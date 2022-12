EUR zyskuje dzięki słabnącej w USA inflacji, dane z Chin na celowniku inwestorów

Grudzień 14, 2022 12:05

Słabnąca inflacja w USA wsparła EUR, ponieważ dolar osłabił się w związku z oczekiwaniami, że Fed złagodzi podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie. Tymczasem brytyjska inflacja wykazała oznaki spowolnienia w listopadzie po ostatnim odczycie 10,7%, co oznacza spadek z 11,1% w październiku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem ekonomicznym jest raport o produkcji przemysłowej w Chinach za listopad, który ma być opublikowany w czwartek. Konsensus rynkowy przewiduje wzrost w ujęciu rocznym o 3,6%. wobec poprzedniego poziomu 5%. Chiny zaczęły wychodzić ze swojej polityki zerowej tolerancji COVID-19 na początku grudnia, więc efekty prawdopodobnie będą widoczne w kilku najbliższych raportach o produkcji przemysłowej. Jak szybko Chiny podniosą tempo produkcji przemysłowej? Odpowiedź może oznaczać różnicę między globalnym wzrostem a globalnym spowolnieniem w przyszłym kwartale.

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) nie jest aż tak optymistyczny co do wzrostu w Azji i niedawno obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla tego regionu z 4,3% do 4,2% w 2022 r. Oczekiwania ADB dotyczące wzrostu w 2023 roku zostały zrewidowane w dół z 4,9% do 4,6%. Powodem słabszych perspektyw jest globalne zacieśnienie polityki pieniężnej, wojna na Ukrainie oraz problemy z COVID-19 w Chinach.

Wydaje się, że te trzy czynniki w gospodarce światowej prawdopodobnie utrzymają się w następnym kwartale, obciążając wzrost w Chinach i w innych regionach.

Spośród tych czynników przynajmniej jeden - chińskie ograniczenia COVID – powinien wkrótce odpaść. Można również zakładać, że globalne zacieśnianie polityki pieniężnej będzie stopniowo ustępować zgodnie ze słabnącą na świecie inflacją. Jeśli chodzi o wpływ wojny na Ukrainie na ceny energii, to w ostatnim okresie cena ropy naftowej zmierz w dół, głównie z powodu oczekiwań dotyczących globalnego spowolnienia. Z drugiej strony, wzrost w Azji jest wspierany przez boom w sektorze lotniczym i hotelarskim, a także przez wzrost liczby podróży służbowych i wypoczynkowych w okresie post pandemicznym.

W czwartek pojawią się dane dotyczące sprzedaży detalicznej w największej gospodarce świata - USA. Pod presją wysokich cen, sprzedaż detaliczna w listopadzie ma spaść o minus 0,1%. wobec 1,3% w październiku. Patrząc w ujęciu rocznym, sprzedaż detaliczna za listopad 2022 roku ma spaść do 7,9% wobec 8,3% za ten sam okres w 2021 roku.

Dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii mają pojawić się w piątek i oczekuje się, że spadła ona z 0,6% w październiku do 0,3% w listopadzie. Porównanie roczne prezentuje gorsze liczby niż miesięczne; sprzedaż detaliczna za listopad ma wynieść minus 5,6% wobec poprzedniego odczytu minus 6,1%.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.