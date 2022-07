Co dalej z EURUSD?

Lipiec 13, 2022 17:48

Siły makroekonomiczne rzadko kłamią i wpływają na waluty krajowe bardziej niż można by się tego spodziewać. Wybuchowa mieszanka wysokiej inflacji, nadchodzących podwyżek stóp procentowych i konfliktu geopolitycznego wisi nad perspektywami strefy euro. EURUSD spadł do 0,99997 12 lipca, gdy sentyment stał się niedźwiedzi w stosunku do wspólnej waluty strefy euro.

Nie oznacza to, że dolar amerykański nie stoi w obliczu podobnych czynników makroekonomicznych. Konflikt w Ukrainie, wysoka inflacja i zbliżająca się recesja obciążają nastroje i zaciemniają perspektywy. Po prostu waluta umocniła się na wcześniejszych jastrzębich działaniach Rezerwy Federalnej mających na celu ujarzmienie inflacji, a jako bezpieczne aktywa, aktywa denominowane w USD konkurują ze złotem, frankiem szwajcarskim i JPY. Do tego dochodzi fakt, że amerykański rynek pracy nadal wykazuje odporność.

Po jaśniejszej stronie dla EURUSD, europejski eksport prawdopodobnie będzie konkurencyjny, biorąc pod uwagę korzystny kurs par walutowych z EUR.

A więc, co dalej z EURUSD? Na myśl przychodzi kilka możliwości:

Przedłużony okres parytetu lub bliskiego parytetu w krótkim i średnim terminie.

Krótki okres słabości EUR przed podwyżką stóp procentowych przez EBC.

Po podwyżce stóp procentowych EBC oczekiwanej 21 lipca, EUR może uzyskać wsparcie.

Omawiane trendy makroekonomiczne rozpoczęły się w połowie pierwszego kwartału. Wysoka inflacja wywołana konfliktem w Ukrainie i ożywieniem po COVID-19 doprowadziła do podwyżek stóp procentowych w USA, co doprowadziło do obaw o recesję i spadek PKB w dalszej części drugiego kwartału.

Na krótkoterminowy kurs USD może wpłynąć również wzrost PKB w drugim kwartale. Jeśli będą dwa kwartały ujemnego wzrostu, oznacza to techniczną recesję. Publikacja PKB dla USA jest wyznaczona na 28 lipca, tydzień po posiedzeniu EBC.

USA publikuje dziś swoje najnowsze benchmarki inflacyjne. Oczekuje się, że miesięczny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), bez żywności i energii, spadł z 6 procent w maju do 5,8 procent w czerwcu. Wszelkie nieoczekiwane wyniki mogą poruszyć pary walutowe z USD.

W innych wiadomościach handlowych, Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ), zgodnie z oczekiwaniami podniósł swoją kluczową wskazówkę dotyczącą stóp procentowych do 2,5 procent. Oczekuje się, że Bank Kanady (BoC) jeszcze dziś podniesie swoje obecne kluczowe wskazówki dotyczące stóp procentowych z 1,5 procent do 2,25 procent.

