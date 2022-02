Inwestowanie w niepewnych czasach – Złoto, CHF, JPY, Bitcoin, Obligacje, Akcje

Eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego sprawiła, że część inwestorów przeniosła się z rynków akcji, czy walut związanych z towarami, na aktywa traktowane jak bezpieczna przystań.

Inwestorzy mogą również zakładać krótkie pozycje na kontraktach CFD na ryzykowne aktywa – odnotowując zysk podczas spadków.

W tym artykule przyjrzymy się jednak bezpiecznym przystaniom, czyli aktywom, w które można zainwestować podczas mocnych zawirowań na rynkach.

Co to jest bezpieczna przystań na rynkach?

Jest to instrument finansowy, który powinien utrzymać swoją wartość, lub nawet wzrosnąć, w czasach niepokoju w gospodarkach.

Można znaleźć różne instrumenty, odpowiadające tej definicji, należą do nich:

1. Złoto

To najbardziej charakterystyczny instrument, jeżeli chodzi o bezpieczne aktywa - głównie dzięki ograniczonej podaży. Złoto może również zostać przetopione i być używane jako waluta.

Warren Buffet stwierdził kiedyś, że „złoto to długa pozycja na strachu”. Podczas obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, złoto wybiło się na 8-miesięczne szczyty.

W Admirals możesz inwestować w kontrakty CFD na złoto, aby spekulować na wzroście lub spadku ceny tego instrumentu, inwestować w ETF-y śledzące cenę kruszcu albo używać rachunku Admirals Wallet Gold, który odzwierciedli zachowanie złota na rynkach.

2. Japoński jen

Japoński jen posiada status bezpiecznej przystani, ponieważ Japonia posiada nadwyżkę handlową w stosunku do posiadanego przez nią zadłużenia. Oznacza to, że wartość aktywów zagranicznych posiadanych przez inwestorów japońskich jest znacznie wyższa niż liczba aktywów japońskich posiadanych przez inwestorów zagranicznych.

W czasach niepewności gospodarczej, gdy inwestorzy wycofują się z inwestycji globalnych, aby wrócić z pieniędzmi na rynek krajowy, jen zwykle rośnie.

3. Frank szwajcarski

Frank szwajcarski jest uważany za bezpieczną przystań ze względu na neutralność polityczną szwajcarskiego rządu, silny sektor bankowy i niezależność od UE. W czasie obecnego kryzysu rosyjsko-ukraińskiego nastąpiły przepływy do franka szwajcarskiego, ponieważ inwestorzy obawiają się, że gospodarka europejska może ucierpieć najbardziej z powodu zakłóceń w dostawach produktów energetycznych, takich jak gaz z Rosji.

4. Dolar amerykański

Dolar amerykański jest również postrzegany jako waluta będąca bezpieczną przystanią, ponieważ ma status światowej waluty rezerwowej. Fakt, że jest to najbardziej płynna i łatwo dostępna waluta do handlu na świecie, jest doceniany przez inwestorów w niepewnych czasach.

W Admirals masz możliwość handlu na indeksie dolarowym. Jest to popularny instrument wśród inwestorów do określania kierunku kursu dolara amerykańskiego.

5. Obligacje rządowe

Można powiedzieć, że inwestor kupując obligacje pożycza pieniądze rządowi. W zamian za to, obligacja będzie wypłacać inwestorowi odsetki (tzw. kupon) przez określony czas.

Inwestorzy uważają obligacje rządowe za bezpieczną przystań, ponieważ kapitał inwestycji zostanie w całości spłacony po upływie ustalonego terminu wykupu obligacji.

W Admirals masz możliwość spekulowania na 10-letnich obligacjach niemieckich (Germany Bund Futures) oraz amerykańskich (US Treasury Note Futures) za pomocą kontraktów CFD. Umożliwi Ci to potencjalne czerpanie zysków ze wzrostu lub spadku cen obligacji

6. Akcje spółek defensywnych

Akcje defensywne to spółki notowane na giełdzie, które należą do sektorów dostarczających towary i usługi w takich branżach, jak: dobra konsumpcyjne, opieka zdrowotna, żywność i napoje oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Są one uważane za bezpieczną przystań, ponieważ są to produkty, których ludzie potrzebują niezależnie od tego, co dzieje się w gospodarce.

Do spółek tego typu należą m.in. Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz, czy Walmart.

7. Bitcoin

Bitcoin był wcześniej uważany za aktywo stanowiące bezpieczną przystań. Jednak w porównaniu z tradycyjnymi walutami, akcjami i obligacjami stał się on popularny stosunkowo niedawno, jego korelacja w czasach niepewnej koniunktury jest zatem niejednoznaczna.

