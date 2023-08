Inwestorzy skupiają się na raportach o inflacji w USA i PKB w Wielkiej Brytanii

Dane o inflacji w USA i PKB w Wielkiej Brytanii będą dwiema głównymi publikacjami w tym tygodniu i zwrócą one zapewne uwagę analityków rynkowych. Oczekuje się, że raporty te wpłyną na politykę monetarną odpowiednio Rezerwy Federalnej (Fed) i Banku Anglii (BoE).

W Wielkiej Brytanii Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR) stwierdził, że gospodarka Wielkiej Brytanii, która jest o 0,5% poniżej poziomu sprzed pandemii, nie wzrośnie powyżej tej wartości do trzeciego kwartału 2024 roku. Analitycy z NIESR zauważyli, że „potrójne wstrząsy podażowe związane z Brexitem, Covid i rosyjską inwazją na Ukrainę, wraz z zaostrzeniem polityki pieniężnej, które było konieczne do obniżenia inflacji, poważnie wpłynęły na gospodarkę Wielkiej Brytanii”.

Ankieta przeprowadzona przez S&P Global zasugerowała, że „jest możliwe, ale nie pewne, że australijska gospodarka poradzi sobie z 'miękkim lądowaniem', a inflacja spadnie do docelowego zakresu RBA”. W raporcie zauważono, że „kluczowym ryzykiem jest to, że inflacja w Australii utrzyma się dłużej niż oczekiwano, a RBA będzie musiał podnieść stopy procentowe. Jeśli wzrost australijskiej stopy bezrobocia uda się ograniczyć do około jednego punktu procentowego, skutki gospodarcze i finansowe powinny pozostać możliwe do opanowania”.

Lipcowy raport CPI z USA

W czwartek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje dane o inflacji za lipiec. Ekonomiści sugerują, że inflacja CPI wzrosła o 0,2% miesiąc do miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła do 3,3%. Fed ustalił cel inflacyjny na poziomie 2%, który z trudem udało się osiągnąć w ubiegłym roku.

Analitycy sugerują, że można spodziewać się wzrostu inflacji, ponieważ ceny energii są wyższe w porównaniu do danych z ubiegłego roku. Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Filadelfii Patrick Harker powiedział: „robimy postępy w walce z inflacją. Jest to powolny postęp i pozostaję czujny na wszelkie ponowne pojawienie się presji cenowej. Pozostajemy niezachwiani w naszym zobowiązaniu do przywrócenia inflacji do celu. Spodziewam się jedynie niewielkiego spowolnienia aktywności gospodarczej, któremu towarzyszyć będzie powolna, ale pewna dezinflacja”.

Raport o PKB Wielkiej Brytanii za II kwartał 2023 r.

W piątek Office for National Statistics (ONS) opublikuje dane dotyczące PKB Wielkiej Brytanii za drugi kwartał tego roku. Ekonomiści przewidują, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła w czerwcu o 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca, powracając tym samym na dodatnie terytorium. Oczekuje się, że w ujęciu kwartalnym wzrost PKB Wielkiej Brytanii wyniesie 0,2% w ujęciu rocznym.

Ekonomiści Société Générale zauważyli: „prognozujemy wzrost PKB w I kwartale o 0,1% kwartał do kwartału (0,3% rok do roku), taki sam jak w I kwartale, dzięki odbiciu wzrostu PKB w czerwcu o 0,2% po spadku o -0,1% w maju. BoE prognozuje wzrost o około 0,2% w pierwszej połowie roku i podobne tempo w najbliższym czasie”.

Spadek cen konsumpcyjnych w Chinach w lipcu

Wcześniej w dniu dzisiejszym Narodowe Biuro Statystyczne Chin poinformowało, że wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł w lipcu o 0,3% w ujęciu rocznym, ale wzrósł o 0,2% w porównaniu z czerwcem. Był to pierwszy spadek rok do roku w ciągu ostatnich dwóch i pół roku.

Analitycy Oxford Economics napisali w swoim raporcie, że „słaby popyt w Chinach w II kwartale można przypisać stosunkowo ograniczonym bodźcom po stronie popytu podczas Covid, latom zaostrzania przepisów i trwającej korekcie mieszkaniowej”, dodając, że spodziewają się wzrostu inflacji o 0,5% w tym roku i spadku wskaźnika cen producentów o 3,5%.

