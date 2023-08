Jak handlować na akcjach Microsoft przed rewolucją AI?

Sierpień 17, 2023 14:16

Microsoft jest drugą co do wielkości firmą na świecie, stale odnotowującą imponujące wyniki i po raz kolejny przekraczającą oczekiwania rynku w swoim najnowszym raporcie kwartalnym. Pojawienie się Microsoftu w roli wiodącego gracza na rynku sztucznej inteligencji sprawiło, że wielu obserwatorów jest optymistycznie nastawionych, co do przyszłego wzrostu firmy.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych wynikach Microsoftu i prognozach analityków dla akcji.

Akcje: Microsoft Corp. Symbol dla rachunku Invest.MT5: MSFT Data powstania pomysłu: 15 sierpnia 2023 roku Horyzont czasowy: 6 - 12 miesięcy Poziom wejścia:

360 USD Cel: 391 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Microsoft za czwarty kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Microsoft:

Zysk na akcję w wysokości 2,69 USD wobec oczekiwanych 2,55 USD, co oznacza wzrost o 21% rok do roku.

Przychody 56,19 mld USD vs prognozowane 55,44 mld USD, wzrost 8% rok do roku.

Dochód operacyjny w wysokości 24,3 mld USD, co oznacza wzrost o 18% rok do roku.

Przychody Microsoft Cloud wyniosły 30,3 mld USD, co oznacza wzrost o 21% rok do roku.

Silny wzrost usług w chmurze zrównoważył trwający spadek w dziale Microsoft More Personal Computing, w wyniku czego Microsoft przekroczył oczekiwania w ostatnim kwartale roku podatkowego 2023.

Microsoft Azure zajmuje drugie miejsce po Amazon Web Services na szybko rozwijającym się rynku chmury obliczeniowej i, jak pokazują najnowsze wyniki, stał się kluczowym źródłem przychodów dla firmy.

Podobnie jak w przypadku wielu spółek technologicznych, Microsoft nie zaliczył 2022 roku do udanych - cena akcji spadła o ponad 28%. Jednak wraz z powrotem pozytywnego sentymentu, akcje Microsoftu wzrosły do tej pory o ponad 35% w 2023 r., osiągając przy tym rekordowy poziom.

Do wzrostu akcji, oprócz poprawy nastrojów, przyczyniły się znacznie lepsze wyniki finansowe w drugiej połowie 2023 roku. Innym kluczowym czynnikiem był jednak rozwój sztucznej inteligencji (AI), branży, w której Microsoft ma zapewnioną dobrą pozycję.

Microsoft jest największym inwestorem w OpenAI, firmie, która opracowała ChatGPT, i pracuje nad integracją sztucznej inteligencji z wieloma swoimi produktami. Wyszukiwarka Microsoftu, Bing, uruchomiła już czat oparty na sztucznej inteligencji, który działa równolegle z tradycyjnymi funkcjami wyszukiwania.

Ponadto ogłoszono plany dotyczące Microsoft 365 Copilot, w ramach których Microsoft zintegruje sztuczną inteligencję nowej generacji z tradycyjnym pakietem produktów Office za miesięczną opłatą w wysokości 30 USD. Może to być znaczące źródło przychodów dla firmy.

Niemniej jednak rosnące koszty utrzymania i spowolnienie wzrostu gospodarczego na wielu kluczowych rynkach Microsoftu mogą spowodować spadek zysków w najbliższej przyszłości. Skutki tego można już zaobserwować poprzez spadek przychodów Microsoftu z gier i komputerów PC. Co jednak sądzą o spółce analitycy?

Przewidywania analityków wobec akcji Microsoft

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Microsoft posiada obecnie 32 oceny „kupuj”, 2 oceny „trzymaj” oraz 1 ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 440 USD, a najniższy to 232 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 391,52 USD.

Źródło: TipRanks , 15 sierpnia 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Microsoft

Kupno akcji po wybiciu powyżej 360 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 391 dolarów Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Microsoft: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 310 dolarów: (391-360)×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu - możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Microsoft w 4 krokach

W Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Microsoft:

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.

Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo.

Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.

Źródło: Admirals MetaTrader WebTrader . Microsoft wykres H1. Utworzono 14 sierpnia 2023 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Microsoft będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

