów. W czasie pisania tekstu cena Nike wynosiła 147 dolarów.

Średnia prognozowana cena wynosi 187,60 dolarów – 27% powyżej obecnych poziomów.

Źródło: TipRanks, 18 stycznia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Nike

Kupno akcji po około 147 dolarów.

Cel według średniej oceny analityków to 187,60 dolarów.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Nike: Po osiągnięciu celu, zysk wyniesie 406 dolarów: (187,60 - 147)×10 akcji



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Visa wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolar!

Jak kupić akcje Nike w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Nike (NKE) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit. .

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Nike będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

