RBNZ podnosi stopy procentowe. Oczekiwanie na protokół FOMC

Luty 22, 2023 13:44

Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) podniósł stopy procentowe o 0,5% do najwyższego od 14 lat poziomu. Zarząd RBNZ stwierdził, że warunki monetarne muszą być bardziej zacieśnione, ponieważ inflacja pozostaje zbyt wysoka. Rada oczekuje, że inflacja zasadnicza spadnie do 4,2% do marca 2024 roku. Decyzja RBNZ spowodowała wzrost wartości dolara nowozelandzkiego (NZD) względem innych głównych walut.

Inwestorzy i traderzy oczekują na dzisiejszy protokół Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Uczestnicy rynku będą skupiać się na komentarzach dotyczących możliwości powrotu Rezerwy Federalnej (Fed) do podwyżek o 50 punktów bazowych.

RBNZ podnosi poziom stóp procentowych o 50 punktów bazowych

Zarząd RBNZ ogłosił decyzję o podniesieniu swojej głównej stopy procentowej o 50 punktów bazowych do poziomu 4,75%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków. W raporcie dotyczącym decyzji możemy przeczytać, że omawiano podwyżki o 50 i 75 punktów bazowych, a bank oczekuje, że stopy osiągną szczyt na poziomie 5,5%.

Gubernator RBNZ Andrew Orr zaznaczył, że zarząd nadal przewiduje recesję w okresie 9-12 miesięcy i podkreślił, że jest zbyt wcześnie, aby określić wpływ cyklonu Gabrielle na gospodarkę kraju. Główny ekonomista RBNZ Paul Conway wspomniał, że „krótkoterminowa presja cenowa pozostanie wysoka”.

Japoński odczyt inflacji CPI

W czwartek Statistics Japan opublikuje swój krajowy raport o inflacji CPI za styczeń. Ekonomiści oczekują, że inflacja bazowa CPI może wynieść 4,5% w ujęciu rocznym. Japoński krajowy wskaźnik CPI wyniósł w grudniu 4,0% rok do roku, osiągając 41-letni szczyt i dwukrotnie przekraczając docelowy poziom Banku Japonii (BOJ).

W swoim raporcie gospodarczym za luty Urząd Gabinetu podkreślił, że japońska gospodarka „podnosi się umiarkowanie” pomimo pewnych oznak słabości. Urzędnicy Gabinetu zauważyli, że ceny hurtowe pozostają na wysokim poziomie w porównaniu z poprzednim rokiem, ale są na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Według opublikowanego w zeszłym tygodniu raportu, japońska gospodarka wzrosła w ostatnim kwartale 2022 roku, rozwijając się o 0,6%.

Raport dotyczący niemieckiego PKB

W piątek 24 lutego Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech opublikuje zestaw danych związanych z PKB kraju. Analitycy rynkowi sugerują, że niemiecka gospodarka w czwartym kwartale 2022 roku powiększyła się o 1,1% w ujęciu rocznym.

Opublikowany w połowie lutego przez Komisję Europejską (KE) raport sugerował, że w 2023 roku gospodarka Niemiec powinna się rozwijać w umiarkowanym tempie. Dane KE przewidują wzrost PKB na poziomie 0,2%, podnosząc tym samym poprzednią prognozę -0,6%. W raporcie możemy jeszcze przeczytać, że niemiecki PKB może doznać łagodnego spadku na początku 2023 roku, a ekspansja w 2024 roku powinna wynieść 1,3%.

