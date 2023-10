Inflacja w UK bez zmian we wrześniu, inwestorzy czekają na przemówienie Powella

Październik 18, 2023 14:19

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii pozostała we wrześniu na niezmienionym poziomie 6,7% w ujęciu rok do roku, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Office for National Statistics (ONS). Inflacja w Wielkiej Brytanii jest nadal najwyższa w grupie krajów G7.

Komentując raport, brytyjski kanclerz powiedział, że „inflacja rzadko spada w linii prostej, ale jeśli będziemy trzymać się naszego planu, to nadal spodziewamy się jej obniżenia w tym roku”. Po publikacji raportu funt brytyjski nieznacznie wzrósł w stosunku do dolara amerykańskiego.

Chińska gospodarka wzrosła o 1,3% w trzecim kwartale, przewyższając oczekiwania ekonomistów. Ekonomiści wypowiadający się dla Agencji Reutera zasugerowali, że gospodarka może wzrosnąć w tym roku o 5%, zgodnie z celem wzrostu ustalonym przez rząd.

W Kanadzie inflacja konsumencka spadła we wrześniu do 3,8% w ujęciu rocznym, poniżej oczekiwań analityków na poziomie 4%.

Powell z Fed wygłosi przemówienie w Nowym Jorku

Szef Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, wygłosi w czwartek przemówienie na Forum Ekonomicznym w Nowym Jorku. Komentarze Powella na temat amerykańskiej gospodarki mogą dostarczyć wskazówek na temat zbliżającej się decyzji zarządu Fed w sprawie polityki pieniężnej 1 listopada.

Ekonomiści ANZ zasugerowali, że Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) może rozpocząć cięcie stóp procentowych w trzecim kwartale 2024 roku. W swoim raporcie zauważyli: „Spodziewamy się, że do tego czasu inflacja bazowa będzie na zrównoważonej ścieżce do celu i nie będzie powodu, aby FOMC ściskał gospodarkę wyższymi realnymi stopami procentowymi”.

Decyzja Banku Chin w sprawie stóp procentowych

W piątek PBoC ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Chińska gospodarka wydaje się zmagać z trudnościami od początku roku, kiedy to rząd zdecydował się znieść ograniczenia związane z Covid-19. Ekonomiści sugerują, że tym razem chiński bank centralny nie podniesie kosztów pożyczek.

Wygłaszając przemówienie na ostatnim spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), gubernator PBoC powiedział, że bank centralny będzie zapewniał ciągłe wsparcie, aby wykorzystać wzrost dynamiki gospodarczej i pobudzić popyt krajowy. Wspomniał również, że „pozytywne czynniki w działalności gospodarczej Chin kumulują się, a jasne punkty wzrosły i oczekuje się ich poprawy”.

Sprzedaż detaliczna w UK we wrześniu

Wrześniowy raport o sprzedaży detalicznej to kolejne dane z Wielkiej Brytanii, które zostaną opublikowane przez Office for National Statistics (ONS). Analitycy rynkowi spodziewają się, że sprzedaż detaliczna pozostała na niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym, oczekując jednocześnie spadku o 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Opublikowany w zeszłym tygodniu raport Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC) wykazał, że sprzedaż detaliczna we wrześniu spadła, ponieważ wysokie koszty utrzymania nadal obciążają budżety konsumentów. Badanie BRC wykazało, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,7% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy w sierpniu stopa wzrostu wyniosła 4,1%. Eksperci KPMG zauważyli, że „konsumenci będą nadal szukać dobrych ofert, a cena będzie wpływać na decyzje zakupowe. Prawdopodobnie będzie to jeden z najważniejszych złotych kwartałów, jakie widzieliśmy od lat, ponieważ dla niektórych w tym sektorze może on w dużym stopniu zadecydować o ich przyszłości”.

