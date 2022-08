W centrum uwagi EUR, GBP i USD, oznaki wyciszenia na złocie i ropie

Sierpień 23, 2022 13:29

Dzisiaj pojawi się trochę danych, które mogą wpłynąć na EUR, GBP i USD. Po kilku bardzo zmiennych kwartałach wygląda na to, że zmienność na rynku ropy i złota zaczyna nieco wyhamowywać.

Inwestorzy handlujący na parach z euro zwrócą zapewne uwagę na wyniki dzisiejszych odczytów PMI związanych z przemysłem dla Niemiec oraz dla krajów UE. Sierpniowe prognozy zakładały nieznaczny spadek obydwu odczytów – w przypadku Niemiec 48,3 wobec 49,3 w poprzednim miesiącu. Duże odchylenia od zakładanego odczytu mogą wpłynąć na pary notowane z EUR.

Euro zareagowało ostatnio dość negatywnie na wypowiedzi szefa Bundesbanku Joachima Nagela, który wskazał, że spodziewany kryzys energetyczny w zimie to prawdopodobny czynnik wywołujący recesję w Niemczech. Strach przed pogorszeniem warunków ekonomicznych w Europie jest również widoczny na indeksach.

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, PKB Europy pozostaje na plusie, ale przy wysokiej inflacji i zbliżających się podwyżkach stóp procentowych może się to szybko zmienić. Dzisiejsze odczyty PMI mogą dać pewne wskazówki co do kondycji krajów starego kontynentu.

Z kolei osoby handlujące na GBP sprawdzą zapewne dzisiejsze raporty PMI dla Wielkiej Brytanii. Tutaj oczekiwania również były spadkowe – PMI dla usług zakładało 52 vs 52,6 w lipcu. Ponieważ Wielka Brytania znajduje się na skraju technicznej recesji, aktualne dane mogą wpłynąć na pary z GBP. Wszystko zależy od kierunku, w którym podąża brytyjska gospodarka.

Nie zabraknie również ważnych danych z rynku amerykańskiego. Już dzisiaj poznamy informacje o sprzedaży nowych domów, a jutro zamówienia na dobra trwałe, które według prognoz spadły z 2% w czerwcu do 0,5% w lipcu. Wszelkie dane spływające z amerykańskiego rynku konfrontowane są ze stanem technicznej recesji, w którym znajduje się obecnie USA. Inwestorzy ważą w ten sposób, na ile zagrożony jest stan gospodarki tego kraju.

Zbliża się kolejny kwartał, a wraz z nim nowa seria posiedzeń banków centralnych. Ostatnio szef Banku Rezerwy Federalnej James Bullard powiedział, że popiera kolejną podwyżkę stóp procentowych o 0,75% podczas wrześniowego spotkania. Ponieważ inflacja w USA ostatnio spada, wydaje się, że agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przynosi efekty, ale działania takie nie pozostają oczywiście bez wpływu na wzrost gospodarczy w krótkim i średnim okresie.

