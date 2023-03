Handel gazem ziemnym i kryzys energetyczny

Marzec 20, 2023 13:05

Gaz ziemny jest jednym z najważniejszych źródeł energii na świecie. Surowiec ten zwraca ostatnio większą uwagę inwestorów na świecie, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Powodem tego jest fakt, że Rosja, jeden z najważniejszych producentów gazu na świecie, stanęła w obliczu sankcji nałożonych przez USA, UE i inne kraje. Kraje Unii Europejskiej starały się ograniczyć zużycie gazu ziemnego, podczas gdy inne kraje znalazły okazję do zwiększenia jego produkcji.

Wiele krajów zwróciło się w kierunku energii odnawialnej, a także gazu ziemnego, aby pokryć swoje potrzeby energetyczne. W artykule poruszymy kwestie związane z handlem gazem ziemnym na giełdzie.

Podstawowe informacje na temat gazu ziemnego

Gaz ziemny jest źródłem energii z paliw kopalnych. Jest on wydobywany zarówno z na lądzie, jak i z oceanów. Firmy naftowe i gazowe muszą przewiercać się przez warstwy piasku i skał, aby docierać do formacji skalnych zawierających złoża ropy i gazu. Aby ułatwić transport, gaz ziemny jest czasami przekształcany w skroplony gaz ziemny (LNG), co zmniejsza jego objętość.

Starożytnych Persów intrygowały płonące źródła powstające, gdy naturalny gaz sączący się z ziemskich szczelin zapał się po uderzeniach piorunów. Czasami budowali oni świątynie wokół tych wiecznie płonących ognisk. Z kolei Chińczycy już ponad dwa tysiące pięćset lat temu wykorzystywali gaz do odparowywania wody morskiej w celu pozyskiwania soli. W 1816 roku Baltimore było pierwszym miastem w USA, które oświetliło swoje ulice za pomocą gazu ziemnego.

Według raportu Visual Capitalist, pierwsza trójka producentów gazu ziemnego to: USA (934 mld m³), Rosja (701 mld m³) i Iran (256 mld m³). Eksperci sugerują, że Rosja posiada 37 bilionów metrów sześciennych rezerw gazu ziemnego. 10 największych producentów gazu ziemnego odpowiada za prawie 70% światowej produkcji.

Zmienność na cenach gazu ziemnego

W latach 2018-2021 można zaobserwować wiele okresów wzrostów i spadków na gazie ziemnym. Na ceny surowca wpływały warunki pogodowe, wydarzenia geopolityczne i oczywiście pandemia Covid-19.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD wykres miesięczny utworzony 16 marca 2023 r. Zakres: od 1 marca 2018 r. do 16 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Ceny gazu ziemnego załamały się w drugim kwartale 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa, gdy aktywność gospodarcza spowolniła. Według IEA, globalne zapotrzebowanie na gaz spadło w 2020 r. o około 2,5% lub 100 mld metrów sześciennych - jest to największy spadek w historii.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - US Natural Gas (NGAS) (1000 MMBtu), USD wykres dzienny utworzony 16 marca 2023 r. Zakres: od 26 października 2022 r. do 16 marca 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Ceny gazu ziemnego osiągnęły wieloletnie maksimum 1 sierpnia 2022 roku, osiągając poziom 9,1 USD za MMBtu. Jednak w kolejnych miesiącach ceny ponownie się załamały, co widać na wykresie.

Dokąd zmierza cena gazu ziemnego?

W raporcie opublikowanym 13 marca przez Moody's Investor Services dotyczącym amerykańskiego rynku energetycznego stwierdzono: „Oczekiwania dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku gwałtownie spadły. Prognozy cenowe gazu ziemnego w 2023 roku są o około 44% niższe od oczekiwań rynku terminowego w grudniu”.

Analitycy amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) sugerują, że amerykański eksport LNG prawdopodobnie wzrośnie o 14%, w ujęciu rocznym, w 2023 r. i o 5% w 2024 r. W raporcie EIA zauważono: „prognozujemy, że amerykański eksport LNG wzrośnie z powodu wysokiego globalnego popytu, ponieważ LNG będzie nadal wypierał gazociągowy eksport gazu ziemnego z Rosji do Europy. Jak dotąd w tym roku łagodne temperatury podczas zimy i pełniejsze niż przeciętnie magazyny spowodowały obniżenie cen LNG”.

