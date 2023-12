Raport NFP w centrum uwagi, BoC decyduje o stopach procentowych

Piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) w USA wyróżnia się na tle ważnych publikacji danych finansowych w tym tygodniu. Najnowszy amerykański raport Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) opublikowany we wtorek ujawnił, że stosunek liczby wolnych miejsc pracy do liczby bezrobotnych spadł do 1,34, co jest najniższym odczytem od dwóch i pół roku.

Warunki na rynku pracy odgrywają istotną rolę w decyzjach Rezerwy Federalnej dotyczących polityki pieniężnej. Podczas gdy niektórzy analitycy sugerują, że zarząd Fed planuje znaczące obniżki stóp procentowych w 2024 r., ekonomiści Blackrock zasugerowali, że takie założenie może być przesadzone. Rozmawiając z dziennikarzami, główny analityk inwestycyjny Blackrock, Wei Li, zauważył, że „coś będzie musiało pójść poważnie nie tak, aby do tego doszło. Uważamy więc, że Fed obniży stopy procentowe, prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku, ale liczba cięć będzie znacznie mniejsza w porównaniu ze starymi cyklami gospodarczymi, starymi recesjami”.

W Australii stopa wzrostu PKB w trzecim kwartale 2023 r. wyniosła 2,1%, co odpowiada odczytowi z drugiego kwartału i przewyższa oczekiwania analityków. W raporcie Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) silniejszy niż oczekiwano wzrost przypisano „wydatkom rządowym i inwestycjom kapitałowym”.

Decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych

Bank Kanady ogłosi dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści sugerują, że BoC utrzyma koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ponieważ różne dane pokazują, że inflacja spada, a rynek pracy zaczął odczuwać skutki zacieśniania polityki pieniężnej podjętej w pierwszej połowie roku.

Analitycy rynkowi uważają obecnie, że zarząd BOC obniży stopy procentowe w drugim kwartale 2024 roku. Komentując nadchodzącą decyzję w sprawie stóp procentowych, ekonomiści CIBC napisali: „jeśli gubernator chce trzymać się swojego poglądu, że recesja nie będzie konieczna, aby osiągnąć dwuprocentowy wskaźnik CPI, nie może zwiększać presji na stopy procentowe w gospodarce, która już wykazała zerowy średni wzrost w poprzednich dwóch kwartałach. Łatwo jest zapomnieć, że bank centralny ma do ogłoszenia decyzję w sprawie stóp procentowych, ponieważ nie ma absolutnie żadnego powodu, aby oczekiwać, że stopy procentowe drgną w tym momencie”.

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA w listopadzie

W piątkowe popołudnie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje listopadowe badanie Nonfarm Payrolls. Raport NFP jest zawsze analizowany przez analityków rynkowych, ponieważ odzwierciedla stan i warunki rynku pracy w kraju. Rynki oczekują, że dane NFP wyniosą 185 000, czyli więcej niż 150 000 odnotowane w październiku.

Wyższe niż oczekiwano dane mogłyby wzmocnić dolara amerykańskiego, ponieważ analitycy sugerują, że Rezerwa Federalna może ponownie ocenić swoje plany dotyczące stóp procentowych - chociaż większość ekonomistów uważa, że zarząd rozważa obniżkę stóp w pierwszym kwartale 2024 roku. Z drugiej strony, niższa niż oczekiwano liczba NFP pokazałaby, że działania w zakresie zacieśniania polityki pieniężnej miały wpływ na rynek pracy.

