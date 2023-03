Czy ceny platyny wzrosną w 2023 roku?

Marzec 03, 2023 12:17

Informacje o platynie i wahaniach cen tego metalu często trafiają na nagłówki wiadomości finansowych. Jest to w końcu jeden z najpopularniejszych wśród traderów szlachetnych metali. Początkujący traderzy mogą się zastanawiać, dlaczego o platynie jest ostatnio tak głośno. W poniższym tekście omówimy temat platyny w kontekście rynków i nie tylko.

Podstawowe informacje na temat platyny

Platyna to rzadki metal, który dzięki swoim różnorodnym i charakterystycznym właściwościom chemicznym i fizycznym jest często wykorzystywany w jubilerstwie, a także w zastosowaniach medycznych, elektrycznych i chemicznych.

Platyna jest jednym z rzadszych pierwiastków występujących w skorupie ziemskiej. Można ją znaleźć w rudach niklu i miedzi, oprócz niektórych rodzimych złóż, z których większość znajduje się w Republice Południowej Afryki, odpowiedzialnej za około 80% światowego wydobycia. Rocznie produkuje się zaledwie kilkaset ton platyny. Ze względu na kilka istotnych zastosowań, jakie posiada, jej wartość jest bardzo wysoka i jest jednym z najważniejszych towarów wśród metali szlachetnych.

Ponad połowa wydobywanej platyny jest wykorzystywana w katalizatorach, czyli częściach samochodów, które zmniejszają toksyczność gazów. Według danych United States Geological Survey (USGS), ponad 30% z 8,53 mln uncji platyny produkowanej na świecie każdego roku pochodzi z recyklingu.

Handel platyną: zmienność cen

Ceny platyny spadły o prawie 27% 16 marca 2020 r., osiągając 18-letnie minimum, ponieważ inwestorzy sprzedawali metale szlachetne po tym, jak druga obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nie zdołała stłumić na rynkach obaw przed pandemią koronawirusa.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Platinum (100 oz) do USD, miesięczny wykres utworzony 2 marca 2023 roku. Zakres: od 1 stycznia 2018 r. do 2 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na początku 2022 roku cena platyny kształtowała się na poziomie 957 dolarów za uncję. Wojna na Ukrainie podniosła ceny towaru, które 27 lutego osiągnął poziom 1 121 dolarów za uncję, ponieważ kraje nałożyły sankcje na Rosję, drugiego największego dostawcę na świecie po RPA.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Platinum (100 oz) do USD, miesięczny wykres utworzony 2 marca 2023 roku. Zakres: od 7 października 2022 r. do 2 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Ceny platyny spadły jednak w kolejnych miesiącach, dochodząc 28 sierpnia do minimów 2022 roku (837 dolarów za uncję). W ostatnich miesiącach 2022 roku ceny platyny odzyskały nieco gruntu i zakończyły rok w okolicach 1068 dolarów za uncję.

Commerzbank: Ograniczony potencjał wzrostowy w najbliższym czasie

Analitycy Commerzbanku stwierdzili w swoim raporcie: „Widzimy ograniczony potencjał wzrostowy w najbliższym czasie. Do połowy przyszłego roku platyna powinna znajdować się na poziomie 1050 dolarów. Przy rosnącej cenie złota, platyna powinna nadal zyskiwać w drugiej połowie roku i na koniec roku uzyskać poziom 1150 dolarów. Różnica w cenie w stosunku do złota wynosiłaby wtedy 700 dolarów, co oznaczałoby, że platyna w pewnym stopniu dogoniłaby złoto”.

Mitsubishi Corporation: Platyna jest niezbędna do przejścia na zieloną energię

Platyna jest bardzo ważnym metalem używanym w elektrolizie, procesie oddzielania wodoru od cząsteczek wody. Według niektórych analityków energetycznych, popyt na wodór w ramach zielonej transformacji energetycznej może zapewnić długoterminowe wsparcie dla platyny. Analitycy metali szlachetnych z Mitsubishi Corporation napisali w swojej prognozie na rok 2023: „Platyna będzie nadal przyciągać nowych kupujących, może również wzbudzić zainteresowanie inwestycyjne związane z sektorem wodorowym”.

Czy w 2023 roku nastąpi deficyt podaży platyny?

Analitycy rynkowi Standard ICBC Bank w raporcie zawartym w ankiecie LBMA na rok 2023 zauważyli, że „po stronie podaży wydobycie w kopalniach platyny pozostanie ograniczone w 2023 roku z powodu przerw w dostawie prądu i konserwacji w kopalniach w RPA. Globalny rynek platyny przejdzie w tym roku na deficyt”.

Według prognozy TD Securities cena platyny na 2023 rok może spaść do 875 dolarów w pierwszym kwartale 2023 roku, ale następnie wzrosnąć do 1100 dolarów do końca czwartego kwartału.

Edukacja i początkujący traderzy

Handel na instrumentach finansowych wiąże się z ryzykiem. Początkujący traderzy powinni wiedzieć, że rynki finansowe mogą być bardzo zmienne, a ceny czasami zmieniają się szybciej niż można się spodziewać. Taka zmienność może stwarzać szanse, ale może też generować podwyższone ryzyko. Ponieważ początkujący traderzy są niedoświadczeni, możliwość popełnienia błędów drastycznie wzrasta. Błędy mogą z kolei doprowadzić do utraty ciężko zarobionych funduszy.

Budowanie kompleksowej strategii handlowej powinno zatem obejmować zarządzanie ryzykiem. Jak jednak stworzyć właściwą strategię handlową, jeśli dopiero zaczynasz odkrywać świat handlu? Najlepszym pomysłem jest studiowanie podstaw. Powinieneś nauczyć się podstawowych terminów handlowych oraz tego, jak warunki handlowe mogą wpłynąć na Twoją strategię.

W sieci istnieje ogromna ilość zasobów, z których możesz korzystać. Materiały, takie jak webinaria, szkolenia, e-booki i artykuły przygotowane przez ekspertów z branży są udostępniane przez niektórych brokerów. Twoim głównym celem powinno być przeczytanie i zrozumienie, jak działa handel i jak możesz ograniczyć ryzyko za pomocą najnowocześniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem. Skup się na pogłębianiu swojej wiedzy z zakresu tradingu. Wówczas łatwiej będzie Ci zbudować strategię i wykorzystać narzędzia zarządzania ryzykiem, aby ograniczyć możliwość zagrożenia budżetu i celów finansowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.