Handel na meksykańskim peso: co warto wiedzieć

Sierpień 18, 2023 16:07

Mówiąc o Ameryce, większość z nas myśli o Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Meksyk jest jednak jednym z regionów o najbogatszej historii na kontynencie, nie można też zapomnieć o rozwijającej się gospodarce tego kraju. Handel meksykańskim peso (MXN) w stosunku do głównych walut, takich jak dolar amerykański, euro lub funt brytyjski, może być opcją do stworzenia zdywersyfikowanego portfela handlowego.

Prawda jest jednak taka, że meksykańskie peso nie jest tak popularne, jak jego najbardziej znane odpowiedniki. W artykule przedstawimy kilka cennych spostrzeżeń dotyczących meksykańskiego peso i jego korelacji z meksykańską gospodarką.

Peso i meksykańska gospodarka

Meksyk ma 128 000 000 mieszkańców i 14. co do wielkości PKB w ujęciu nominalnym na świecie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podniósł prognozę wzrostu PKB Meksyku w 2023 r. do 2,6%, co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do 1,8% wzrostu przewidywanego w kwietniu.

Zrewidowana prognoza odzwierciedla pozytywne wyniki gospodarcze, jakie kraj odnotował w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Gospodarka wzrosła o 1,1% w pierwszym kwartale 2023 r., przewyższając oczekiwania analityków i opierając się na sześciu kolejnych kwartałach wzrostu.

Według raportu opublikowanego przez meksykański Narodowy Instytut Geografii i Statystyki (INEGI), roczna inflacja CPI nadal spadała w lipcu, osiągając 4,79%. Dane te były zgodne z oczekiwaniami analityków i oznaczają szósty z rzędu spadek inflacji.

Głównym celem Banco de México (banku centralnego Meksyku) jest utrzymanie wartości meksykańskiej waluty w dłuższej perspektywie w celu poprawy dobrobytu Meksykanów, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej i stabilnej inflacji. Banco de México został założony 1 września 1925 roku. W ciągu ostatnich kilku dekad gospodarka Meksyku przeżywała wzloty i upadki, a bank centralny odgrywał kluczową rolę w obniżaniu inflacji. Od 1994 r. Banco de México (Banxico) jest autonomiczny w opracowywaniu i wdrażaniu swojej polityki pieniężnej.

Wyniki peso meksykańskiego

Po krótkotrwałym osiągnięciu wieloletniego minimum na poziomie 21,50 w styczniu 2017 r. w stosunku do dolara amerykańskiego, meksykańskie peso rozpoczęło wzrost i do września 2017 r. było notowane na poziomie około 17,60. W ciągu następnych dwóch lat peso ustabilizowało się, oscylując między 18 a 20 peso za dolara amerykańskiego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – USD MXN wykres miesięczny od: 1 października 2017 r. do 17 sierpnia 2023 r. Utworzono: 17 sierpnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Początek pandemii w 2020 r. zaszkodził meksykańskiej walucie. Meksykańskie peso straciło na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając poziom 25 peso pod koniec marca 2020 roku. Jednak pod koniec roku peso zdołało zyskać na wartości, dochodząc do poziomu 20 peso w stosunku do dolara amerykańskiego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - USD MXN wykres dzienny. od 31 stycznia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. Utworzono: 17 sierpnia 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłośc

W 2023 r. meksykańskie peso nadal umacniało się wobec dolara amerykańskiego, osiągając 1 lipca poziom 16,75. Był to najniższy poziom od siedmiu i pół roku, przez co niektórzy zaczęli nazywać meksykańską walutę „super peso”. W raporcie ING zauważono, że jeśli chodzi o waluty krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, „meksykańskie peso pozostaje jedną z najlepiej radzących sobie walut w tym roku i ustępuje jedynie kolumbijskiemu peso (oferując 14,4% implikowanej rentowności!). Inwestorom podoba się dobrze zarządzana gospodarka i ekspozycja na zaskakująco silny wzrost w USA w tym roku. Przekazy pieniężne pracowników z powrotem do Meksyku osiągnęły w maju rekordowy poziom 5,7 mld USD”.

Jakie są prognozy analityków dotyczące meksykańskiego peso i meksykańskiej gospodarki?

Bank Meksyku utrzymał swoją referencyjną stopę procentową na poziomie 11,25% 10 sierpnia, zgodnie z prognozami analityków, sugerując, że perspektywy inflacyjne pozostają „bardzo złożone” i twierdząc, że stopa może pozostać stabilna jeszcze przez kilka miesięcy. Decydenci banku stwierdzili w oświadczeniu po posiedzeniu, że „w celu osiągnięcia uporządkowanej i trwałej konwergencji inflacji zasadniczej do celu 3%, (Rada) uważa, że konieczne będzie utrzymanie stopy referencyjnej na obecnym poziomie przez dłuższy okres”.

