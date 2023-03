EBC zadecyduje o poziomie stóp procentowych

Marzec 15, 2023 13:06

W czwartek uwagę inwestorów przyciągnie decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych. Szefowa EBC Christine Lagarde powiedziała w zeszłym tygodniu: „musimy nadal robić wszystko, aby przywrócić inflację do poziomu 2 procent”. EBC podniósł stopy procentowe o 3% od lipca 2022 roku.

Jeszcze dziś kanclerz Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt, przedstawi budżet, nakreślając plany wydatków rządowych. Ekonomiści sugerują, że Hunt ogłosi ulgi podatkowe dla firm inwestujących w Wielkiej Brytanii.

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

W czwartek dowiemy się, jaki poziom stóp procentowych ustali EBC. Część ekonomistów sugeruje, że bank centralny podwyższy poziom stóp procentowych o 50 pb. Według ankiety Agencji Reutera przeprowadzonej wśród ekonomistów: „Mediana pokazała, że stopa depozytowa osiągnie szczyt na poziomie 3,75%, jednak pogląd ten podziela tylko 19 z 60 ankietowanych ekonomistów. Dwanaście osób stwierdziło, że będzie ona wyższa, a 29, że będzie niższa. Najwyższa prognoza zakładała 4,25%”.

Analitycy ING stwierdzili, że inwestorzy powinni skupić się na tym, jak EBC jest przygotowany do dalszych działań po prognozowanej podwyżce stóp. W raporcie ING możemy przeczytać: „Do tej pory EBC był niespodziewanie jednomyślny w sprawie podwyżek stóp procentowych”. Ostatnie komentarze urzędników EBC sugerują jednak, że debata w EBC może się zaostrzyć. Podczas gdy m.in. główny ekonomista Philip Lane opowiada się za ostrożniejszym podejściem, oznaczającym wstrzymanie lub w niedługim terminie zakończenie podwyżek stóp procentowych, obóz jastrzębi, na czele którego stoi obecnie Isabel Schnabel, uważa, że dalsze podwyżki są w tej chwili koniecznością.

Według raportu Commerzbanku jastrzębia polityka EBC może wspierać wspólną walutę. „Obecnie oczekuje się, że stopy procentowe osiągną szczyt na poziomie 3,25%, podczas gdy wcześniej było to 4%. EBC prawdopodobnie pozostanie otwarty, co do przyszłych decyzji w sprawie stóp procentowych. Bank będzie miał jednak nadzieję, że jego kolejna decyzja w maju odbędzie się w mniej napiętym środowisku rynkowym” - zaznaczono w raporcie.

Czy sprzedaż detaliczna w USA spadła w lutym?

Po danych o inflacji w USA oczekuje się, że raport o sprzedaży detalicznej ujawni więcej szczegółów na temat stanu gospodarki kraju. Analitycy rynkowi sugerują, że w lutym sprzedaż prawdopodobnie skurczyła się o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Należy zauważyć, że sprzedaż detaliczna w USA skoczyła w styczniu o 3,0%.

Raport CitiBanku stwierdza: „oczekujemy spadku całkowitej sprzedaży detalicznej w lutym o 0,7% MoM, po bardzo silnym wzroście o 3,0% MoM w styczniu. Jedynie spadek o 0,7% w tym miesiącu nie równoważy większości siły z ubiegłego miesiąca i sugeruje, że bazowa siła w konsumpcji dóbr, choć nie tak silna jak w styczniu, jest wciąż silniejsza niż to, co sądzilibyśmy sześć miesięcy temu”.

Raport o PKB Nowej Zelandii

W środę Statistics New Zealand ma ogłosi dane związane ze wzrostem PKB kraju. Ekonomiści prognozują wzrost PKB o 3,3%, w ujęciu rocznym w ostatnim kwartale 2022 roku. Natomiast PKB Nowej Zelandii prawdopodobnie skurczy się o 0,2% w ujęciu kwartalnym. RBNZ prognozuje, że wzrost gospodarki wyniesie średnio około 3,9% w 2023 roku, a następnie spadnie do 0,1% w 2024 roku.

Ekonomiści ANZ spodziewają się większego spadku PKB w ostatnim kwartale. „Według nas spadek PKB w IV kwartale wyniesie 0,3% kw/kw. To słabszy wynik od naszej wcześniej opublikowanej prognozy +0,3% kw/kw oraz od lutowej prognozy RBNZ na poziomie +0,7%. Gospodarka spowalnia - tylko być może nie w takim tempie, jakie może sugerować kwartalny wzrost PKB w IV kwartale” - podkreślają w swoim raporcie.

