Siła dolara amerykańskiego wywiera presję na waluty rynków wschodzących

Luty 10, 2024 15:00

Waluty rynków wschodzących zyskały popularność wśród traderów, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje portfele walutowe.

Większość rynków wschodzących jest duża pod względem liczby konsumentów, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów i tworzy ścisły związek między ich walutami a głównymi walutami, takimi jak dolar amerykański i euro.

W artykule będziesz miał okazję przeczytać więcej o powiązaniach między niektórymi z najpopularniejszych walut rynków wschodzących, takich jak rand południowoafrykański (ZAR), peso meksykańskie (MXN), lira turecka (TRY) i dolar amerykański (USD), a także o prognozach na ten rok.

Dolar amerykański umacnia się na początku 2024 r.

Ankieta przeprowadzona przez Agencję Reutera, opublikowana 7 lutego, wykazała, że walutom rynków wschodzących może być trudno zyskać na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego w tym roku. Powodem jest to, że dane finansowe napływające z USA odzwierciedlają gospodarkę, która doświadczyła wpływu restrykcyjnej polityki pieniężnej wdrożonej przez Fed, ale nadal pozostaje odporna, zwłaszcza w sektorze rynku pracy.

Chociaż inflacja spadła w ostatnich miesiącach, mocne raporty związane z różnymi sektorami gospodarki wydają się odsuwać wszelkie oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed). Narzędzie CME Fedwatch pokazuje, że istnieje tylko 20% (w momencie pisania tego tekstu) szans na obniżenie kosztów pożyczek na następnym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) zaplanowanym na 20 marca.

W rezultacie indeks dolara amerykańskiego (DXY), który mierzy siłę amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka sześciu głównych walut, osiągnął najwyższy poziom od trzech miesięcy w pierwszym tygodniu lutego, wzrastając o 2,68% od początku roku. Dolar jest na dobrej drodze do uzyskania jednego z najlepszych początków roku w ostatnich dziesięcioleciach.

Rand południowoafrykański: Przeciągające się reformy szkodzą gospodarce

Nie jest tajemnicą, że południowoafrykańska gospodarka boryka się z problemami, ponieważ reformy utknęły w martwym punkcie, a rozległe przerwy w dostawie prądu obniżają produktywność.

Fitch Ratings prognozuje, że realny wzrost PKB przyspieszy do 0,9% w 2024 r. i 1,3% w 2025 r., z szacowanych 0,5% w 2023 r. Analitycy agencji podkreślili jednak w swoim raporcie krytyczne kwestie związane z gospodarką: „Rating IDR RPA na poziomie BB- jest ograniczony przez niski wzrost realnego PKB, wysoki poziom nierówności, wysoki i rosnący stosunek długu publicznego do PKB oraz skromną ścieżkę konsolidacji fiskalnej. Wzrost jest hamowany przez niedobory energii, które mają się utrzymywać w bliskiej i średniej perspektywie, choć w mniejszym stopniu niż w ostatnich miesiącach, a także przez zmagający się z trudnościami sektor logistyczny”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR – wykres dzienny od 29 września 2016 r. do 9 lutego 2024 r., utworzono 9 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Ekonomiści Nedbank spodziewają się, że rand południowoafrykański pozostanie pod presją do czasu przeprowadzenia wyborów lokalnych i rozwiązania trajektorii fiskalnej. Rand południowoafrykański spadł w stosunku do swoich głównych rywali w 2023 r. z powodu czynników globalnych, ale wpływy krajowe i problemy polityczne mogą odegrać znaczącą rolę w 2024 r.. W raporcie Nedbank zasugerowano, że Bank Rezerw RPA (SARB) może rozpocząć cięcie stóp procentowych w lipcu i dodano, że „SARB może przesunąć pierwsze cięcie na maj, jeśli rand utrzyma się na stabilnym poziomie w okolicach wyborów, a Stany Zjednoczone rozpoczną luzowanie polityki pieniężnej wcześniej, niż większość się spodziewa”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USD/ZAR – wykres miesięczny od 1 maja 2016 r. do 9 lutego 2024 r., utworzono 9 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Analitycy rozmawiający z dziennikarzami Agencji Reutera zauważyli, że „przedłużający się wzrost wartości dolara amerykańskiego mógł spowodować pewne osłabienie (randa), ale SA nie wyświadczyła sobie żadnej przysługi i nie będzie wyróżniać się jako waluta do kupienia, chyba że państwo podejmie radykalne działania reformatorskie”.

