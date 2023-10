Raport NFP i wyprzedaż obligacji w centrum uwagi

Październik 05, 2023 00:14

Ekonomiści skupiają swoją uwagę na nadchodzącym piątkowym raporcie o zatrudnieniu poza sektorem rolniczym (NFP – nonfarm payrolls), lecz nie pozostaje bez znaczenia to, co wydarzyło się na rynkach wczoraj po opublikowaniu innego amerykańskiego raportu o zatrudnieniu - JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey). Raport JOLTS wykazał, że liczba wakatów w sierpniu była znacznie wyższa niż oczekiwano, co sugeruje, że amerykańska gospodarka utrzymuje swoją dynamikę pomimo restrykcyjnej polityki monetarnej Fedu.

Obawy inwestorów o to, że Rezerwa Federalna może utrzymać wyższe stopy procentowe na dłużej, skłoniły ich do masowej sprzedaży obligacji skarbowych. W rezultacie rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy poziom od 16 lat, podczas gdy oprocentowanie 30-letnich brytyjskich obligacji skarbowych osiągnęło 5% po raz pierwszy od 25 lat.

Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA we wrześniu 2023 r.

W piątek amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA we wrześniu 2023 roku. Analitycy rynkowi ankietowani przez Dow Jones spodziewają się, że raport pokaże wzrost o 170 000. Należy jednak zauważyć, że dane NFP czasami zaskakują ekonomistów, ponieważ nie są zgodne z prognozami.

We wtorek amerykański Departament Pracy opublikował wyniki miesięcznego badania Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS). Raport ten wykazał, że w sierpniu liczba wakatów wzrosła do 9,61 miliona, co oznaczało prawie 700 000 nowych miejsc pracy więcej niż w lipcu. Ta liczba znacznie przewyższyła prognozy Dow Jones, które zakładały poziom 8,8 miliona. Ten wzrost był niespodzianką, zwłaszcza że w ostatnich miesiącach liczba wolnych miejsc pracy spadała w wyniku rygorystycznej polityki monetarnej wprowadzonej przez Fed.

RBNZ utrzymuje stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami analityków, nowozelandzki bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W oświadczeniu po posiedzeniu zaznaczono, że "komitet zgodził się, że stopy procentowe mogą pozostać na restrykcyjnym poziomie przez dłuższy czas. Nadal oczekuje się, że inflacja spadnie do docelowego przedziału do drugiej połowy 2024 r.".

Rada zarządzająca RBNZ zauważyła, że "do złagodzenia presji inflacyjnej będzie potrzebny przedłużony okres spowolnionej aktywności. Istnieje krótkoterminowe ryzyko, że aktywność i inflacja nie spowolnią się tak bardzo, jak to konieczne." W wyniku tej decyzji RBNZ, dolar nowozelandzki spadł do najniższego poziomu od 3 tygodni w stosunku do dolara amerykańskiego.

Czy japoński jen otrzymał wsparcie?

Minister Finansów Japonii, Shun'ichi Suzuki, odmówił komentarza na temat tego, czy Tokio udzieliło wsparcia japońskiemu jenowi, dodając, że są "gotowi podjąć niezbędne kroki przeciwko nadmiernej zmienności, nie wykluczając żadnych opcji."

Japoński jen spadł w stosunku do dolara amerykańskiego do najniższego poziomu odnotowanego od roku, po czym umocnił się wczoraj wieczorem, a analitycy rynkowi podejrzewają, że ministerstwo finansów interweniowało, aby kontrolować sytuację. W 2023 r. jen stracił 12% swojej wartości.

Jeśli interesuje Cię handel oparty na wiadomościach makroekonomicznych, dowiedz się, jak działa to podejście dzięki naszym bezpłatnym webinarom. Spotkaj się z doświadczonymi traderami, oglądaj i ucz się na podstawie sesji handlowych na żywo.

Bezpłatne webinary inwestycyjne Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.