Jak handlować akcjami Forda po ogłoszeniu nowego EV

Lipiec 06, 2023 13:29

Ford ogłosił plany wycofania jednego ze swoich najpopularniejszych modeli, aby zrobić miejsce dla nowego pojazdu elektrycznego określanego jako „zabójca Tesli”. Dowiedz się więcej o planach Forda i sprawdź, co prognozują analitycy dla akcji spółki.

Akcje: Ford Motor Company Symbol dla rachunku Invest.MT5: F Data powstania pomysłu: 5 lipca 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

15 USD Cel: 20 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Ford wprowadzi nowego elektryka

Jednym z najlepiej sprzedających się pojazdów Forda w ciągu ostatnich 41 lat jest pickup serii F z silnikiem spalinowym. W rzeczywistości jest to najlepiej sprzedająca się ciężarówka w Ameryce od 46 lat. Obecny Ford F-150 Lightning EV nie zdołał powtórzyć tego samego sukcesu.

Dlatego Ford skupił się na wprowadzeniu na rynek nowego Chevy Silverado EV - swojego pierwszego lekkiego pickupa zasilanego bateryjnie, który ma wejść na rynek w 2024 roku. Analitycy z niecierpliwością oczekują, w jaki sposób będzie on konkurował z nadchodzącą elektryczną ciężarówką Tesli, Cybertruck, ten samochód zobaczymy na drogach już w tym roku.

Podczas gdy wiele osób może uważać, że Tesla ma lepszą pozycję niż Ford jeżeli chodzi o elektryczne pickupy, warto pamiętać, że Ford był drugim najlepszym sprzedawcą pojazdów elektrycznych w USA w zeszłym roku. General Motors wyprzedził obydwie firmy w tym roku, ale oferta pojazdów elektrycznych Forda może pomóc firmie uzyskać lepszą pozycję.

Ford rozpoczyna również produkcję całkowicie elektrycznego SUV-a Explorer w swoim Centrum Pojazdów Elektrycznych w Kolonii w Niemczech. Jest to pierwsza neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla fabryka Forda i kosztowało to firmę aż 2 miliardy dolarów. Inwestorzy będą chcieli zobaczyć zwrot z tej inwestycji poprzez planowaną produkcję dziewięciu pojazdów elektrycznych.

Ford przygotowuje się do próby zaspokojenia popytu na pojazdy elektryczne ze strony konsumentów. Jest to obecnie bardzo konkurencyjna branża, inni producenci samochodów, tacy jak VW, GM, Tesla i BMW, również zwiększają swoją ofertę EV. Kierownictwo Forda stwierdziło już, że prawdopodobnie straci w tym roku 3 miliardy dolarów na sprzedaży pojazdów elektrycznych, ale nadal jest na dobrej drodze do osiągnięcia docelowego zysku w wysokości od 9 do 11 miliardów dolarów.

Jednak niepewność jest również powodem, dla którego analitycy mają mieszane opinie na temat akcji, co można sprawdzić poniżej.

Przewidywania analityków wobec akcji Forda

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Ford posiada obecnie 5 ocen „kupuj” i 4 oceny „trzymaj” oraz 1 ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 20 USD, a najniższy to 11 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 14,88 USD.

Źródło: TipRanks , 5 lipca 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Ford

Kupno akcji po wybiciu powyżej 15 USD. Cel inwestycji znajduje się poniżej najwyższej wyceny analityków: 20 USD. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Ford: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 50 dolarów: (20-15) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Ford wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