Peso meksykańskie: Wybory prezydenckie mogą zwiększyć zmienność

Tak jak wybory w USA odbędą się w listopadzie, tak w Meksyku wybory prezydenckie zaplanowano na 2 czerwca. Meksyk stał się wiodącym źródłem towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych, wyprzedzając Chiny po raz pierwszy w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Według amerykańskiego Departamentu Handlu, całkowita wartość towarów importowanych z Meksyku wzrosła o 5% w 2023 roku.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN – wykres miesięczny od 1 maja 2016 r. do 9 lutego 2024 r., utworzono 9 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Według analityków ING, meksykańskie peso jest jedną z walut wyróżniających się na tle grupy rynków wschodzących. W raporcie zauważają, że „jednak Meksyk ma obecnie bardzo wysokie realne stopy procentowe - 6% przy uwzględnieniu bieżącej inflacji - i wydaje się mało prawdopodobne, aby skromna obniżka wyrządziła zbyt wiele szkód. Jednocześnie akcja cenowa MXN pokazuje, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby przegapić 11% implikowanych rentowności peso w związku z groźbą, że Donald Trump może, ale nie musi zostać wybrany na prezydenta w listopadzie. Nadal jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do peso”.

Analitycy Pimco są optymistycznie nastawieni do meksykańskiego peso, zauważając, że „fundamenty przyćmią dla nas wszelkie krótkoterminowe wahania. Powiększamy nieco i przyglądamy się bardziej podstawowym częściom meksykańskiej historii. Choć wokół wyborów może pojawić się pewna zmienność, fundamenty są nadal bardzo dobre”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USD/MXN – wykres dzienny od 28 września 2023 r. do 9 lutego 2024 r., utworzono 9 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Komentując plany dotyczące stóp procentowych Banku Meksyku, analitycy Commerzbanku powiedzieli: „Gospodarka realna wykazuje obecnie wyraźne oznaki wpływu wysokich stóp procentowych. W zależności od tego, czy dziś pojawi się więcej czy mniej dowodów na to, że cięcia stóp są nieuchronne, peso może znaleźć się pod presją. Ale nawet jeśli nie pojawią się żadne wskazówki, pierwsza obniżka stóp w marcu nie wydaje się obecnie mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę rozwój inflacji bazowej i spowolnienie wzrostu gospodarczego. O ile oczywiście inflacja ponownie nie wymknie się spod kontroli”.

Lira turecka: Kolejne zacieśnianie polityki pieniężnej w drodze?

Ponieważ tureckie władze polityczne ingerowały w decyzje Banku Centralnego Republiki Turcji (CBRT) dotyczące polityki pieniężnej, lokalna gospodarka wciąż znajduje się w spirali bezprecedensowo wysokich wskaźników inflacji.

W swoim kwartalnym raporcie, opublikowanym 8 lutego, CBRT utrzymał swoje prognozy inflacji na lata 2024 i 2025 na niezmienionym poziomie, odpowiednio 36% i 14%. Roczna inflacja w Turcji przyspieszyła z 64,77% w grudniu 2023 r. do 64,86% w styczniu 2024 r., zgodnie z najnowszymi oficjalnymi danymi.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY – wykres dzienny od 29 września 2023 r. do 9 lutego 2024 r., utworzono 9 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

W zeszłym tygodniu prezes tureckiego banku centralnego, Hafize Gaye Erkan, zrezygnował po niecałym roku pracy i został zastąpiony przez Fatiha Karahana. Nowy gubernator obiecał utrzymać restrykcyjne nastawienie monetarne do czasu, aż inflacja spadnie do poziomu zgodnego z wyznaczonym celem.

Karahan powiedział: „Będziemy uważnie przyglądać się oczekiwaniom inflacyjnym i zachowaniom cenowym. Jesteśmy gotowi do działania w przypadku pogorszenia się perspektyw inflacyjnych. Chociaż nasza polityka zaczyna przynosić rezultaty, utrzymamy nasze stanowisko polityczne do czasu osiągnięcia trwałej stabilności cen, obniżenia inflacji na prognozowanej ścieżce i zapewnienia trwałej stabilności cen w naszej gospodarce w średnim okresie”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USD/TRY – wykres miesięczny od 1 maja 2016 r. do 9 lutego 2024 r., utworzono 9 lutego 2024 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Powołanie Fatiha Karahana, byłego ekonomisty Rezerwy Federalnej USA, zwiększyło możliwość dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, a ekonomiści Deutsche Bank sugerują, że jest miejsce na kolejne 250 lub nawet 500 punktów bazowych zacieśnienia, zgodnie z raportem Bloomberga.

Analitycy ING stwierdzili w raporcie, że „TRY jest jedną z niewielu walut rynków wschodzących z dodatnimi całkowitymi zwrotami w stosunku do dolara w tym roku. Przy niskiej zmienności międzyrynkowej wygląda na to, że inwestorzy chętnie podejmują ryzyko związane z turecką walutą obcą i próbują otrzymywać stawki. My również ostrożnie faworyzujemy te strategie”.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.