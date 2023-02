Handel na srebrze: czego oczekiwać w najbliższym czasie?

Luty 03, 2023 12:23

Srebro jest jednym z najbardziej popularnych towarów na światowych giełdach. Ten biały metal ma tendencję do utrzymywania swojej długoterminowej wartości i podobnie jak złoto, powinien czerpać siłę ze środowiska niskich stóp procentowych. Podczas gdy złoto pozostaje towarem numer jeden wśród traderów, srebro może stanowić alternatywę dla osób, które chciałyby zdywersyfikować swoje portfolio.

W artykule przedstawimy kilka cennych informacji dotyczących handlu srebrem.

Kilka ciekawych informacji na temat srebra

Niewielu inwestorów pewnie wie, że pierwsza waluta na świecie została wykonana ze srebra ponad czterdzieści wieków temu. Według odnalezionych przez archeologów archiwów starożytni Egipcjanie nazywali srebro „białym metalem”. Niektórzy historycy sugerują, że w epoce Starego Państwa srebro było nawet droższe od złota. Istnieją oczywiście różne opinie na ten temat, więc trudno z całą pewnością stwierdzić, który metal był w tamtym okresie cenniejszy.

Srebro znalazło zastosowanie w biciu monet. Metal ten może być jednak wykorzystywany do produkcji wielu towarów, takich jak panele słoneczne, półprzewodniki, a także do wytwarzania biżuterii i ozdób. Zastosowań srebra jest oczywiście o wiele więcej.

Srebro występuje w przyrodzie w połączeniu z innymi metalami. Największe kopalnie srebra na świecie znajdują się w Meksyku, Chinach i Peru. Meksyk jest krajem o największej produkcji, a eksperci spodziewają się, że w 2023 r. kraj ten zwiększy swoją aktywność wydobywczą, natomiast Peru posiada największe rezerwy.

Zmienność na srebrze

Ogólnie rzecz biorąc, ceny srebra za uncję są znacznie niższe niż w przypadku złota. 1 lutego uncja srebra kosztowała 23,56 USD, podczas gdy uncja złota była notowana na poziomie 1929 USD. Mimo, że ceny złota przyciągają uwagę inwestorów i traderów, srebro może być alternatywną opcją dla osób, które chciałyby zdywersyfikować swój portfel.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – XAGUSD wykres miesięczny. Data utworzenia 2 lutego 2023 roku. Zakres: od 1 lipca 2016 r. do 2 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Ceny srebra w ciągu ostatnich 3 lat doświadczyły naprawdę dużej zmienności. Po osiągnięciu dwuletniego minimum 1 marca 2020 r., ceny srebra zaczęły odbijać, osiągając siedmioletni szczyt na początku sierpnia 2020 r. Kolejny impuls wzrostowy widoczny jest pierwszym kwartale 2022 roku, jednak w kolejnych miesiącach cena metalu zaczęła osuwać się z poziomu 25,61 USD (10 kwietnia) Do 18,03 USD (28 sierpnia).

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – XAGUSD wykres dzienny. Data utworzenia 2 lutego 2023 roku. Zakres: 20 września 2022 r. do 2 lutego 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czwarty kwartał 2022 znowu okazał się korzystny dla cen srebra, gdyż wzrosły one z poziomu 18,25 USD (14 października) Do 28,89 USD (29 grudnia). 2 lutego 2023 roku srebro było notowane po 24,43 USD za uncję.

Co przewidują analitycy rynku w odniesieniu do cen srebra?

W miarę wznawiania działalności przez przemysł po pandemii, ujawnił się problem niewystarczającej podaży srebra. W rozmowie z CNBC analitycy rynku surowców zasugerowali, że ceny srebra mogą osiągnąć 30 dolarów za uncję w 2023 roku z powodu niedoborów tego surowca. Należy zauważyć, że ostatni raz ceny spot srebra osiągnęły poziom 30 dolarów za uncję w lutym 2013 roku.

Z raport CBNC można dowiedzieć się , że zapotrzebowanie na srebro prawdopodobnie wzrośnie o 15% w ciągu najbliższych 5 lat, ponieważ oczekuje się, że przemysł motoryzacyjny i elektroniczny zwiększy produkcję. W badaniu przedstawionym przez grupę Silver Group zauważono, że podaż srebra z produkcji kopalnianej w 2022 r. wyniesie 843,2 mln uncji, czyli będzie sporo niższa od szczytu dekady, który w 2016 r. wyniósł 900 mln uncji.

Niektórzy analitycy wyrażają jednak swoje obawy co do pozytywnych perspektyw. Zauważają, że duża część popytu na srebro jest związana z produkcją przemysłową, na którą mogą wpływać obawy o recesję. Dlatego sugerują, że ceny spot srebra mogą spaść do 18 dolarów za uncję, jeśli amerykańska Rezerwa Federalna będzie nadal zacieśniać politykę monetarną, a inflacja zmniejszy się szybciej niż oczekuje tego rynek, zwłaszcza jeśli gospodarka USA wejdzie w recesję.

Zarządzanie ryzykiem w handlu jest koniecznością

Wiedza jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o handel. Strata kapitału jest możliwa, jeśli cena aktywa odbiega od Twojej prognozy. Właściwie zarządzanie ryzykiem umożliwia kontrolowanie potencjalnej straty.

Aby zaplanować skuteczną strategię handlową, należy najpierw zapoznać się z rynkiem. Ponadto musisz poznać narzędzia zarządzania ryzykiem, które oferuje Twój broker i nauczyć się z nich korzystać. Nawet jeśli najgorszy scenariusz stanie się rzeczywistością, nadal możesz ograniczyć ryzyko, jeśli masz plan, którego będziesz przestrzegać.