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej „w następstwie starcia w Ukrainie i gwałtownego wzrostu cen energii, zapotrzebowanie na gaz ziemny w Unii Europejskiej spadło w 2022 roku o 55 mld m3, czyli o 13%, co jest jego najbardziej gwałtownym spadkiem w historii”. Spadek ten jest odpowiednikiem ilości gazu potrzebnej do zaopatrzenia ponad 40 milionów domów”. W raporcie możemy jeszcze przeczytać, że „pomimo tego historycznego spadku popytu, rachunek za import gazu w UE wyniósł blisko 400 mld euro w 2022 roku - ponad trzykrotnie więcej niż w 2021 roku”.

Raport Agencji Reutera opublikowany w połowie marca sugerował, że nowe zakłady LNG mogą zwiększyć dostawy gazu o ponad 60% do 636 milionów ton rocznie (mtpa) do 2030 roku z poziomów z 2021 roku. Według tego samego raportu „Ogromny projekt rozbudowy LNG w Katarze doda 49 mtpa do 2027 roku. Projekty amerykańskie mogą dodać 125 mtpa (16,4 mld stóp sześciennych dziennie) przepustowości do końca 2027 roku”.

Brazylijska państwowa spółka naftowa Petrobras SA ogłosiła, że pracuje nad wykorzystaniem większej ilości gazu ziemnego znajdującego się w oceanie pod złożami soli. Ogłaszając wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku, CFO spółki powiedział: „będziemy szukać nowych segmentów dla naszej produkcji gazu ziemnego, ponieważ spalanie gazu ziemnego jest częścią transformacji energetycznej”. To lepsze niż spalanie oleju napędowego, oleju opałowego lub spalanie węgla. Rozwijamy się i myślimy o korzystnym wpływie na ludzkość, nie zapominamy też o Brazylii... Co najważniejsze, wiemy jak to zrobić. W Brazylii zamiast oleju napędowego możemy zasilać ciężarówki gazem ziemnym. Właśnie taką ścieżkę chcemy teraz wybrać”.

Rozwiązania w zakresie handlu i zarządzania ryzykiem

Początkujący traderzy mogą odczuwać potrzebę korzystania z różnych okazji handlowych. Atrakcyjne nagłówki w wiadomościach finansowych czasami prowadzą do emocjonalnych działań handlowych. Zbyt wiele informacji dezorientuje początkujących traderów, ponieważ mogą oni nie być w stanie ich poprawnie przefiltrować. Błędy podczas tradingu są powszechne wśród początkujących traderów, którym brakuje niezbędnej wiedzy do zbudowania właściwej strategii handlowej. Niestety błędy powodują utratę środków finansowych, co negatywne wpływa na realizację planów finansowych.

Czy istnieje sposób, aby zminimalizować liczbę błędów w handlu? Odpowiedź jest twierdząca i wiąże się z odpowiednią edukacją i stosowaniem narzędzi zarządzania ryzykiem. Podczas gdy doświadczenie jest czymś, co zdobywa się z czasem, o wiedzę można zadbać od razu dzięki wielu dostępnym źródłom. Brokerzy oferują szeroki zakres materiałów edukacyjnych takich jak webinary, e-booki, artykuły itp. W wielu przypadkach są to materiały zupełnie darmowe. Jeśli jesteś początkującym traderem, powinieneś rozważyć skorzystanie z dostępnej wiedzy handlowej.

Zarządzanie ryzykiem staje się łatwiejsze, jeśli wiesz, jak używać odpowiednich narzędzi. Tutoriale przygotowywane przez doświadczonych traderów mogą nauczyć Cię podstaw zarządzania ryzykiem. Jeśli chcesz wcześniej potrenować, możesz przetestować narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss, na bezpiecznym rachunku demo. Wiedza jest kluczem do odniesienia sukcesu dla każdego tradera.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

