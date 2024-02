Handel akcjami Netflix po wynikach za czwarty kwartał 2023

Luty 01, 2024

Okres świąteczny pod koniec roku to kluczowy czas dla większości sprzedawców detalicznych, ale także firm streamingowych. Subskrypcyjne karty podarunkowe i prezenty mogą często prowadzić do większej liczby subskrybentów - kluczowego wskaźnika, którym kierują się inwestorzy technologiczni.

Dowiedz się więcej o wynikach Netflix za czwarty kwartał fiskalny i prognozach analityków dla akcji spółki.

Akcje: Netflix Inc Symbol dla rachunku Invest.MT5: NFLX Data powstania pomysłu: 31 stycznia 2024 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

563 USD Cel: 700 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Wyniki Netflixa za czwarty kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków spółki:

Zysk na akcję 2,11 USD vs prognozowane 2,22 USD

Przychody 8,83 mld USD vs prognozowane 8,72 mld USD

13,1 miliona nowych subskrybentów

Dochód netto w wysokości 937,8 mln USD wobec 55,3 mln USD w poprzednim roku.

Prognoza zysku na akcję w I kw. 2024 r. na poziomie 4,49 USD, wyższym niż oczekiwane 4,10 USD

Netflix pobił szacunki analityków w większości wskaźników. Wzrost liczby subskrybentów był znacznie wyższy niż oczekiwano na Wall Street - nawet po tym, jak gigant streamingowy ograniczył udostępnianie haseł. Obecnie liczba płatnych subskrybentów wynosi 260,8 miliona, co stanowi nowy rekord dla Netflix.

Inni rywale streamingowi zmagali się ostatnio z trudnościami, ograniczając treści i rozwijając się poprzez fuzje i przejęcia aktywów rozrywkowych. Netflix oświadczył, że nie zamierza podążać tą tradycyjną drogą i zamiast tego współpracuje z twórcami treści. Na przykład w przyszłym roku rozpocznie transmisję WWE Raw - to ogromny krok w kierunku rozrywki na żywo.

Firma uruchomiła również usługę reklam w zależności od wybranej subskrypcji. Obecnie liczba aktywnych użytkowników wynosi 23 miliony miesięcznie, w porównaniu do 15 milionów w listopadzie. Mimo to Netflix nie postrzega tego jako głównego czynnika napędzającego przychody w 2024 roku.

Inwestorzy muszą jednak pamiętać, że gwałtowny wzrost kursu akcji po ogłoszeniu wyników oznacza, że wiele dobrych wiadomości może być już w cenach. Prawdziwym testem jest to, czy Netflix będzie w stanie utrzymać swoich subskrybentów poza okresem świątecznym, w którym ma tendencję do wzrostu.

Ponad 250-procentowy wzrost ceny akcji Netflixa od najniższych poziomów z maja 2022 r. wywołuje niepokój niektórych analityków. Widać to po tym, że więcej analityków wystawia akcjom rekomendację „trzymaj”, a jeden wystawił nawet „sprzedaj”, jak wyszczególniono poniżej.

Przewidywania analityków wobec akcji Netflix

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Netflix posiada obecnie 27 oceny „kupuj” i 12 ocen „trzymaj”. 1 analityk wydał ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 700 USD, a najniższy to 375 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 573,32 USD.

Źródło: TipRanks , 31 stycznia 2024 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Netflix

Kupno akcji po wybiciu powyżej 563 USD. Cel inwestycji znajduje się poniżej najwyższej wyceny analityków: 700 USD. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Netflix: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 1370 dolarów: (700-563) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Netflix w 4 krokach

Jak kupić akcje Netflix w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo. Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Netflix wykres miesięczny od stycznia 2016 r. do października 2023 r., utworzono 23 października 2023 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Netflix będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