Analitycy ING napisali w raporcie opublikowanym 18 lipca, że „dyskonto rynkowe przewiduje obniżkę stóp meksykańskiego banku centralnego od listopada. Zgadzamy się z tym i faktycznie widzimy, że stopy procentowe zostaną obniżone szybciej niż rynek je zdyskontuje. Można to wywnioskować z aprecjacji peso i spadków stóp rynkowych”. Dodali również, że „istnieje wysoki stopień komfortu politycznego wbudowany w meksykańską krzywą (TIIE), tak bardzo, że jesteśmy coraz bardziej skłonni oczekiwać rozpoczęcia istotnego procesu łagodzenia w nadchodzących miesiącach. Stopa procentowa na poziomie 11,25% jest o około 6% wyższa od stopy funduszy Fed, co stanowi dość dużą rezerwę. W ciągu ostatnich 15 lat był on szerszy tylko dwa razy - awaryjne cięcia Fed podczas Wielkiego Kryzysu Finansowego i to samo na początku pandemii. Nie ma wymogu, aby spread ten był szerszy. W rzeczywistości uważamy, że będzie się on zawężał, w miarę jak Fed będzie podnosił stopy, podczas gdy Banxico nie wykona żadnego ruchu”.

Ekonomiści Morgan Stanley sugerują, że nearshoring prawdopodobnie pobudziłby meksykańską gospodarkę. W swojej nocie do inwestorów, opublikowanej 27 lipca, zauważyli: „Jeśli amerykańska produkcja ma być mniej zależna od Chin, uważamy, że droga do tego będzie wiodła przez Meksyk. Oczekuje się, że nearshoring będzie długim i trwałym wyścigiem, który może pomóc w budowaniu nowych ekosystemów w istniejących centrach produkcyjnych Meksyku. Wraz ze wzrostem PKB i produkcji w Meksyku, powinny rosnąć także zyski przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze finansowym, przemysłowym i konsumenckim. W rzeczywistości, w okresach ponadprzeciętnego wzrostu PKB, meksykańskie akcje zwykle osiągały lepsze wyniki pod względem wyceny, rentowności i wyników operacyjnych. Trend nearshoringu już doprowadził do przeceny meksykańskich akcji, a stratedzy dostrzegają dalsze wzrosty dla krajowych spółek w ciągu najbliższych pięciu lat, gdy druga fala wzrostu nearshoringu nabierze tempa”.

Ponieważ oczekuje się, że obywatele Meksyku zagłosują w przyszłorocznych wyborach, analitycy Commerzbanku sugerują, że ich wynik może mieć kluczowe znaczenie dla meksykańskiego peso i lokalnej gospodarki. „Nadchodzące wybory w lipcu 2024 r. będą miały decydujące znaczenie dla meksykańskiej gospodarki i peso. Inwestycje w infrastrukturę, bezpieczeństwo i kapitał ludzki, a także reformy przyjazne dla biznesu, powinny nie tylko zwiększyć potencjał wzrostu Meksyku, ale także zwiększyć atrakcyjność kraju jako miejsca docelowego inwestycji. Uważamy, że przy odpowiednich reformach Meksyk jest dobrze przygotowany do czerpania korzyści ze zwiększonego nearshoringu i friendshoringu przez globalne firmy, co miałoby pozytywny długoterminowy wpływ na MXN”, napisali w swoim raporcie.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu meksykańskim peso

Podobnie jak w przypadku każdej pary walutowej Forex, handel meksykańskim peso w stosunku do dolara amerykańskiego, euro, funta brytyjskiego lub innych mniej popularnych walut wiąże się z ryzykiem. Początkujący inwestorzy, którzy nie mają doświadczenia w tym, jak działają rynki walutowe, powinni zainwestować trochę czasu w poszerzenie swojej wiedzy finansowej. Znajomość podstaw rynku walutowego może pomóc osobom, które dopiero zaczynają handlować, w zbudowaniu kompleksowej strategii.

Dobrze przygotowana strategia może pomóc początkującym traderom zmniejszyć ryzyko. Śledzenie wszystkich wiadomości finansowych i znajomość tego, jak działają rynki, nie zda się jednak na wiele, jeśli inwestor nie będzie sprawnie zarządzać ryzykiem. Narzędzia takie jak zlecenie stop-loss mogą zmniejszyć utratę środków, jeśli rynki zaczną poruszać się w przeciwnym do Twoich pozycji kierunku. Jeśli narzędzia do zarządzania ryzykiem są dla Ciebie czymś nowym, warto poszerzyć swoją wiedzę na ich temat.

Brokerzy oferują szeroką gamę materiałów edukacyjnych, które mogą pomóc ci stać się lepszym traderem, minimalizując przy tym ryzyko poniesienia dotkliwych strat. Początkujący traderzy mogą skorzystać z webinarów, artykułów, przewodników, szkoleń itp. przygotowanych przez bardziej doświadczonych uczestników rynku, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Dodatkowo wiele materiałów jest dostępnych za darmo. Nie przegap okazji, aby stać się lepszym traderem!

