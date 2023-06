Raport o inflacji CPI w USA może okazać się krytyczny dla decyzji Fed w sprawie stóp procentowych

Czerwiec 13, 2023 15:25

Raport o inflacji CPI w USA za maj przyciągnie uwagę inwestorów jeszcze dziś. Odczyt ukaże się zaledwie 24 godziny przed ogłoszeniem przez Fed decyzji w sprawie stóp procentowych. W Wielkiej Brytanii stopa bezrobocia spadła do 3,8% w okresie trzech miesięcy do kwietnia, choć analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 4,0%.

Komentując raport o bezrobociu, ekonomiści zasugerowali, że chociaż odczyt jest dobrą wiadomością dla brytyjskiej gospodarki, Bank Anglii może być zmuszony do utrzymania stóp procentowych na wyższym poziomie dłużej niż przewidywano.

W Chinach bank centralny ogłosił decyzję o obniżeniu siedmiodniowej stopy repo, sugerując dalsze luzowanie polityki pieniężnej i sprawiając, że juan osiągnął najniższy poziom od sześciu miesięcy w stosunku do dolara amerykańskiego.

Czy majowy odczyt CPI w USA wpłynie na politykę Fed?

Jedną z ważniejszych publikacji w tym tygodniu będą dane o inflacji CPI w USA w maju, które zostaną przedstawione przez Biuro Statystyki Pracy (BLS). Majowy raport o inflacji jest ważny, ponieważ dostarczy więcej informacji na temat cen konsumpcyjnych, które zostaną wzięte pod uwagę przez Fed na nadchodzącym posiedzeniu polityki pieniężnej.

Ekonomiści sugerują, że inflacja zasadnicza spadła do 4,1% w ostatnim miesiącu wiosny w ujęciu rocznym, ale inflacja bazowa prawdopodobnie pozostała na niezmienionym poziomie 5,3%. W raporcie opublikowanym przez ING 9 czerwca napisano: „Wtorkowy raport CPI może spowodować, że rynki jeszcze bardziej będą się spodziewać podwyżki stóp procentowych- obecnie konsensus zakłada, że bazowy CPI wyniesie 0,4% miesiąc do miesiąca, ale jeśli otrzymamy niespodziewanie 0,5%, może to wystarczyć, aby przekonać wystarczającą liczbę członków FOMC do głosowania za podwyżką stóp procentowych”.

Czy PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie w kwietniu?

Office for National Statistics (ONS) opublikuje swój miesięczny raport PKB. Analitycy rynkowi sugerują, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła w kwietniu o 0,2% w ujęciu miesiąc do miesiąca, zyskując nieco w porównaniu z marcowym wynikiem -0,3%.

Brytyjska Izba Handlowa (BCC), grupa lobbingowa biznesu, stwierdziła, że gospodarka kraju prawdopodobnie uniknie recesji. W raporcie BCC zauważono: „jesteśmy na dobrej drodze do uniknięcia recesji. Przy anemicznych stopach wzrostu prognozowanych na przyszłość, istnieje jednak realne niebezpieczeństwo powrotu do recesji w dowolnym momencie”. Prognoza zakłada, że PKB wzrośnie o 0,3% w 2023 roku.

Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu (CBI) podążyła za prognozą BCC, odwracając swój własny tegoroczny spadek o 0,4% i obecnie spodziewa się wzrostu o 0,4%.

Morgan Stanley sugeruje, że dolar amerykański może się umocnić

Analitycy Morgan Stanley sugerują, że amerykańska waluta ma potencjał do wzrostu w stosunku do swoich konkurentów. W raporcie dla klientów stwierdzono: „Uważamy, że dolar amerykański ma potencjał do dalszego stopniowego umacniania się w tym roku. Zwracamy uwagę, że nawet jeśli globalnej gospodarce uda się uniknąć recesji na pełną skalę, asymetria reakcji banków centralnych w połączeniu z mało ciekawymi wskaźnikami wzrostu gospodarczego wskazuje, że inwestorzy prawdopodobnie utrzymają ostrożną postawę na rynkach. Co więcej, dodatnie carry trade oferowane przez USD czyni go atrakcyjną opcją dla inwestorów”. Inwestorzy powinni jednak uważać na prognozy i realizować swoje strategie, korzystając z dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem.

