Sony notuje spadek po ogłoszeniu przejęcia Activision przez Microsoft

Styczeń 19, 2022 13:37

Wczoraj Microsoft ogłosił proponowany zakup producenta gier Activision Blizzard za 68,7 miliarda dolarów.

Przejęcie to jest nie tylko największą transakcją w historii branży gier, ale także największym przejęciem gotówkowym jakiejkolwiek firmy w historii.

Microsoft oferuje 95 USD za akcję, co stanowi aż 45% premię w stosunku do ceny zamknięcia Activision w piątek. W odpowiedzi cena akcji Activision podskoczyła o ponad 25% podczas wczorajszej sesji na Wall Street, zamykając się na poziomie 82,31 USD za akcję, co nadal stanowi duże dyskonto w stosunku do ceny z oferty Microsoftu.

Po drugiej stronie świata natomiast, największy konkurent Microsoftu w dziedzinie gier wideo, Sony, w reakcji na tę wiadomość spadł podczas środowej sesji w Tokio o 12,8%.

Spadek na giełdzie nastąpił w wyniku spekulacji, że przejęcie może spowodować wycofanie tytułów Activision z systemów PlayStation. Sony PlayStation od dawna ma przewagę w sprzedaży nad Xboxem Microsoftu, ale jeśli to prawda, exodus popularnych gier, takich jak „Call of Duty”, byłby znaczącym ciosem dla Sony.

Jednak, jak w przypadku większości rzeczy w życiu, sprawa nie do końca czarno-biała. PlayStation stanowi główne źródło dochodów dla Activision, co skomplikowałoby każdy ruch Microsoftu w kierunku usunięcia gier z platformy Sony.

Niezależnie od tego, Sony może teraz znaleźć się pod presją, aby poprawić swoje usługi dla klientów, ponieważ Microsoft agresywnie rozszerza swoją subskrypcję Game Pass, w ramach której klienci płacą stałą opłatę za dostęp do szeregu różnych gier wideo. To z kolei może zmotywować Sony do realizacji własnych przejęć, a nawet do złożenia kontroferty dla Activision.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Sony Corp., wykres dzienny. Zakres dat: 17 maja 2021 – 19 stycznia 2022. Data sporządzenia: 19 stycznia 2022. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Sony Corp., wykres tygodniowy. Zakres dat: 12 lipca 2015 r. – 19 stycznia 2022 r. Data sporządzenia: 19 stycznia 2022 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