Czasem obserwujemy co prawda wzrost Bitcoina podczas spadających rynków akcji. Ostatnio jednak kryptowaluta zachowuje się podobnie jak akcje. Można to było zauważyć na początku tego roku. W pewnym sensie jest to dobra informacja dla krypto entuzjastów, oznacza bowiem, że Bitcoin zaczyna zachowywać się jak tradycyjne aktywo.

W Admirals – w zależności od regionu – możesz spekulować na wielu kontraktach CFD na kryptowaluty, takich jak Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana i inne.

Przykład inwestowania w bezpieczne aktywa – GBPJPY

Para walutowa: GBPJPY Giełda: ETR Symbol dla rachunku Trade.MT4 / Trade.MT5: GBPJPY Data powstania pomysłu: 22 lutego 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 2 tygodnie Poziom wejścia:

152,88 Cel: 154,77 Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 2% Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD. To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto wybrać GBPJPY w roli bezpiecznej przystani?

W czasach niepewności gospodarczej inwestorzy mogą uciekać do bezpiecznych walut, takich jak japoński jen. W Admirals możesz handlować na wielu parach walutowych z japońskim jenem, w tym: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY i innych.

Ponieważ pary walutowe poruszają się jak huśtawka, spadek kursu oznacza, że pierwsza waluta w parze (zwana walutą bazową) słabnie, a druga waluta w parze (zwana walutą przeciwstawną) umacnia się.

Dlatego też, jeśli uważasz, że jen japoński może wzrosnąć, idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie waluty, która Twoim zdaniem może spaść. Następnie, spekulując na spadek kursu wymiany, można wykorzystać te dwa elementy, które potencjalnie działają na korzyść inwestora.

Bank Anglii już kilkakrotnie podnosił stopy procentowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podwyżki podatków i spadek kosztów utrzymania mogą zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu, powodując, że inwestorzy będą unikać inwestowania w Wielkiej Brytanii, a tym samym w funta brytyjskiego.

Wystarczy zerknąć na miesięczny wykres GBJPY poniżej i zobaczyć, jak to działa w praktyce.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. GBPJPY – wykres miesięczny od 1 listopada 2013 r. do 22 lutego 2022 r. Utworzono 22 lutego o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Miesięczny wykres kursu GBPJPY powyżej podkreśla, że kurs poruszał się w długoterminowym przedziale pomiędzy ~156.07 a ~124.38 (dwie czarne linie poziome). Obecnie cena znajduje się w górnej części przedziału cenowego, czyli poziomu, do którego rynek skierował się niżej już w lutym 2018 r., maju 2021 r. i styczniu 2022 r.

Ponieważ kupujący mają trudności z przełamaniem tego oporu, istnieje możliwość, że sprzedający przejmą kontrolę nad rynkiem i dojdzie do spadku. Oczywiście, jeśli obecna niepewność gospodarcza ulegnie poprawie, istnieje szansa, że cena przebije poziom i będzie dalej rosła.

Istnieje wiele różnych narzędzi analizy technicznej, z których inwestorzy korzystają, aby wspomóc proces podejmowania decyzji. W dziale analizy technicznej Forex od Admirals, możesz więcej przeczytać na temat wskaźników FX.

Jak handlować na GBPJPY z użyciem kontraktów CFD

Jeśli chcesz kupić jeny japońskie, musisz sprzedać inną walutę, aby je kupić (przelicz funty brytyjskie na jeny japońskie, tak jakbyś jechał na wakacje). Tradycyjnie, aby dokonać transakcji, można się udać do lokalnego kantoru wymiany walut.

Jednak większość traderów walutowych będzie wykorzystywać kontrakty CFD jedynie do spekulacji na temat kierunku kursu pary walutowej. W przypadku kontraktów CFD nigdy nie jest się właścicielem instrumentu bazowego, co oznacza, że można zawierać transakcje długie i krótkie oraz potencjalnie czerpać zyski ze wzrostów i spadków na rynkach.

Jeśli kupisz kontrakt CFD na GBPJPY, zyskasz, gdy rynek pójdzie w górę, a stracisz, gdy pójdzie w dół.

Jeśli sprzedasz kontrakt CFD na GBJPY, zyskasz, gdy rynek spadnie, a stracisz, gdy wzrośnie.

Przykład, kiedy można założyć pozycję na GBPJPY

Krótka pozycja po wyłamaniu poniżej 152.88.

Postanowienie Stop Loss na 154.77

Ustawienie celu na poziomie wsparcia na 148.37

Maksymalne ryzyko powinno wynosić 2% wartości rachunku

Horyzont czasowy = 1 – 2 tygodnie.

Jeżeli otworzysz pozycję o wielkości 0,1 lota: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 392.69 dolara Jeżeli pozycja zamknie się na SL, strata wyniesie 164,56 dolara



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena waluty spadła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

